Piguillem logró convertir en ordenanza su proyecto antipirotecnia

Último tirón en el Concejo, con Presupuesto y algo más
Este jueves se llevará a cabo la penúltima sesión del año en el Concejo Deliberante. La que toca en Navidad se adelantará para este lunes.
El concejal de la UCR consiguió que su campaña de concientización pise fuerte en Córdoba, la misma se desarrollará en todo el mes de diciembre.
Este jueves, el concejal radical Sergio Piguillem consiguió que el Concejo Deliberante conviertan en ordenanza su proyecto, el mismo busca la concientización de los efectos nocivos de la pirotecnia, la cual afecta tanto a animales como a personas.
"La sociedad se ha relajado y los que sufren los fuegos artificiales terminan pasándola muy mal en las fiestas", destacó el alfonsinista. A su vez afirmó que, hay que frenar las costumbres que ya son anticuadas.
Dentro de los objetivos que tiene el proyecto del radical, la base del mismo es poder divulgar, promover, empatizar y tomar conciencia sobre las consecuencias negativas del uso de pirotecnia sobre las personas y la fauna en general, pero sobre todo en los seres más vulnerables como los niños, niñas y los animales de compañía en particular.
Para ello, se llevará a cabo una gran campaña de concientización a lo largo del mes de diciembre, en especial durante los días festivos por navidad y año nuevo. “La idea de esta nueva ordenanza que se aprobó por unanimidad es sensibilizar y educar sobre los efectos que la pirotecnia produce en personas con trastornos del espectro autista y en animales", indicó Piguillem.
Según el concejal, la prohibición del uso de la pirotecnia rige desde hace muchos años en Córdoba, aún así, hace falta un empuje educativo y cultural. "En eso tiene que estar el Estado y así lo buscamos con esta iniciativa”, concluyó.
La aplicación de transporte urbana logró su legalidad junto a Viaja Yá, según informó la Municipalidad ya son seis las apps en proceso de habilitación.
Aunque el oficialismo era optimista hasta la tarde de ayer, desde la oposición ya avisaban que no acompañarían el Presupuesto. En relación a la Ordenanza Tarifaria, que prevé reducciones en Comercio e Industria, la UCR y el Frente Cívico todavía no definían entre la abstención y el respaldo.
La gestión se entusiasma con la idea de cruzar el ecuador del mandato en un estado de relativa paz, cerrando dos obras importantes -Maipú y Sagrada Familia-, disminuyendo el compromiso de las cuentas municipales con el Transporte y, sobre todo, habiendo contenido los rumores de “intervención”.
El intendente presenció como van progresando las remodelaciones del espacio verde de Nueva Italia, el mismo podrá contar con una renovada Plaza de las Infancias, mobiliario de hormigón y luminaria led.
El concejal radical llevó al Concejo Deliberante un proyecto para promover el fin del uso de artificios durante las fiestas, "son costumbres anticuadas", confirmó.
El gobernador Martín Llaryora encontró la oportunidad para aplicar un ajuste previsional, mientras promete el 82% para más de la mitad de las jubilaciones. Cómo lo justifica: 1- la culpa es del gobierno de Javier Milei que no envía los fondos; 2- El sector privado no tiene por qué financiar el rojo previsional.
Con un fuerte rechazo gremial, críticas de la oposición y un despacho final que se conoció cuando la sesión había iniciado, el oficialismo aceleró el debate y logró aprobar la declaración de emergencia previsional que redefine los aportes de los activos a la Caja, bajo el argumento de dar viabilidad a la Iniciativa Popular impulsada por jubilados autoconvocados.
Desde el Tribunal de Cuentas que maneja el Frente Cívico aseguraron que el gobierno computa como rojo lo que son intereses por las transferencias del estado provincial al sistema previsional. Juez, en la línea de que todo es responsabilidad del PJ.