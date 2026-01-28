El Suoem pone en marcha asambleas que incomodan a la Municipalidad

El gremio le hizo frente al municipio quejándose por ocho vehículos que “no pasan la ITV” y por el traslado de la farmacia municipal por contaminación con agua cloacal.

Municipal
28 de enero de 2026
Redacción Alfil
El Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem) empezó con las asambleas en los centros de salud de la Municipalidad de Córdoba, luego de haber presentado quejas por la falta de transporte para movilizar medicamentos, vacunas e insumos.

Desde el gremio, el delegado Gustavo Corzo afirmó que: "los móviles no pasan el ITV, no tienen las cubiertas correspondientes, o no tienen al auxilio o limpiaparabrisas". Además del problema con el transporte se suma el traslado de la farmacia municipal, debido a que la misma sufrió contaminación con agua cloacal.

Tras estos inconvenientes, los trabajadores de los centros se presentaron ante el Palacio 6 de Julio para obtener respuestas del municipio, aún así no recibieron ayuda. "La respuesta fue muy pobre porque parece ser que no dimensionan. El Intendente le contesto a la subsecretaria que iba a entregar un móvil cero kilómetros pero nuestra flota cuenta con ocho móviles que están sin funcionamiento", concluyó Corzo.

