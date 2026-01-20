Convocado por Trump, Milei formará parte de la reunión del Consejo de la Paz en Davos

El presidente Javier Milei se encuentra viajando a la ciudad de Davos para participar del Foro Económico Mundial (WEF). En paralelo, la Casa Rosada confirmó esta mañana que el mandatario participará de la ceremonia de Firma del Consejo de Paz, el organismo multinacional que impulsa Trump para reducir la influencia diplomática de la ONU.

En davos, Milei tiene previsto dar un discurso el miércoles 21 de enero (aproximadamente a las 11:45 hora argentina) centrado en la defensa de las "ideas de la libertad", la responsabilidad fiscal y una crítica al "colectivismo" y la agenda "woke".

En su viaje, el Presidente está acompañado por Karina Milei -secretaria General-, Pablo Quirno -canciller-, Luis Caputo -ministro de Economía- y Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación.

La disputa por Groenlandia

La relación entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y los líderes europeos se encuentra en vilo ante una posible anexión de Groenlandia. Por un lado, la Casa Blanca alega que Dinamarca es incapaz de proteger el territorio frente a las crecientes amenazas de Rusia y China en el Ártico.

Por otro lado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha declarado en Davos que la soberanía de Groenlandia es "no negociable" y calificó las amenazas de Trump como un "error" entre aliados.

En tanto, el gobierno argentino ha confirmado que, aunque Milei participará activamente en el consejo, Argentina no pagará los mil millones de dólares que se habían mencionado inicialmente como aporte para integrar el "Board of Peace".

Milei es uno de los principales aliados de Donald Trump en la creación de este nuevo organismo, que busca actuar fuera de los canales tradicionales de la ONU para mediar en conflictos globales, con un enfoque inicial en el Medio Oriente y la lucha contra el terrorismo internacional.

Además de su encuentro con Trump, la agenda incluye reuniones con CEOs de bancos globales y empresas multinacionales para atraer inversiones a la Argentina.