Artes escénicas: arrancó la temporada de verano en el Teatro Real

Redacción AlfilEnroque Corto29 de enero de 2026
Llaryora con ¿Pailos? | Rodríguez Machado sale a bancar | Insólito reclamo a Rodrigo De Loredo | Choferes de apps también reclaman
Francisco Lopez GiorcelliUniversidad28 de enero de 2026
Mientras la universidad transita el receso de verano y la agenda pública baja un cambio, se discuten puertas adentro decisiones que podrían ser polémicas. El aumento de las cuotas en DASPU expone una forma de administrar el ajuste sin escalar el conflicto y abre interrogantes sobre los equilibrios entre gestión, gremios y gobernabilidad universitaria.
Redacción AlfilMunicipal28 de enero de 2026
El gremio le hizo frente al municipio quejándose por ocho vehículos que “no pasan la ITV” y por el traslado de la farmacia municipal por contaminación con agua cloacal.
Yanina SoriaProvincial29 de enero de 2026
A través del partido, Facundo Torres pisará todos los departamentos. Primera parada, Tercero Arriba. El objetivo, una radiografía de cómo están las estructuras partidarias en el interior. Sede partidaria nueva, y asado con legisladores.
Carolina BiedermannProvincial29 de enero de 2026
Rodrigo De Loredo viajó a Mendoza para almorzar con el gobernador Alfredo Cornejo. El gesto ratifica un armado radical que acompaña al Gobierno nacional de Milei y busca frenar al peronismo de Provincias Unidas, que avanza por sobre la UCR. La interna boina blanca intenta ordenarse por afinidad ideológica.