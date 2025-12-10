Osés dejó el EMOS, en medio de tensiones con Economía
Se trata de la primera baja fuerte en la era De Rivas. El (ahora ex) presidente del EMOS argumentó su renuncia a partir del peso que tendría el área de Economía en el aspecto administrativo y contable del ente. Desde la gestión, ratificaron su acompañamiento a Antonetti y consideraron que “los buenos resultados que mostró Osés tienen detrás fuertes decisiones políticas ejecutadas por el intendente”.Río Cuarto10 de diciembre de 2025Julieta Fernandez
Por Julieta Fernández
Juan José Osés es el primer secretario del gabinete de Guillermo De Rivas en dejar sus funciones. Se debió a una cuestión interna que tiene como protagonistas al (ahora ex) presidente del EMOS y al secretario de Economía de la Municipalidad, Pablo Antonetti. Si bien este aspecto ya había sido señalado en años anteriores (por la fuerte presencia de la secretaría de Economía en la tarea administrativa y contable del ente), las tensiones entre Osés y el área de Economía se fueron acrecentando y derivaron en la renuncia de uno de los funcionarios más ponderados al comienzo de la gestión De Rivas, especialmente por su cualidad de “outsider”.
El empresario metalúrgico se llevó algunos laureles durante este año y medio de gestión. Se le reconoció que, durante su presidencia, el EMOS mejoró el nivel de recaudación (especialmente de contribuyentes que se encontraban en mora). Además, el EMOS estaba comenzando a trazar un plan de acción denominado el “masterplan” del agua que apunta a mejorar la producción de agua potable, especialmente en zonas como el Oeste de la ciudad que demostraron un mayor crecimiento y desarrollo en los últimos años. Más allá de una buena valoración de su paso por la gestión, las declaraciones posteriores a su salida decepcionaron a gran parte del Ejecutivo.
“Ya no tiene razón estar en el ente, dado que los recursos y la administración y la contabilidad no la va a llevar a cabo el ente sino la secretaría de Economía y no el directorio del EMOS”, expresó el ex funcionario a LV16 y consideró que, de esta manera, el EMOS “no sería un ente autárquico o independiente y se está transformando en una secretaría”.
Desde el Ejecutivo dieron a entender que estas expresiones de Osés lo mostrarían como alguien que “no es jugador de equipo” y consideraron que, si el EMOS logró revertir su situación y mejorar los márgenes de recaudación, fue “por decisión del intendente”. Desde la gestión municipal señalaron que “cuando hubo que hacer esfuerzos desde Rentas Generales para sanear el ente, se hizo”. Si bien valoraron su paso por la conducción del ente, consideraron que el trasfondo de los logros del EMOS en materia recaudatoria están directamente vinculados a decisiones que incluso implicaron costos políticos (como el aumento de impuestos a comienzos de año) que no pagó el propio Osés sino el intendente.
Cabe recordar que no es la primera vez que se exhiben diferencias entre Osés y el área de Economía. A comienzos de año trascendió que parte del directorio (incluido Osés) había requerido la compra de equipamiento pero no había obtenido el aval suficiente para avanzar en dicha compra. En el oficialismo, también habían generado resquemor las declaraciones del director opositor del EMOS, Lucas Castro, en las que aseguró que Osés avalaba su pedido de dar de baja uno de los contratos con la empresa de Mario Elettore.
Por otra parte, Osés también dejó una declaración polémica en la que insinuó que el faltante de agua durante la temporada electoral habría sido “inducido” y manifestó que este fin de semana se habría intentado “inducir otro faltante cuando tenemos superproducción de agua”.
En pocos días se daría a conocer quien será el reemplazante de Osés y suenan nombres que ya tienen experiencia dentro del ente. Todo indica que, tras las tensiones entre el director saliente y el secretario de Economía, seguramente el nuevo conductor sea una persona más afín a la secretaría que conduce Pablo Antonetti, quien además “está absolutamente ratificado en su cargo”, según señalaron desde la gestión a Alfil.
Municipales del sur acompañaron reclamo por la suba de aportes
Durante una numerosa asamblea que reunió a seccionales de Río Cuarto, Tercero Arriba y Juárez Celman, el SUOEM-RC debatió sobre el presente de los estatales en el marco del posible aumento de aportes a la caja. Si bien la tensión es con el Panal, puede tener repercusiones en lo municipal.
Milei blindó el acto de los F-16 y dejó a Provincia fuera del cuadro
El Presidente capitalizó la llegada de los aviones como un acto propio, sin autoridades provinciales ni municipales. El gesto tensó la relación con el Panal y confirmó su estrategia de apropiarse del “relato de la modernización” sin socios incómodos. En Córdoba, profundizó su línea discursiva de confrontación con el kirchnerismo.
Defendamos Córdoba sentó bases en Río IV y sus referentes comienzan a perfilarse
La diputada agradeció a su equipo por los más de 10 puntos obtenidos en el departamento e instó a trabajar hacia delante. Acompañamiento al movimiento obrero y el objetivo de consolidar el armado de Defendamos Córdoba en la Capital Alterna y el sur. Novaira asoma como un nombre fuerte dentro del esquema, al igual que dirigentes sindicales y del Frente Renovador.
Enroque corto en Río Cuarto
Milei mostró los F-16 en Las Higueras y defendió la designación de Presti
“Hoy todos estamos un poco más seguros”, dijo el Presidente, que apuntó al kirchnerismo por las críticas a la designación de Carlos Presti: “Hacen usufructo de una tragedia como lo fue la última dictadura militar”. No hubo representantes oficiales de Córdoba en el escenario.
Defendamos Córdoba sentó bases en Río IV y sus referentes comienzan a perfilarse
La diputada agradeció a su equipo por los más de 10 puntos obtenidos en el departamento e instó a trabajar hacia delante. Acompañamiento al movimiento obrero y el objetivo de consolidar el armado de Defendamos Córdoba en la Capital Alterna y el sur. Novaira asoma como un nombre fuerte dentro del esquema, al igual que dirigentes sindicales y del Frente Renovador.
Siciliano empieza por Capital
El gobernador Martín Llaryora pone hoy en funciones al nuevo ministro. Empoderado, el dirigente arranca por la ciudad con agenda vinculada a los distintos sectores sociales. Se espera reunión con el intendente Daniel Passerini que hoy asistirá al acto.
El ministerio de la Felicidad
Siciliano toma el mando de una cartera creada ad hoc para su posicionamiento en capital. Un Frankenstein gubernamental -se duelen sus colegas- ensamblado con el corazón de cada ministerio, que deberá trabajar para que otro oficie las buenas nuevas. En el PJ capital sospechan. En la Municipalidad se preparan.
El juecismo apoyará a Lezcano para el MPF y el Panal quiere cerrar con Ferrer
El oficialismo aceleró el trámite para designar al nuevo Fiscal General y tras la audiencia pública del jueves, llevará el pliego al recinto el 17 de diciembre, antes de la segunda lectura del Presupuesto. Aunque tiene los números, busca contar con el apoyo de los principales bloques opositores. Rencor viejo rencor, Juez está dispuesto a darle el OK a su viejo enemistado. En un fin de año bien al estilo cordobesista, raid de leyes en la Unicameral.
La Provincia busca maniobrar el conflicto con los gremios y desactivar la tensión por la Caja
El llamado de Facundo Torres a una reunión con los sindicatos coincide con la hora de la movilización anunciada para este martes. La protesta se hará mientras se discute en audiencia pública el nuevo Código Tributario y la suba de aportes personales a la Caja de Jubilados.