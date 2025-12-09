Se oficializó la designación de Carlos Presti tras la Salida de Luis Petri del Ministerio de Defensa

El Gobierno oficializó a Carlos Alberto Presti como nuevo ministro de Defensa a partir del 10 de diciembre y confirmó la salida de Luis Petri del Ministerio de Defensa Nacional para asumir una banca en la Cámara de Diputados.

Así lo confirmó el Ejecutivo Nacional a través de la publicación en el Boletín Oficial del decreto 869/2025. La designación oficial detalla que, en caso de que Presti permanezca al frente de la cartera, pasará a situación de disponibilidad a partir del 10 de febrero de 2026 y a situación pasiva desde el 10 de junio de 2026, “hasta completar el plazo de dos (2) años como máximo”

"Acéptase, a partir del 9 de diciembre de 2025, la renuncia presentada por el doctor Luis Alfonso Petri (…) al cargo de Ministro de Defensa”, señala el texto difundido este martes, oficializando así el cierre de su gestión.

Por su parte, el Diputado Electo oficializó su salida de la Cartera de Defensa y difundió su carta de renuncia - enviada al presidente Javier Milei - en sus redes sociales: "Me dirijo a usted para presentarle mi renuncia al cargo de Ministro de Defensa de la Nación, con vigencia a partir del 9 de diciembre de 2025. Quedará grabado en mi memoria y en mi corazón haber servido como Ministro de Defensa durante su Presidencia. Será un honor para siempre”, expresó.

Respecto a su sucesor, Petri afirmó que"La cartera de Defensa queda en las mejores manos" y le deseó al Teniente General Carlos Presti "el mayor de los éxitos en la profundización del camino que iniciamos el 10 de diciembre de 2023".

Presti - de 59 años - se desempeña como jefe del Estado Mayor General del Ejército y será el primer militar en conducir el Ministerio de Defensa desde el retorno de la democracia. El presidente Javier Milei destacó la trayectoria de funcionario, destacandolo como "una persona dispuesta a hacer lo correcto por la Patria".