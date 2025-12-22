La salud de Cristina evoluciona sin complicaciones

La ex presidenta Cristina Kirchner continuaba con evolución favorable luego de haber sido internada e intervenida quirúrgicamente el sábado pasado por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada, informó el Sanatorio Otamendi en su segundo parte médico.

Según el comunicado al que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas, "la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada".

En ese sentido, se detalló que aún "permanece con tratamiento antibiótico y mantiene un drenaje peritoneal" y que no posee "fiebre ni complicaciones hasta el momento". Asimismo, se indicó que "se mantiene el criterio de internación hasta completar el tratamiento pertinente".

La cabeza del PJ, quién estaba cumpliendo su condena en en su departamento ubicado en el edificio de la calle San José 1111, tuvo que ser enviada de emergencias al Sanatorio Otamendi. Según lo revelado en el primer parte médico, Kirchner arribó al centro médico con un cuadro de dolores abdominales compatibles con un síndrome apendicular agudo.

Ante la complicación de salud, la Justicia autorizó su traslado desde el domicilio del barrio de Constitución al centro de salud, donde fue intervenida quirúrgicamente mediante una laparoscopía que confirmó el diagnóstico.