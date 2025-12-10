

Avico, más diputada que nunca

El periodista dialogaba con su informante, quien llegaba con un comentario sobre la actividad de la diputada riocuartense de LLA, Belén Avico.

Informante: Che, ¿viste el posteo de Belén Avico por la baja de retenciones? Está encendida. No la había visto tan activa ni cuando entró al Congreso.

Periodista: No lo vi aun, pero se nota que la diputada está metiéndose en el partido. El otro día estuvo a full con la llegada de los F-16 junto al presidente.

I: Totalmente. Parece otra diputada. Dos años medio tibios, más en modo PRO-JxC, calladita… y ahora está full libertaria. Como si recién ahora hubiera arrancado su carrera política de verdad.

P: Y encima lo hace desde Río Cuarto, ¿no?

I: Claro. Prácticamente se instala como vocera del Gobierno nacional en la capital alterna, un rol que venía siendo únicamente de Laura Soldano.

P: Ahora que lo menciona, ¿juegan en grupo o por separado?

I: Depende para qué. Yo creo que ambas hacen lo mismo y desde el mismo lugar, pero que cuando haya que definir algo fuerte van a terminar compitiendo.

P: Nos estamos adelantando, ¿no?

I: Un poco.

P: Volviendo al tema, no la tenía a Avico tan del agro.

I: Todos son del agro, pero entiendo a dónde va. Me parece que es un tema que acá mueve toda la agenda y eso le da visibilidad instantánea. Y el mensaje es clarísimo: menos impuestos, más producción, más exportaciones… discurso libertario sin filtro. Se metió de lleno en la línea oficial, casi como si quisiera decir “acá estoy, cuenten conmigo”.

P: Es que se la ve cómoda. Antes parecía contenida,

I: Claro. Mirando de reojo cómo acomodarse entre PRO, JxC y LLA. Ahora encontró identidad y volumen. Se muestra, opina, celebra medidas económicas. El campo la empieza a registrar. Y ojo: esta hiperactividad política desde Río Cuarto no es casualidad. Está construyendo capital propio. ¿Será que mira más allá de la banca legislativa? Con este ritmo, no sería raro que quiera jugar en 2028.

P: ¿Usted dice?

I: ¡Claro! Todos van por lo mismo, más cuando se presume que la oposición clásica del radicalismo está afrontando una crisis nunca antes vista. ¿Qué me dice? ¿La ve de candidata a intendenta?

P: Será posible…otra vez nos estamos adelantando mucho. Ahora, opino que no se puede descartar nada en estos tiempos.

I: Opino lo mismo que usted…



La disposición de Natali

La periodista recibía un mensaje del informante sobre las declaraciones que brindó el concejal de La Fuerza del Imperio del Sur, Guillermo Natali, a FM Gospel. En diálogo con el programa Así son las cosas, el edil aseguró que no se considera opositor al gobierno de Guillermo De Rivas.

Informante: No sabe cómo están circulando por Whatsapp estas declaraciones. A ver, todos sabemos que el Guille ha votado varias cosas en consonancia con el oficialismo y alguna que otra vez ha sido crítico. Pero su corazoncito nunca se alejó de la orgánica del partido. Y que lo diga él mismo…

Periodista: Citó la frase “el que gana, conduce y el que pierde, acompaña”. ¿Qué piensa?

I: Le marcaron que eso se dice cuando se trata de internas, es así. Pero respondió que tanto él como el intendente De Rivas son peronistas. La trató de sacar por ese lado. Ahora, lo importante es esta disposición que mostró. Dijo que si su partido lo convoca a algún cargo ejecutivo, tratará de estar a la altura de las circunstancias. No tenga dudas de que esto alimenta muchas especulaciones. Más con la salida de Osés. Pero también por lo que pasaría si Natali dejara de ser concejal para irse al Ejecutivo, ¿se vendría un bloque con predominancia de La Militante en el nazarismo? Veremos.