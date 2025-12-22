La salud de Cristina evoluciona sin complicaciones

Mayra y el espíritu de época
La referente camporista sigue su transformación para adaptarse pragmáticamente a lo que demanda el electorado de este tiempo
Este lunes se dio a conocer un nuevo parte médico desde que la expresidenta fue internada en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires.Nacional22 de diciembre de 2025Redacción Alfil
La ex presidenta Cristina Kirchner continuaba con evolución favorable luego de haber sido internada e intervenida quirúrgicamente el sábado pasado por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada, informó el Sanatorio Otamendi en su segundo parte médico.
Según el comunicado al que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas, "la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada".
En ese sentido, se detalló que aún "permanece con tratamiento antibiótico y mantiene un drenaje peritoneal" y que no posee "fiebre ni complicaciones hasta el momento". Asimismo, se indicó que "se mantiene el criterio de internación hasta completar el tratamiento pertinente".
La cabeza del PJ, quién estaba cumpliendo su condena en en su departamento ubicado en el edificio de la calle San José 1111, tuvo que ser enviada de emergencias al Sanatorio Otamendi. Según lo revelado en el primer parte médico, Kirchner arribó al centro médico con un cuadro de dolores abdominales compatibles con un síndrome apendicular agudo.
Ante la complicación de salud, la Justicia autorizó su traslado desde el domicilio del barrio de Constitución al centro de salud, donde fue intervenida quirúrgicamente mediante una laparoscopía que confirmó el diagnóstico.
En el comienzo del próximo año empezará a valer el nuevo sistema tarifario a nivel nacional, se espera que a partir de esto las boletas aumenten dos dígitos.
Más allá de lo que se discute en público, los verdaderos resortes institucionales que hay que asegurar son los que ponen límites
El Ejecutivo empieza a plantearse otras formas de lograr su ansiado "déficit cero", aún así, desde Casa Rosada afirman que será un esfuerzo económico muy grande
Se trata de SudamericanaData, una plataforma que dedicaba a recabar y cruzar información de personas, y que fue clausurada en 2023.
Con retenciones todavía en discusión, propuestas sectoriales sobre la mesa y un vínculo más ordenado con la Provincia, el agro cerró 2025 apoyando al Gobierno nacional, pero sin resignar desconfianza. Córdoba busca ocupar el lugar de socio político confiable, mientras el ruralismo mira a 2026 con expectativa contenida.
El almuerzo de fin de año del ex diputado radical funcionó como puesta en escena de su candidatura a gobernador. Casi 200 invitados, respaldo de intendentes, ausencias que hicieron ruido y una “lista negra” que empezó a circular. En febrero, arranca la recorrida.
En febrero comienza a recorrer distintas provincias. Quiere tener participación en el proceso de renovación del peronismo nacional, pero por fuera del kirchnerismo. Córdoba, foco prioritario para la consolidación de masa crítica propia.
Hoy a las 19 saldrá un spot donde el propio Gobernador explicará quienes aportarán más a la Caja de Jubilaciones y quienes se beneficiarán con el nuevo esquema del 82%. Apuesta a que las bases de los gremios combativos se despeguen de su conducción.
El oficialismo quiere el lugar de Bettina Croppi, quien pasaría a la Procuración Penitenciaria. El defensor Nestor Gómez ¿el elegido? La votación larga y difícil del TSJ y por qué el Panal quedó conforme con la designación, aunque inicialmente aspiraba a una mujer presidenta.
El gobernador explicó los primeros trazos de la reglamentación de la ley de Equidad Jubilatoria que “en forma progresiva” quiere reestablecer el 82% a casi 53 mil jubilados provinciales, mediante una suma extra. Se conoció la escala de los aportes a la Caja del hasta el 8%, con corte en haberes de 3,5 millones.