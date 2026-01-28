El Suoem pone en marcha asambleas que incomodan a la Municipalidad

Programa Codo a Codo: 50 centros vecinales fueron beneficiados
La Municipalidad le entregó a las sedes barriales $4.000.000 para la construcción y refacciones, y $2.500.000 para la adquisición de bienes y/o servicios.
El gremio le hizo frente al municipio quejándose por ocho vehículos que "no pasan la ITV" y por el traslado de la farmacia municipal por contaminación con agua cloacal.
Por Redacción Alfil
El Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem) empezó con las asambleas en los centros de salud de la Municipalidad de Córdoba, luego de haber presentado quejas por la falta de transporte para movilizar medicamentos, vacunas e insumos.
Desde el gremio, el delegado Gustavo Corzo afirmó que: "los móviles no pasan el ITV, no tienen las cubiertas correspondientes, o no tienen al auxilio o limpiaparabrisas". Además del problema con el transporte se suma el traslado de la farmacia municipal, debido a que la misma sufrió contaminación con agua cloacal.
Tras estos inconvenientes, los trabajadores de los centros se presentaron ante el Palacio 6 de Julio para obtener respuestas del municipio, aún así no recibieron ayuda. "La respuesta fue muy pobre porque parece ser que no dimensionan. El Intendente le contesto a la subsecretaria que iba a entregar un móvil cero kilómetros pero nuestra flota cuenta con ocho móviles que están sin funcionamiento", concluyó Corzo.
El viceintendente, junto a directivos del club y vecinos estuvieron presentes para la inauguración del natatorio del club. El mismo fue impulsado por la Municipalidad.
La intervención demandó una inversión cercana a los 700 millones de pesos, la misma fue financiada y ejecutada íntegramente por el ente intermunicipal. El acto fue encabezado por el presidente del Ente Rodrigo Fernández, la vicegobernadora Myrian Prunotto y el intendente Pablo Cornet.
El municipio se puso manos a la obra y atentó contra la venta ilegal de pirotecnia y demás durante el pasado mes de diciembre, el detalle de los operativos.
La Municipalidad de la ciudad dió a conocer el cronograma especial que regirán los días miercoles 24 y jueves 25. Durante esos días, cambiará el esquema de transporte, recolección de residuos y atención en dependencias municipales.
El intendente Daniel Passerini encabezó el acto de entrega de aportes económicos a 40 Centros Vecinales, además se entregaron $4.000.000 para la construcción y refacciones.
Llaryora con ¿Pailos? | Rodríguez Machado sale a bancar | Insólito reclamo a Rodrigo De Loredo | Choferes de apps también reclaman
Mientras la universidad transita el receso de verano y la agenda pública baja un cambio, se discuten puertas adentro decisiones que podrían ser polémicas. El aumento de las cuotas en DASPU expone una forma de administrar el ajuste sin escalar el conflicto y abre interrogantes sobre los equilibrios entre gestión, gremios y gobernabilidad universitaria.
A través del partido, Facundo Torres pisará todos los departamentos. Primera parada, Tercero Arriba. El objetivo, una radiografía de cómo están las estructuras partidarias en el interior. Sede partidaria nueva, y asado con legisladores.
Rodrigo De Loredo viajó a Mendoza para almorzar con el gobernador Alfredo Cornejo. El gesto ratifica un armado radical que acompaña al Gobierno nacional de Milei y busca frenar al peronismo de Provincias Unidas, que avanza por sobre la UCR. La interna boina blanca intenta ordenarse por afinidad ideológica.