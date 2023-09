Macri elogió a Schiaretti pero objetó su debilidad nacional

Mauricio Macri se sumó ayer a la tarea de activar la campaña de Patricia Bullrich en la provincia de Córdoba, donde Juntos por el Cambio concentra las ilusiones de un repunte que le permita disputar el balotaje con Javier Milei.

“Lo que ha hecho el Gringo (por Juan Schiaretti) en la provincia, quién se lo va a discutir”, dijo Macri en Jesús María, unos meses después que los dirigentes cordobeses de Juntos por el Cambio, con Luis Juez a la cabeza, intentaran exhibir los errores y las cuentas pendientes de la gestión peronista en las elecciones a gobernador. Macri, una vez más, mostró su simpatía hacia Schiaretti, seguramente para disgusto de los opositores al peronismo en Córdoba.

De todos modos, consideró que Schiaretti no es una buena opción para la Presidencia porque carece de un armado nacional. “Yo lo ayudé todo lo que pude como presidente. Hicimos un montón de obras, y me pone muy contento porque ya me siento cordobés. Pero ahora hay que apostar a una conducción nacional que tiene con qué”, dijo.

Macri indicó que para entrar a la Casa Rosada es necesario contar con unos cuatro mil colaboradores de todo el país, algo que Schiaretti no podría satisfacer. Y la misma observación alcanzó a Javier Milei.

“Tenés que desembarcar con cuatro mil personas, leales, que hayan tenido una experiencia previa, que sepan que van a encontrar un Estado totalmente tomado por los talibanes de La Cámpora que no van a dejar que este cambio avance si vos no estás listo”, aconsejó.

“Cuatro mil personas que se conozcan, muchas entre sí, para que haya una coordinación. Es difícil la tarea de transformar, de cambiar. Un statu quo es siempre un poder muy grande”, remarcó, en lo que también podría interpretarse como una oferta a futuro a Milei, si este gana y si las relaciones entre ambos son tan buenas como muchos afirman que sucede; de hecho, alguna vez tuvo elogios para el libertario.

Macri sostuvo que “hay mucha gente que se beneficia de cómo funciona la Argentina hoy; de cómo no funciona, porque con la inflación siempre hay algunos vivos que ganan y todos los demás nos empobrecemos. Y creo que es el momento de emprender un cambio con una mujer que tiene los valores, la personalidad, el coraje, la decisión. La verdad que ella no ve el día de que llegue el 11 de diciembre y empezar a ordenar la vida los argentinos, porque hoy está desordenada nuestra sociedad”.

Bullrich fue tercera en Córdoba por detrás de Milei y de Schiaretti. “Entiendo el enojo, lo que pasó en la PASO. Pero el cambio profundo que todos soñamos lo puede ejecutar este grupo de dirigentes que se ha ido preparando, que ha hecho un trabajo serio profundo, que tiene planes y una conductora en Patricia, una persona con mucha experiencia, que se bancó paradas muy difíciles”, señaló.

“Hay que enfrentar el narco como lo enfrentó ella –recordó- y lo echó de la Argentina. Ahora volvió de la mano de la permisividad del kirchnerismo. Pero los vamos a volver a echar. Y había que bancarse como se bancó toda esta gente con malicia por lo de (Sergio) Maldonado, de acusar que había desaparecido, de querer que echemos a todos los gendarmes, que son los que nos ayudaron en su momento y nos van a volver a ayudar junto a las demás fuerzas de seguridad a sacar definitivamente el narcotráfico de la vida de los argentinos”.

“También acá en Córdoba, a pesar de la pujanza de Córdoba hay severos problemas de seguridad por el avance de la droga”, puntualizó.

Para Macri, “esta vuelta atrás que hicimos en el 19 fue muy dañina, ha traído mucha tristeza, mucho dolor, mucha pobreza, pero un enorme aprendizaje de que acá apostamos a la cultura del trabajo”.

Finalmente, hizo un llamado al voto de los cordobeses, a los que calificó como los “protagonistas en el 15”, año en que él ganó la elección presidencial al kirchnerista Daniel Scioli.

La agenda de ayer continuó en la ciudad de Córdoba y luego en Villa Carlos Paz. Hoy, Macri irá a Oncativo y Villa María.