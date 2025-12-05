Milei adelantó su viaje a Córdoba: recibirá los aviones F-16 en Río Cuarto

Redefiniciones identitarias
La nueva conformación del Congreso demuestra cómo han cambiado los tiempos políticos y el polo de atracción del poder.
La presentación de las aeronaves estaban previstas para este domingo, pero fueron adelantadas al sábado 6 debido cuestiones climáticasNacional05 de diciembre de 2025Redacción Alfil
El presidente Javier Milei adelantó su viaje a Córdoba y estará presente en el evento que recibe los aviones caza F-16 que Argentina adquirió a Dinamarca.
El acto estaba previsto para el domingo 7, pero el anuncio de posibles tormentas y “mal clima” para esa jornada hizo adelantar la actividad para el sábado 6, comunicó la Municipalidad de Las Higueras de manera oficial.
Además de la presencia del Presidente, también participará el ministro de Defensa saliente, Luis Petri, y el entrante, teniente general Carlos Presti, además de altos mandos militares
Entre las cualidades que se difundieron para las aeronaves se encuentran “la supresión de defensas aéreas enemigas, el ataque marítimo, el interdicción aérea, apoyo aéreo cercano y la designación dinámica de objetivos”, aunque también se podrán contar para “misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento no tradicionales”.
El Gobierno adquirió seis aviones de caza F-16 A/B Fighting Falcon que partieron desde Vojens, Dinamarca, el 28 de noviembre y arriban a la Argentina, tras realizar escalas en Zaragoza y en las Islas Canarias.
Los supersónicos llegarán este viernes a Córdoba. El sábado por la mañana, las aeronaves militares volarán sobre la ciudad de Buenos Aires, entre las 8 y las 8.45 para que la población pueda apreciar su potencial y capacidad.
Estas aeronaves de combate –cuatro plazas y dos monoplazas- forman parte del lote de 24 aviones adquiridos a Dinamarca, equipados con un sistema de armas provisto por los Estados Unidos. El costo total de las adquisiciones asciende a US$650 millones.
La jura de los nuevos miembros de la cámara baja muestran que no hay dudas de que el pueblo está fielmente representado en el recinto
La legisladora libertaria de la Provincia de Río Negro oficializó su salida de la Cámara Alta, debido a una impugnación por presuntos vínculos narco.
Se presentaron los legisladores de la Cámara Baja para jurar, Martín Menem fue reelecto como presidente de mesa y Schiaretti no estuvo presente.
La propuesta de reforma del código penal corre el riesgo de ser otro caso más de modificaciones sin el impacto que prometen
Los sindicatos del sector público se reunieron con Consalvi. La Provincia dice que los salarios estatales le ganan 5 o 6 puntos al costo de vida, pero no rechaza de plano el pago de un refuerzo de fin de año. La última palabra la tiene Llaryora, que sigue ocupado con los retoques del gabinete.
Siciliano le dará hasta marzo a los secretarios de las distintas áreas para que cumplan los objetivos. El concepto es que el gobierno tiene muchos técnicos pero poca promoción política de las acciones en territorio. La puja por los fondos.
Los “buenos” a punto del juicio | Fabiana Gutiérrez activa agenda de género: conversatorio para poner el foco en la violencia digital | “Depende el renglón”
El mandato de Ferrer es hasta septiembre del 2026, pero el mestrismo quiere el calendario antes de fin de año.