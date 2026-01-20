Convocado por Trump, Milei formará parte de la reunión del Consejo de la Paz en Davos

La Unión Europea le dio un freno al acuerdo comercial con Mercosur
La ratificación de su proceso se paraliza a la espera del dictamen judicial, lo que podría demorar la entrada en vigor del pacto hasta dos años.
El presidente Javier Milei se encuentra viajando a la ciudad de Davos para participar del Foro Económico Mundial (WEF). En paralelo, la Casa Rosada confirmó esta mañana que el mandatario participará de la ceremonia de Firma del Consejo de Paz, el organismo multinacional que impulsa Trump para reducir la influencia diplomática de la ONU.
En davos, Milei tiene previsto dar un discurso el miércoles 21 de enero (aproximadamente a las 11:45 hora argentina) centrado en la defensa de las "ideas de la libertad", la responsabilidad fiscal y una crítica al "colectivismo" y la agenda "woke".
En su viaje, el Presidente está acompañado por Karina Milei -secretaria General-, Pablo Quirno -canciller-, Luis Caputo -ministro de Economía- y Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación.
La relación entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y los líderes europeos se encuentra en vilo ante una posible anexión de Groenlandia. Por un lado, la Casa Blanca alega que Dinamarca es incapaz de proteger el territorio frente a las crecientes amenazas de Rusia y China en el Ártico.
Por otro lado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha declarado en Davos que la soberanía de Groenlandia es "no negociable" y calificó las amenazas de Trump como un "error" entre aliados.
En tanto, el gobierno argentino ha confirmado que, aunque Milei participará activamente en el consejo, Argentina no pagará los mil millones de dólares que se habían mencionado inicialmente como aporte para integrar el "Board of Peace".
Milei es uno de los principales aliados de Donald Trump en la creación de este nuevo organismo, que busca actuar fuera de los canales tradicionales de la ONU para mediar en conflictos globales, con un enfoque inicial en el Medio Oriente y la lucha contra el terrorismo internacional.
Además de su encuentro con Trump, la agenda incluye reuniones con CEOs de bancos globales y empresas multinacionales para atraer inversiones a la Argentina.
La decisión argentina respecto a la Guardia Revolucionaria iraní y otros grupos guarda relación con la defensa de un orden global democrático.
Según la última publicación del World Economic Outlook, el país aparece con margen para crecer por encima del promedio.
El vocero y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó la noticia tras meses de especulación sobre una supuesta privatización de los canales. En su mensaje, también lanzó una chicana al kirchnerismo, afirmando que los partidos se transmitirán "para todos, sin usar la plata de todos".
El llamado se formalizó este lunes a través del Decreto 24/2026 que se publicó en el Boletín Oficial. La jornada de sesiones tomará lugar entre el 2 y el 27 de febrero.
De vacaciones hasta el fin de semana, el senador no estuvo en la escena jesumariense del viernes pasado donde Milei se llevó todos los aplausos. Evitar quedar subsumido al libertario frente a decisiones electorales inciertas es uno de los objetivos del año. Control político a Llaryora y votos en el Senado.
Juani Negri arrancó la gestión en el ERSEP | Llaryora con mujeres de cooperativas | De Loredo y una promesa de campaña | Versiones cruzadas | “Tiene el número”
Mientras el Festival de Doma y Folklore de Jesús María quedó en el centro de la escena por la visita y el guiño cultural del presidente Javier Milei, Cosquín afina su 66ª edición con un mensaje político claro: distancia explícita con la Casa Rosada.
Mientras el gobernador se apalanca en la gestión y busca evitar discusiones de política, sotto voce empezaron los intercambios sobre la posición del cordobesismo en Provincias Unidas en el debate por la iniciativa de Javier Milei. Cristian Jerónimo, en contacto. La estrategia del gobierno de dos años.
Cruz del Eje fue el epicentro radical de la semana. Hubo presencia del radicalismo cordobesista, del de Provincias Unidas, de la UCR mestrista y ausencia del oficialismo provincial. El legislador Fernando Luna se la jugó y dejó la frase más picante del acto.