El homenaje a un distinto

J.C. Maraddón



Cuando en 1999 al fin se dispuso a rodar su primer largometraje, Fabián Bielinsky tenía 40 años y contaba con una extensa foja de servicios en la industria cinematográfica; y también -como muchos de sus colegas en nuestro medio- llevaba más de una década trabajando para agencias en cortos publicitarios. Después de desempeñarse en los sets como asistente de Eliseo Subiela, Carlos Sorín, Miguel Pérez y Daniel Barone, entre varios más, consideró que había llegado el momento de poner manos a la obra con un guion suyo que había ganado un concurso y que le inspiraba la confianza suficiente como para transformarlo en una película.

Desde mediados de la década del noventa, se había venido gestando un movimiento al que se denominó con pompa Nuevo Cine Argentino, aunque de pomposo sólo tenía el nombre: los cineastas que se agrupaban bajo ese rótulo, apelaban a un enfoque más bien realista para suplir las carencias de presupuesto que condicionaban sus proyectos. Israel Adrián Caetano, Lucrecia Martel, Pablo Trapero y Bruno Stagnaro fueron algunos de los que aportaron cortometrajes para la compilación “Historias Breves”, con la que el INCAA buscaba promover la aparición de una camada de directores noveles que revitalizara el panorama nacional.

En 1997, “Pizza, birra, faso” de Stagnaro y Caetano fue la punta de lanza de esa novedosa corriente audiovisual cuya estética se adaptaba a la situación económica paupérrima que atravesaba el país, con una recesión que calentaba a fuego lento los ánimos que iban a estallar en diciembre de 2001. Nadie mejor que esos referentes de la generación de recambio podían reflejar lo que estaba pasando, con una sensibilidad notable que les deparó el reconocimiento de la crítica y cierto brillo internacional, más allá de que la taquilla no reflejaba demasiada simpatía del espectador medio por ese impulso de renovación.

Si bien su irrupción en el circuito se produjo en esos mismos años y se lo considera uno de los exponentes de ese nuevo cine del fin de siglo, la breve pero contundente obra de Bielinsky no encaja fácilmente dentro de ese rompecabezas, porque posee características propias que no son compartidas por sus pares de entonces. A su debut con la recordada “Nueve Reinas” en 2000, le siguió la enigmática “El aura” en 2005, ambas colmadas de elogios y aclamadas por el público, que volvía así a reencontrarse con la cinematografía argentina, sobre la que siempre había pesado el prejuicio de que le faltaba nivel.

A 25 años del estreno de “Nueve reinas”, todavía persiste en la memoria popular el ingenio de esos dos atorrantes interpretados por Ricardo Darín y Gastón Pauls, típicos representantes de la viveza criolla que se ganaron el corazón de millones de espectadores, pese a su carácter de embaucadores. Fiel reflejo de aquel periodo histórico, en el que cualquier recurso parecía razonable con tal de hacerse de unos pesos, el filme posee una lamentable vigencia en este presente que condena a grandes sectores de la población a vivir en la indigencia y a apelar a lo que sea para salir de ella.

Como evocación de este aniversario y a la manera de un homenaje a Fabián Bielinsky, la plataforma HBO Max ofrece en su grilla el documental “Nueve auras”, donde entre otras cosas se registra la reunión de Darín, Pauls y Leticia Bredice, protagonistas de “Nueve reinas”, quienes recuerdan al realizador y narran anécdotas del rodaje. Fallecido en 2006 a los 47 años, Bielinsky demostró que desde acá se podían elaborar productos sólidos y con estilo, al punto que desde Estados Unidos le llovieron solicitudes para adaptar su filmografía al mercado anglosajón, propuesta a la que cedió a regañadientes.