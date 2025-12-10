La minería en la ola del cambio de época

Por Javier Boher

Hasta antes de las elecciones había gente poniendo en duda el cambio cultural que se está desarrollando en el país. Mucha gente elegía no ver que las demandas sociales cambiaron, como también lo hizo el vehículo para expresar ese cambio. Ni el peronismo ni el radicalismo pudieron canalizar esa demanda, en ninguna de sus variantes. Tampoco el Pro, una fuerza más nueva. Es como que todo fue atrasado por una ola que no pudo ser contenida.

Paradójicamente, el cambio cultural es más económico que social. Aunque hay voces que creen que se avanzó demasiado con ese tipo de legislación, son voces minoritarias que no reflejan el estado real de las cosas. A casi nadie le importan mucho las cuestiones sexuales de los otros, salvo que la economía no crezca y haya que salir a poner la culpa en algún lado.

Lo mismo pasa con la cuestión ambiental. La gente es más consciente del calentamiento global, de la importancia de preservar los ecosistemas, de qué lindo es ir al río y escuchar los pajaritos o del problema de la contaminación en cualquiera de sus formas. Quizás no todos llevan su papelito en el bolsillo para tirarlo en la casa, pero a grandes rasgos ya entienden que no está bueno hacer del planeta un basurero.

Sin embargo, hay allí todo un espacio de militancia que lleva las cosas hasta el extremo. El movimiento ecologista terminó llevando todo a un primitivismo incompatible con una vida confortable, particularmente grave porque quieren obligar a la gente a resignar la posibilidad de vivir más tranquila y más cómoda.

Ese tipo de visiones son las que orientaron la vida económica argentina a lo largo del siglo XXI, pero particularmente desde 2011. Todo lo que más o menos olió a progreso fue combatido en pos de un modelo industrial sostenido artificialmente con los dólares de la soja (ni siquiera del campo en su conjunto). ¿Cómo una provincia podía soñar con minería, si lo importante eran las fábricas de canicas y revivir marcas como SIAM para mantener felices a los habitantes del frente fluvial industrial, del Gran Santa Fe al Gran La Plata?

La ola de cambio social parece haber arrasado con todo eso, entrando por la puerta que abrieron Neuquén y Vaca Muerta. Ayer Mendoza confirmó que permitirá el desarrollo de emprendimientos mineros (algo que estaba prohibido y venía siendo resistido con fuerza por los ambientalistas) y anticipa lo que podría empezar a pasar en otras provincias. El gobierno nacional apuesta a ese cambio en el destino de la inversión, que fortalecería el crecimiento del eje cordillerano en detrimento de las industrias de la región Pampeana.

La decisión del parlamento mendocino es una muestra más del cambio de época, más abierta al desarrollo económico y dándole la espalda a las consignas extremistas que hicieron mucho más dependientes a las provincias. Para agregarle más fuerza al absurdo de la prohibición de la minería metalífera, Mendoza ya aporta más del 10% de la producción nacional de petróleo a través de la minería hidrocarburífera convencional.

Hace no tanto Tierra del Fuego prohibió las salmoneras y Chubut la minería metalífera (a pesar de estar sobre el mayor yacimiento de plata del país), algo así como que Córdoba prohíba el maní. Por suerte sólo accedimos a mover la traza de la autovía de Punilla cuando todavía se escuchaba a esos actores opuestos al desarrollo.

El cambio de época promete dejar atrás el oscurantismo ambiental y el terraplanismo económico, como demostró ahora Mendoza. Poco a poco se irá contagiando el ejemplo a otras provincias, haciendo visible la diferencia entre las que se suban a surfear la ola del cambio económico y las que sean lavadas por tratar de plantarse para frenarla.

