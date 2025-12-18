Piguillem logró convertir en ordenanza su proyecto antipirotecnia

Por Redacción Alfil

Este jueves, el concejal radical Sergio Piguillem consiguió que el Concejo Deliberante conviertan en ordenanza su proyecto, el mismo busca la concientización de los efectos nocivos de la pirotecnia, la cual afecta tanto a animales como a personas.

"La sociedad se ha relajado y los que sufren los fuegos artificiales terminan pasándola muy mal en las fiestas", destacó el alfonsinista. A su vez afirmó que, hay que frenar las costumbres que ya son anticuadas.

Dentro de los objetivos que tiene el proyecto del radical, la base del mismo es poder divulgar, promover, empatizar y tomar conciencia sobre las consecuencias negativas del uso de pirotecnia sobre las personas y la fauna en general, pero sobre todo en los seres más vulnerables como los niños, niñas y los animales de compañía en particular.

Para ello, se llevará a cabo una gran campaña de concientización a lo largo del mes de diciembre, en especial durante los días festivos por navidad y año nuevo. “La idea de esta nueva ordenanza que se aprobó por unanimidad es sensibilizar y educar sobre los efectos que la pirotecnia produce en personas con trastornos del espectro autista y en animales", indicó Piguillem.

Según el concejal, la prohibición del uso de la pirotecnia rige desde hace muchos años en Córdoba, aún así, hace falta un empuje educativo y cultural. "En eso tiene que estar el Estado y así lo buscamos con esta iniciativa”, concluyó.