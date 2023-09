El llaryorismo lo pone todo en Bell Ville y aspira a batacazo

Por Bettina Marengo



El súper domingo electoral del 1 de octubre en el interior provincial tiene en Bell Ville un capítulo que interesa mucho al PJ-Hacemos Unidos por Córdoba, que no gobierna la cabecera del departamento Unión desde hace ocho años.

La expectativa de los optimistas es batacazo, pero admiten que no es fácil desbancar a un oficialismo. Dicen los llaryoristas que Martín Llaryora quiere ganar las ciudades que no gobierna el peronismo/aliados, entre ellas Bell Ville, donde el actual intendente, el radical Carlos Briner, tuvo su momento de coqueteo con el sanfrancisqueño en su armado provincial. En enero, Llaryora se reunió con Briner y los también radicales Gustavo Benedetti, intendente de Arroyito, y Myrian Prunotto, de Estación Juarez Celman, actual vicegobernadora electa. El bellvillense finalmente no saltó el charco, pero tal como lo anunció este diario, HUxC sumó para el espacio que encabeza el candidato a intendente Gonzalo Pedano a un radical que quedó tercero en la interna de Juntos por el Cambio, Germán Spilman.

El pase tuvo toda la intención de esmerilar al delfín de Briner. Lo hizo de la mano de Prunotto, jefa del espacio Radicales Auténticos, y en un proceso donde jugó un hombre del gobernador electo en el departamento, el actual funcionario municipal Abraham Galo, legislador electo de la provincia.

Briner, actual legislador electo que no puede repetir mandato, impulsa al actual secretario de Finanzas de la ciudad, Juan Manuel Moroni. Del lado de Hacemos Unidos por Bell Ville aseguran que cerraron con todo el peronismo de la región en la lista de Pedano, pero desmienten vínculos con el mundo gillista y aclaran que no son parte del antiguo PJ que gobernó Bell Ville hasta el 2015 con las figuras de Nelson Ipérico y Carmen Ceballos, la esposa del histórico apoderado del PJ provincial, Domingo Carbonetti. Favorecen las chances peronistas la candidatura de Adriana Tomasa, exconcejala radical, que va por la lista de Encuentro Vecinal Córdoba. En tanto, es una incógnita cuánto sumará el espacio de Javier Milei, que tiene en Pablo Rodríguez su expresión.

El llaryorismo va a poner todo para ganar la ciudad que está ubicada a 50 kilómetros de Villa Maria, cabecera del departamento San Martín que también vota el 1 de octubre, sólo que allí el PJ es oficialismo y el candidato y ministro de Industria Eduardo Accastello se enfrenta al reto de retener el bastión. “Si ganamos acá es batacazo, si perdemos, está dentro de lo posible; el que tiene que ganar es Eduardo”, deslizan.

Para apoyar a Pedano, hoy irá a Bell Ville el actual secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba y legislador provincial electo, Miguel Siciliano, quien presentará en la ciudad el proyecto de seguridad municipal que fue promesa de campaña de Llaryora, entre otras cuestiones vinculadas a las relaciones provincia-municipios. Siciliano parece encaminado a ser el hombre fuerte del futuro gobernador en la Legislatura y probablemente quede como jefe de bloque a partir del 10 de diciembre. Cuando irrumpió el tema seguridad en la campaña electoral de la Capital de Córdoba, el funcionario fue quien salió a presentar el proyecto de seguridad municipal que será uno de los temas que tendrá que pilotear con la oposición en la Unicameral.

Llaryora, claro, también va a reforzar la campaña de Pedano, pero la idea es que la visita quede para fin de mes, al cierre, con fecha probable el 26 de septiembre. Al todavía intendente capitalino no le fue bien en Unión ni en Bell Ville en las elecciones provinciales: el 25 de junio ganó Luis Juez a nivel departamental y en la ciudad cabecera. Pero ahora el llaryorismo entiende que el sanfrancisqueño tomó una vigencia que no tenía hasta su triunfo provincial.

Antes del apoyo a Pedano, el gobernador electo viajará este sábado a los Estados Unidos junto a su secretario de Finanzas, Guillermo Acosta, que suena como su futuro ministro del área. Las fuentes del Palacio aseguran que tiene actividades en Nueva York y Washington vinculadas al refinanciamiento de la deuda provincial en dólares, un tema que impactará desde el primer día en su futuro mandato, aunque el gobernador Schiaretti reitera cada vez que puede que es un pasivo muy manejable en función de lo que ingresa a la provincia. Es el segundo viaje a EE.UU. de Llaryora en poco tiempo. Luego de las PASO nacionales del 13 de agosto se fue doce días en plan de vacaciones, aunque hay versiones que indican que en DC se encontró con un posible ministro de Salud de su gestión, Ricardo Pieckenstainer, director médico del Hospital Privado entidad muy vinculada a la Provincia mediante el acuerdo con el Apross para la gestión y explotación del hospital Ferreyra. La pregunta que queda en el aire es si el gobernador electo tendrá algún contacto con Javier Milei, el candidato presidencial ganador de las PASO, que está en EE.UU. junto a su hermana Karina, y el domingo haría una visita “de varios días” a Nueva York, según la versión del diario Clarín del hermético viaje del ultraderechista diputado nacional.