Milei adelantó su viaje a Córdoba: recibirá los aviones F-16 en Río Cuarto

El presidente Javier Milei adelantó su viaje a Córdoba y estará presente en el evento que recibe los aviones caza F-16 que Argentina adquirió a Dinamarca.

El acto estaba previsto para el domingo 7, pero el anuncio de posibles tormentas y “mal clima” para esa jornada hizo adelantar la actividad para el sábado 6, comunicó la Municipalidad de Las Higueras de manera oficial.

Además de la presencia del Presidente, también participará el ministro de Defensa saliente, Luis Petri, y el entrante, teniente general Carlos Presti, además de altos mandos militares

Entre las cualidades que se difundieron para las aeronaves se encuentran “la supresión de defensas aéreas enemigas, el ataque marítimo, el interdicción aérea, apoyo aéreo cercano y la designación dinámica de objetivos”, aunque también se podrán contar para “misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento no tradicionales”.

🇦🇷 Mañana es el día. 🇦🇷

Hoy, apenas un adelanto del viaje que ya está haciendo historia.

Nuestros F-16 vienen en camino y cada foto lo confirma. Esta es la Argentina grande que estamos construyendo, con capacidad supersónica para defender nuestro cielo.



Mañana aterrizan seis… pic.twitter.com/EYHUZ7jm1r — Ministerio de Defensa (@MinDefensa_Ar) December 4, 2025

El Gobierno adquirió seis aviones de caza F-16 A/B Fighting Falcon que partieron desde Vojens, Dinamarca, el 28 de noviembre y arriban a la Argentina, tras realizar escalas en Zaragoza y en las Islas Canarias.

Los supersónicos llegarán este viernes a Córdoba. El sábado por la mañana, las aeronaves militares volarán sobre la ciudad de Buenos Aires, entre las 8 y las 8.45 para que la población pueda apreciar su potencial y capacidad.

Estas aeronaves de combate –cuatro plazas y dos monoplazas- forman parte del lote de 24 aviones adquiridos a Dinamarca, equipados con un sistema de armas provisto por los Estados Unidos. El costo total de las adquisiciones asciende a US$650 millones.