Caputo anunció que Argentina vuelve al mercado de capitales: emitirá un bono con vencimiento en cuatro años

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la licitación de un Bono del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses con un cupón de 6,50%, con vencimiento el 30 de noviembre de 2029. "Es un dato importantísimo por lo que se viene hablando de la acumulación de reservas", explicó Caputo

Mediante un posteo en X, el Palacio de Hacienda detalló que "el resultado de la licitación irá a cancelar parcialmente el vencimiento del capital de los bonos AL30 y AL29 que vencen el 9/1/2026". Se trata de la primera emisión de deuda en ocho años, tal como recordó Caputo en el reportaje.

La emisión se lanzará, mediante indicación de precio, sin coste mínimo ni máximo a través de dos tramos, uno no competitivo y otro competitivo, indicó el ministro en A24.

"En un contexto de fuerte compresión de las tasas de interés de los bonos en dólares fruto del resultado electoral y del sostenido desempeño del programa económico, el Tesoro busca ampliar sus objetivos financieros para cubrir los vencimientos de deuda en dólares sin afectar las reservas netas del BCRA", indicó el Ministerio de Economía en su cuenta oficial de X.

Tras el anuncio, el presidente Javier Milei celebró la medida en sus redes: "volvimos al mercado de campitales con un bono al 2029 con cupon del 6,5% bajo ley local. El mejor de todos los tiempos...!!!".

"Es una buena noticia porque todos los países refinancian sus deudas. Es más, la mayoría refinancian capital más intereses. Nosotros no, los intereses los pagamos con superávit primario. Refinanciar el capital es lo básico porque, de lo contrario, ningún país aguanta teniendo que tener un superávit tal que te veas obligado a pagar el capital", detalló.

En ese sentido, el ministro de Economía argumentó: "Esto es particularmente importante para el país, porque nos va a permitir acumular reservas, lo que implica mejorar el balance del Banco Central y que siga bajando el riesgo país, que sigan bajando las tasas de interés local y, entonces, que la gente tener acceso al crédito a tasas más bajas. Es muy importante bajar el riesgo del país, porque eso de vuelta atrae las inversiones".