Osés dejó el EMOS, en medio de tensiones con Economía

Por Julieta Fernández



Juan José Osés es el primer secretario del gabinete de Guillermo De Rivas en dejar sus funciones. Se debió a una cuestión interna que tiene como protagonistas al (ahora ex) presidente del EMOS y al secretario de Economía de la Municipalidad, Pablo Antonetti. Si bien este aspecto ya había sido señalado en años anteriores (por la fuerte presencia de la secretaría de Economía en la tarea administrativa y contable del ente), las tensiones entre Osés y el área de Economía se fueron acrecentando y derivaron en la renuncia de uno de los funcionarios más ponderados al comienzo de la gestión De Rivas, especialmente por su cualidad de “outsider”.

El empresario metalúrgico se llevó algunos laureles durante este año y medio de gestión. Se le reconoció que, durante su presidencia, el EMOS mejoró el nivel de recaudación (especialmente de contribuyentes que se encontraban en mora). Además, el EMOS estaba comenzando a trazar un plan de acción denominado el “masterplan” del agua que apunta a mejorar la producción de agua potable, especialmente en zonas como el Oeste de la ciudad que demostraron un mayor crecimiento y desarrollo en los últimos años. Más allá de una buena valoración de su paso por la gestión, las declaraciones posteriores a su salida decepcionaron a gran parte del Ejecutivo.

“Ya no tiene razón estar en el ente, dado que los recursos y la administración y la contabilidad no la va a llevar a cabo el ente sino la secretaría de Economía y no el directorio del EMOS”, expresó el ex funcionario a LV16 y consideró que, de esta manera, el EMOS “no sería un ente autárquico o independiente y se está transformando en una secretaría”.

Desde el Ejecutivo dieron a entender que estas expresiones de Osés lo mostrarían como alguien que “no es jugador de equipo” y consideraron que, si el EMOS logró revertir su situación y mejorar los márgenes de recaudación, fue “por decisión del intendente”. Desde la gestión municipal señalaron que “cuando hubo que hacer esfuerzos desde Rentas Generales para sanear el ente, se hizo”. Si bien valoraron su paso por la conducción del ente, consideraron que el trasfondo de los logros del EMOS en materia recaudatoria están directamente vinculados a decisiones que incluso implicaron costos políticos (como el aumento de impuestos a comienzos de año) que no pagó el propio Osés sino el intendente.

Cabe recordar que no es la primera vez que se exhiben diferencias entre Osés y el área de Economía. A comienzos de año trascendió que parte del directorio (incluido Osés) había requerido la compra de equipamiento pero no había obtenido el aval suficiente para avanzar en dicha compra. En el oficialismo, también habían generado resquemor las declaraciones del director opositor del EMOS, Lucas Castro, en las que aseguró que Osés avalaba su pedido de dar de baja uno de los contratos con la empresa de Mario Elettore.

Por otra parte, Osés también dejó una declaración polémica en la que insinuó que el faltante de agua durante la temporada electoral habría sido “inducido” y manifestó que este fin de semana se habría intentado “inducir otro faltante cuando tenemos superproducción de agua”.

En pocos días se daría a conocer quien será el reemplazante de Osés y suenan nombres que ya tienen experiencia dentro del ente. Todo indica que, tras las tensiones entre el director saliente y el secretario de Economía, seguramente el nuevo conductor sea una persona más afín a la secretaría que conduce Pablo Antonetti, quien además “está absolutamente ratificado en su cargo”, según señalaron desde la gestión a Alfil.