Artes escénicas: arrancó la temporada de verano en el Teatro Real

El Teatro Real vuelve a ser protagonista del verano cordobés. Anoche, inauguró oficialmente la Temporada Real 2026 con la función de Camilo Nicolás, quien presentó su espectáculo “Es por ahí” en la Sala Carlos Giménez.

Con una grilla diversa y de fuerte impronta local, la temporada estival propone 23 funciones que incluyen humor, teatro, magia y danza, con entradas a precios accesibles y la participación de destacados artistas cordobeses.

La iniciativa, que se extenderá hasta marzo, busca consolidar al teatro como un espacio activo también durante el verano, ampliando y diversificando los públicos.

El espectáculo que inaugura la Temporada Real 2026 se titula “Es por ahí” y está a cargo del multifacético Camilo Nicolas. En la obra, el actor habla sobre el valor de entender el paso del tiempo como una consecuencia propia del existir.

Luego, el escenario del Real recibirá a figuras queridas por el público como El Flaco Pailos, Carla Dogliani, Alejandro Orlando, Facundo Gambandé, Doña Jovita, Mago Willy y el bailarín Hernán Piquín, acompañado por un elenco de danza cordobés, entre otras propuestas que se desplegarán en la Sala Carlos Giménez y la Sala Azucena Carmona.

La programación prioriza el talento local y combina espectáculos unipersonales, teatro, humor y grandes producciones de danza, algunas de ellas con noches de gala, reafirmando el valor simbólico y cultural del Teatro Real dentro del mapa cultural de la provincia.

Las entradas pueden adquirirse de manera online por https://ventas.autoentrada.com/ y en la boletería del teatro, con valores accesibles que invitan tanto a quienes ya son público habitual como a quienes se acercan por primera vez a disfrutar de una experiencia teatral en pleno verano.