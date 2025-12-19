La Nación saca el pie del acelerador con sus derogaciones en el Senado

Por Redacción Alfil

Luego de una sesión tensa en el Congreso, desde Casa Rosada se propusieron a seguir su objetivo de un Presupuesto 2026 con déficit cero pero optando por no derogar las leyes que involucran el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad. Ahora la meta que tienen desde el Ejecutivo es poder descubrir que alternativas tienen, es por ello que desarrollaron una lista de propuestas.

Cabe destacar que, dentro de la Nación, se sabe muy bien que estas nuevas variantes implicarán un mayor esfuerzo desde el punto de vista económico. Aún así, la idea del equilibrio fiscal parece clara y factible.

Pese a que el entorno del presidente, Javier Milei, haya permanecido firme a la hora de hablar sobre la derogación de leyes, la nueva propuesta elaborada por los equipos técnicos del Ministerio de Economía para aprobar la Ley de Leyes les hizo cambiar de opinión.

Por lo que se sabe, en cuanto a ley de emergencia en discapacidad, el Ejecutivo respetará su financiamiento y pondrá sobre la mesa el hecho de que la pensión no contributiva tenga un valor del 70% del haber mínimo jubilatorio. Aún así, afirmaron que la pensión será compatible con un vínculo laboral cuando los ingresos no superen el monto de dos salarios mínimos vitales y móviles, es decir $334.800.

Siguiendo con la ley de emergencia, el Gobierno planea mantener la compensación de emergencia retroactiva pero también tiene en cuenta la posibilidad de eliminar la creación de Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social, manteniendo así lo que rige en la actualidad.

Mientras que, por el lado del financiamiento universitario, a cambio de la detención de la derogación desde el Ejecutivo tienen en mente aumentar el 20% del presupuesto para gastos de funcionamiento respecto a los créditos asignados en 2025.

En lo que respecta a los salarios, según medios cercanos a la Nación, afirman que la llevaran de manera escalonada con un incremento del 5% a partir del 1 de diciembre de 2025; para así lograr cuatro aumentos periódicos del 2% en los meses de: enero, febrero, marzo y abril de 2026,