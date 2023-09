Por Gabriel Marclé

Primeras reuniones y charlas dentro del Partido Justicialista de Juan Manuel Llamosas después de la interna radical y ya hay conclusiones fuertes sobre la forma en la que se anticipa el desarrollo de la campaña hacia las municipales del 2024. Entre roscas, estrategias y cuestiones que restan definir, algo le queda en claro al oficialismo: las barriadas, lo popular y las políticas sociales compondrán el escenario donde se instalará el ring para lo que anticipan como un mano a mano entre el todavía indefinido sucesor del llamosismo y el radical Gonzalo Parodi.

Desde antes de la interna UCR, el PJ reconocía al flamante candidato electo de la oposición como un rival de alto potencial. Uno de los elementos que valoraban de su futuro contrincante en 2024 tenía que ver con su alcance territorial, algo que había construido con los años y que le valieron ser responsable de la cartera de Desarrollo Social durante la gestión de Juan Jure. Pero fue después de escuchar el discurso victorioso de Parodi que el peronismo inició una etapa de planificación centrada en combatir lo que el dirigente opositor adelantó como “el retorno del radicalismo popular”. La definición resonó hacia el interior de la gestión llamosista, donde se iniciará una fuerte revisión en términos del alcance territorial para ganar la calle.

“El que no tenga territorio, no puede competir”, suena como axioma en la Municipalidad riocuartense que reaccionó a la performance radical del domingo pasado. En esa cuestión parece enmarcarse el inicio de la Fase 1 de la campaña para un peronismo que parece tener la cancha marcada por sus rivales y también por la realidad de crisis económica que afecta más a los sectores populares. En ese marco, parece que la respuesta del PJ no tardará en llegar. “Hay que acomodar la tropa”, aseguraba uno de los armadores del oficialismo.

Los más movilizadores del equipo de Llamosas -en términos de barriadas- están empezando a organizar reuniones para recobrar ímpetu territorial. Son actores del Gobierno que en estos siete años construyeron el perfil social de la gestión y que ahora están pensando en acciones populares que salgan a contrarrestar -y rápido- la respuesta de apoyo que una parte de los sectores populares brindaron a la iniciativa ganadora de la interna radical.

Llamosas fue de los que habían vuelto a caminar por las calles de tierra como candidato en los días de las elecciones provinciales. Pero la dificultad de lo que viene hacia el 2024 parece ser requerir de algo más, mientras el PJ trabaja para encontrar el candidato ideal para competir con fuerza en el ring de lo social frente al reto propuesto por un radicalismo (como punta de Juntos por el Cambio) que salió a reclamar derechos de dominio entre las barriadas que parecían jugar siempre a favor del peronismo. Por eso, Llamosas y sus hombres apuntan a la construcción de una iniciativa liderada por nombres de buena llegada al territorio y un perfil más “social” que, de no estar visible, intentará ser construido en el menor tiempo posible.

Quien parece haberse anticipado a esta situación es Adriana Nazario, la única aspirante al trono municipal -al menos la con más chances de llegar al final de la carrera- en haber desarrollado una plataforma centrada en el formato clásico de la campaña peronista, con acciones en unidades básicas, comedores sociales e instituciones de los barrios populares, hecho que Alfil relató días atrás. Este enfoque le permitiría a la referente delasotista sacarle ventaja a sus competidores frente al escenario planteado por los eventuales rivales del PJ en las urnas.

Claro que la garantía de territorialidad es gran parte de la estrategia, pero no la única. Desde la vinculación institucional, el empresariado y la industria siguen siendo prioridades, aun cuando esa franja del electorado ha dado señales desfavorables hacia el peronismo. “Siempre se pierde en el distrito centro”, remarcan al respecto desde el PJ, donde proyectan construir una performance decente donde se apunta, aunque sea, a perder por poco. De hecho, las últimas dos derrotas peronistas -aunque en la escena provincial y nacional- tuvo al centro como clave de la desventaja. En esto también enfocará la estrategia peronista en construcción.

Además, tal como lo anticipó Alfil el lunes, el justicialismo empieza a vislumbrar una campaña donde la memoria de las gestiones anteriores a la de Llamosas jugarán un papel central. En ese sentido, intentarán que Parodi quede pegado al “pasado” de la ciudad, el Gobierno de Juan Jure que precedió a los dos mandatos consecutivos de Llamosas. “La peor gestión de los últimos 20 años”, reza la frase que ya empieza a ser repetida en cada espacio del PJ para hacerla doctrina, contrastando con lo que dejó la gestión radical de la que el flamante candidato de la primera línea opositora fue funcionario de políticas sociales. Justamente, donde se centrará la mayor parte de los enfrentamientos políticos que se suscitarán de aquí a las urnas.