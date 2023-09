Bullrich estrenó nuevo comando para Córdoba

Por Alejandro Moreno

Patricia Bullrich estrenó ayer un nuevo comando cordobés para intentar recuperar votos en la provincia que era la niña mimada de Juntos por el Cambio hasta el 2021, pero donde la candidata presidencial quedó tercera en las PASO de agosto.

En su oficina porteña del PRO, Bullrich recibió a Luis Juez, Rodrigo de Loredo y Mario Negri, el trío sobre el que reposarán sus ambiciones de engordar la cosecha provincial para asegurarse un lugar en el balotaje. También llegaron desde Córdoba el primer candidato a diputado nacional, Luis Picat, y la diputada Laura Rodríguez Machado.

Juez, De Loredo y Negri fueron convocados luego de que Bullrich, preocupada por Córdoba, le pidiera al ex diputado Nicolás Massot que se ponga al frente de la campaña, y este le sugirió que convocara a los dirigentes que en las elecciones de los últimos dos años han registrado mejores perfomances, aunque con algunas derrotas sobre sus lomos.

El terceto –que tiene un extenso recorrido por la Capital y el interior de la provincia- deberá movilizar a la alianza, para fidelizar los votos propios, convocar a los ausentes de las PASO y, si es posible, tendrá la difícil tarea de recuperar a los que optaron por Javier Milei.

En las PASO, La Libertad Avanza consiguió el 32,75 %; Hacemos por Nuestro País 26,87 %; y Juntos por el Cambio, 24,95 %. La alianza opositora recogió 500 mil votos menos que en las elecciones legislativas del 2021, número suficiente para lamentarse pero también para mirar por dónde puede volver a crecer.

En la reunión de ayer, Bullrich compartió con los cordobeses (Negri, por adopción) los análisis de sus especialistas en el manejo del discurso de la campaña. Básicamente, Juntos por el Cambio debe ofrecerse como la única opción para evitar un regreso del kirchnerismo, enfatizando los vínculos que le acusan a Milei con Sergio Massa. Para algunos de los participantes no quedó del todo claro todavía cómo trabajar con la variable especial que tiene Córdoba: la competencia con el gobernador Juan Schiaretti.

Recordar el concepto de Córdoba como el kilómetro 0 de Cambiemos (luego Juntos por el Cambio) será uno de los temas fundamentales a repetir. La mística, coinciden, debe volver a la campaña de la alianza opositora al kirchnerismo.

El primer paso sería el próximo lunes a la tarde, cuando Bullrich encabece un evento al que se convocará a la dirigencia de la Unión Cívica Radical, del PRO, del Frente Cívico, y de la Coalición Cívica-ARI, además de los de otros partidos menores que conforman el acuerdo. Urgente: entusiasmar y movilizar.

El giro principal de la campaña es rescatar del placard a los dirigentes, alejando el prejuicio de que las fotos con ellos podrían ligar a la candidata a lo que Milei llama “la casta”. El resultado de las PASO, asustó, pero la política, afirman ahora, es necesaria y nada de lo que avergonzarse.

“Violento”

En declaraciones a Radio con Vos, Bullrich calificó ayer de "violento" a Milei, y consideró que la propuesta de dolarizar la economía "es una oferta mágica y facilista". "Tiene un nivel de violencia fuerte que se le nota. No acepta a nadie que tenga un pensamiento distinto", señaló Bullrich, en referencia a que Milei acusara la participación de la ex ministra de Seguridad en la organización terrorista Montoneros durante los '70.

"Siempre asumo que participé de la Juventud Peronista, pero dije que había que superar la violencia como forma de acción política. Que me lo diga alguien que practica la violencia como forma de acción política no lleva a ningún lado. Milei dice que las personas son cucarachas o todos los periodistas son ensobrados”, remarcó.

En relación a la dolarización, opinó: “No creo que la oferta de Milei sea disruptiva. Es una oferta mágica, facilista. Tampoco veo como disruptivos a los actores que hoy se están acercando a Milei como, por ejemplo, (Luis) Barrionuevo. Es como que hay un continente vacío en ese espacio. Van todos a meterse adentro para ver si sacan un poco de poder”.