Se oficializó la designación de Carlos Presti tras la Salida de Luis Petri del Ministerio de Defensa

Consejo de Mayo: Adorni dio detalles sobre los proyectos a tratar
El Jefe de Gabinete adelantó el informe final que se le enviará al Congreso para ser tratado en las sesiones extraordinarias, serán 8 proyectos de ley.
A partir del 10 de diciembre, Presti será el primer militar en conducir el Ministerio de Defensa desde el retorno de la democracia.Nacional09 de diciembre de 2025Redacción Alfil
El Gobierno oficializó a Carlos Alberto Presti como nuevo ministro de Defensa a partir del 10 de diciembre y confirmó la salida de Luis Petri del Ministerio de Defensa Nacional para asumir una banca en la Cámara de Diputados.
Así lo confirmó el Ejecutivo Nacional a través de la publicación en el Boletín Oficial del decreto 869/2025. La designación oficial detalla que, en caso de que Presti permanezca al frente de la cartera, pasará a situación de disponibilidad a partir del 10 de febrero de 2026 y a situación pasiva desde el 10 de junio de 2026, “hasta completar el plazo de dos (2) años como máximo”
"Acéptase, a partir del 9 de diciembre de 2025, la renuncia presentada por el doctor Luis Alfonso Petri (…) al cargo de Ministro de Defensa”, señala el texto difundido este martes, oficializando así el cierre de su gestión.
Por su parte, el Diputado Electo oficializó su salida de la Cartera de Defensa y difundió su carta de renuncia - enviada al presidente Javier Milei - en sus redes sociales: "Me dirijo a usted para presentarle mi renuncia al cargo de Ministro de Defensa de la Nación, con vigencia a partir del 9 de diciembre de 2025. Quedará grabado en mi memoria y en mi corazón haber servido como Ministro de Defensa durante su Presidencia. Será un honor para siempre”, expresó.
Respecto a su sucesor, Petri afirmó que"La cartera de Defensa queda en las mejores manos" y le deseó al Teniente General Carlos Presti "el mayor de los éxitos en la profundización del camino que iniciamos el 10 de diciembre de 2023".
Presti - de 59 años - se desempeña como jefe del Estado Mayor General del Ejército y será el primer militar en conducir el Ministerio de Defensa desde el retorno de la democracia. El presidente Javier Milei destacó la trayectoria de funcionario, destacandolo como "una persona dispuesta a hacer lo correcto por la Patria".
El fin de semana se discutió sobre los aviones que compró el gobierno y que celebró la gente
El ministro de Economía explicó que el objetivo de la medida es "refinanciar el capital a través de un bono tradicional y no tener que usar las reservas".
La presentación de las aeronaves estaban previstas para este domingo, pero fueron adelantadas al sábado 6 debido cuestiones climáticas
La nueva conformación del Congreso demuestra cómo han cambiado los tiempos políticos y el polo de atracción del poder.
La jura de los nuevos miembros de la cámara baja muestran que no hay dudas de que el pueblo está fielmente representado en el recinto
Todos al MAC | La Shakimanía que contenta al Panal | LLA-PJ, con cruces en las inferiores | Piden préstamo para pagar los aguinaldos | Picat, el interlocutor elegido por los libertarios
La diputada agradeció a su equipo por los más de 10 puntos obtenidos en el departamento e instó a trabajar hacia delante. Acompañamiento al movimiento obrero y el objetivo de consolidar el armado de Defendamos Córdoba en la Capital Alterna y el sur. Novaira asoma como un nombre fuerte dentro del esquema, al igual que dirigentes sindicales y del Frente Renovador.
El gobernador Martín Llaryora pone hoy en funciones al nuevo ministro. Empoderado, el dirigente arranca por la ciudad con agenda vinculada a los distintos sectores sociales. Se espera reunión con el intendente Daniel Passerini que hoy asistirá al acto.
Siciliano toma el mando de una cartera creada ad hoc para su posicionamiento en capital. Un Frankenstein gubernamental -se duelen sus colegas- ensamblado con el corazón de cada ministerio, que deberá trabajar para que otro oficie las buenas nuevas. En el PJ capital sospechan. En la Municipalidad se preparan.
El llamado de Facundo Torres a una reunión con los sindicatos coincide con la hora de la movilización anunciada para este martes. La protesta se hará mientras se discute en audiencia pública el nuevo Código Tributario y la suba de aportes personales a la Caja de Jubilados.