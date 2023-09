Uepc evalúa oferta salarial con el telón de fondo recambio ministerial

Por Bettina Marengo



El gobierno provincial quiere cerrar la paritaria del segundo semestre con el sector docente antes de que avance más la campaña presidencial de Juan Schiaretti y, tras finalizar la conciliación obligatoria, el gremio de la UEPC quede en condiciones de lanzar medidas de fuerza, con el ingrediente de la presión extra que ejerce el espacio opositor Unidad desde las Escuelas que ganó la delegación Capital en las últimas elecciones.

En ese escenario, la nueva oferta que el Panal transmitió ayer a los paritarios gremiales fue considerada “no mala” por la Uepc, sobre todo en relación a los pagan las otras provincias, y que “responde a los pedidos de nuestra resolución en asamblea”.

A diferencia de la negociación del primer semestre, cuando el entonces candidato a gobernador de Hacemos Unidos por Córdoba, Martin Llaryora, se involucró directamente para cerrar el conflicto y evitar ruidos en su campaña frente a Luis Juez, desde el gremio afirmaron que la nueva propuesta no tuvo la participación del hoy electo mandatario. La aclaración no es neutra. De Llaryora, hoy a la Uepc le interesa no que intervenga en lo salarial sino la definición del futuro ministro de Educación y los nombres que irán a las secretarías y las direcciones de nivel. Hasta ahora, el hombre de Llaryora para reemplazar a Walter Grahovac, el actual jefe de Educación, es Horacio Ferreyra, el secretario de Educación de la Municipalidad de Córdoba. Ferreyra es un académico que no viene del palo gremial y no convence del todo al sindicato docente, donde hablan muy bien de Adriana Fontana, rectora del Instituto Superior de Estudios Pedagógicos (Isep) del Ministerio de Educación de la Provincia y esposa de Grahovac. En ese marco, se especula desde círculos gremiales con la posibilidad de que Ferreyra sea secundado por un o una secretario/a de Educación (actual cargo de Delia Provinciali, que se jubilará) que estén en consenso con la conducción celeste, alternativa que toma otro cuerpo con la delegación Capital en manos de los sectores de la izquierda del sindicato. Como sea, en esa rosca donde se definen mucho más que el uno y el dos del Ministerio, acordar lo salarial es fundamental.

La propuesta oficial es la siguiente: para cobrar en agosto, un aumento de 20% sobre julio del 2013, más una suba de diez puntos en el ítem remunerativo “Complemento inicial”, que pasa del 15 al 25%. Para septiembre, el aumento se incrementó del 7 a 10%. A partir de octubre, según la información que brindó el gremio, se aplica la cláusula de revisión automática vinculada a la inflación Córdoba más el 10%. Para los jubilados, se aplicaría el decreto que suspendió el diferimiento hasta diciembre y se agrega 82% del Fonid para jubilados y 75% para jubilados.

La nueva oferta se comunicó ayer bien temprano a los paritarios gremiales, antes de que iniciara el acto por el Día de la Bandera de Córdoba, que encabezó Schiaretti, festejo con impronta política del cordobesismo hecho símbolo institucional. El apuro fue además porque hoy vence el primer plazo de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo el 30 de agosto pasado, en vísperas de un paro docente de 24 horas que ya tenía fecha.

En la reunión paritaria estuvieron el ministro de Trabajo, Omar Sereno, el secretario general de la Gobernación, Julio Comello, y Gustavo Paniguel de Capital Humano, de parte del Ejecutivo provincial. De la UEPC asistieron los paritarios Juan Monserrat, actual secretario general de la Uepc, Zulema Miretti, secretaria Adjunta, Oscar Ruibal, secretario Gremial y el electo secretario general del sindicato docente, Roberto Cristalli, en su debut como nuevo referente uepeceista. Al ser un encuentro bajo el paraguas de la conciliación, no estuvo presente Grahovac, quien en el acto de jura de la Bandera de Córdoba de los cuartos grados se mostró confiado. Coincidencia: tanto para el ministro como para Monserrat, es la última negociación paritaria, salvo que se dispare aún más la inflación y haya que revisar todo lo firmado.

Con la propuesta en la mano, el gremio inició el sistema de consultas a las bases. Ayer se realizaron asambleas informativas por departamento y hoy se harán asambleas informativas y resolutivas de una hora por turno en las escuelas. El miércoles se llevará a cabo la asamblea resolutiva de delegados escolares por departamento, y el jueves 21, Día del Estudiante que no es asueto en las escuelas, será la instancia final de la asamblea de delegados departamentales.

Si se aprueba la oferta, lo correspondiente a agosto se pagará en planilla aparte antes del salario de septiembre, que se cobra los primeros días de octubre, dato que tanto en Gobierno como en el gremio consideran más que tentador para los maestros y profesores impactados por el peso del 12,15% de IPC Cordoba registrado en agosto.