El Suoem pone en marcha asambleas que incomodan a la Municipalidad

Por Redacción Alfil

El Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem) empezó con las asambleas en los centros de salud de la Municipalidad de Córdoba, luego de haber presentado quejas por la falta de transporte para movilizar medicamentos, vacunas e insumos.

Desde el gremio, el delegado Gustavo Corzo afirmó que: "los móviles no pasan el ITV, no tienen las cubiertas correspondientes, o no tienen al auxilio o limpiaparabrisas". Además del problema con el transporte se suma el traslado de la farmacia municipal, debido a que la misma sufrió contaminación con agua cloacal.

Tras estos inconvenientes, los trabajadores de los centros se presentaron ante el Palacio 6 de Julio para obtener respuestas del municipio, aún así no recibieron ayuda. "La respuesta fue muy pobre porque parece ser que no dimensionan. El Intendente le contesto a la subsecretaria que iba a entregar un móvil cero kilómetros pero nuestra flota cuenta con ocho móviles que están sin funcionamiento", concluyó Corzo.