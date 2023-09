Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Misterioso robo en el museo municipal

El informante llegaba al periodista con datos de un hecho policial que tuvo centro en un centro cultural municipal.

Informante: Hace unos días vengo queriendo contactarlo por un hecho y ahora veo que está saliendo a la luz.

Periodista: ¿A qué se refiere?

I: ¡Al robo en el museo de bellas artes! ¿Se enteró?

P: ¡No! Pero me hubiera enterado antes si me pasaba el dato cuando lo tuvo (risas).

I: ¡Perdón! (risas). Le cuento que hace varios días está investigando la policía este caso, desde la semana pasada. Se robaron un cuadro valiosísimo del Museo de Bellas Artes del Teatrino de Trapalanda. Era un cuadro al óleo que estaba siendo restaurado, por eso sospechaban del que estaba a cargo de eso. Aparentemente, ya descartaron que no sería él.

P: ¿Y tienen alguna prueba?

I: Eso me llama la atención. Si las hubiera, ya tendrían algún avance. Solo han indagado en el personal del lugar, pero nada más. Entiendo que Fernado Sasatelli (subsecretario de Cultura) viene manejando esto con cuidado porque no quedan bien paradas las autoridades. ¿Quién les va a querer dejar un cuadro después de esto? ¡No es una pavada!

P: ¿Me dijo cuánto cuesta el cuadro?

I: No, porque no está tasado. Pero dicen que muchísimo. Y no sé si tenían seguro para este tipo de hechos. Se confiaron de más, no pensaron que algo así podía pasar en el Teatrino. Si me entero que rueda alguna cabeza después de esto, le aviso.

Inédito debate por los 40 años de Democracia

El informante le comentaba al periodista sobre un encuentro interinstitucional organizado por el Consejo Económico y Social.

Informante: ¿Se enteró de la charla debate sobre los 40 años de democracia que se hizo en el CECIS? Lo armó el Consejo Económico y Social.

Periodista: Me llegó el flyer. ¿Usted fue?

I: Sí. Por eso le hablo. Tengo algunos datos para pasarle. No se imagina lo que fue eso. Había representantes de todos los sectores y de todos los colores políticos. ¡Se hizo una linda ensalada de gente!

P: ¡Cuénteme más!

I: Como le digo, había de todo. Desde un pastor evangélico hasta un catedrático universitario. Desde un ex preso político hasta gente que hacía comentarios que bordeaban la teoría de los dos demonios. Empezó bien y emotivo, con testimonios que ratificaban la lucha por la democracia y las heridas que dejó la dictadura, pero después se armaron las comisiones que tenían todas las posturas juntas. Creo que fue un encuentro muy fructífero.

P: ¿Hubo algún cruce?

I: No. Más allá de las diferencias, todo muy tranquilo. Lo único que llamó un poco la atención fue la elección de los moderadores. Uno esperaría a especialistas en el tema de los derechos humanos, estudiosos o incluso gente vinculada al estudio político. Pero no.

P: ¿Quiénes moderaron?

I: Maximiliano Deym y Diego Gagna, gente que está más vinculada al perfil empresarial. Hizo ruido esa elección.

P: ¿Y cómo terminó?

I: Hubo una puesta en común de todas las organizaciones y actores presentes, donde todos concluyeron con mensajes que son favorables a las luchas que se vienen dando contra los discursos negacionistas y la importancia de la democracia. Eso sí, estamos en una ciudad donde casi el 40 por ciento de la gente elegiría como presidente a un candidato que difunde mensajes en contra de los derechos humanos. Pero en este encuentro parecía como si nadie lo hubiera votado a Javier Milei (risas).

Si no puedes contra ellos…

La periodista llegaba al informante del Concejo Deliberante para consultarle sobre el avance de la ordenanza para regular la actividad de la empresa Uber, que ya anunció su pronto desembarco en la ciudad.

Periodista: ¿Cómo viene el tema de Uber? ¿Hubo comisión esta semana?

Informante: Así es. No hay mucho más que lo que ya se sabe. El oficialismo planteó multas para quienes presten el servicio a través de esta app, es decir, los dueños del auto. Son multas grandes, llegan a los $3 millones más o menos.

Periodista: Se había dicho que cada chofer debiera tener las habilitaciones correspondientes, al igual que taxis y remises.

I: Sí. En eso coincide el oficialismo y la oposición. Además, todos son conscientes de que en la mayoría de las ciudades donde hubo “resistencia”, la empresa ganó la pelea judicial a la larga. Más allá de eso, salieron viejos fantasmas en las conversaciones.

P: ¿Cuáles?

I: El pedido de informe que envió Juntos por Río Cuarto hace más de un año, sobre la cantidad de taxis y remises, nunca se respondió. Hay que aprovechar estas instancias para poner en claro esos números. Por otro lado, nadie desconoce que, por como están planteadas las cosas actualmente, habría una competencia desleal entre Uber, taxistas y remiseros.

P: ¿Y se plantea algo para reducir eso sin “prohibir”?

I: Es que prohibir sería imposible, incluso si todos estuvieran de acuerdo en eso. No se controlan las hordas de motos o los remises truchos que andan dando vueltas, menos se va a controlar esto. JpC planteó que podría buscarse la manera de disminuir algunas cargas fiscales que hay sobre remises. Sin dejar de lado las habilitaciones para que funcionen, obvio. Pero por algo está el dicho: “Si no puedes contra ellos, úneteles”.







Rispideces por Uni Barrial

El informante universitario llegaba a la cronista para comentarle sobre los planteos en torno al programa Universidad Barrial, creado durante la primera gestión Rovere-González. En diálogo con LV16, la ex coordinadora del programa, Constanza Eichhorn, consideró que “se ha perdido el espíritu con el que fue creada la Universidad Barrial”.

Informante universitario: Si yo no le hablo, usted se olvida que existo (risas).

Periodista: ¡Discúlpeme! Mucha interna radical y otras cuestiones que hicieron que deje la Uni en un segundo plano. Pero seguro tiene algo para contar…

I U: Así es. Ya salieron a hablar a los medios algunos de los actores en cuestión. Creo que la famosa “primavera” de la que se suele hablar cuando recién arranca una gestión, está llegando a su fin. Al menos ya se están notando algunas rispideces entre gente de la gestión anterior y la actual. La ex coordinadora de la Universidad Barrial tuvo una fuerte opinión sobre cómo se estarían manejando ahora.

P: Ah sí, algo escuché. La gestión actual habló de priorizar el tema de la formación en oficios.

I U: Por ahí vienen las asperezas. Eichhorn renunció hace dos meses porque considera que el programa ya no tiene el mismo espíritu con el que fue creado. Más allá de los talleres y capacitaciones en oficios, la Uni Barrial apuntaba a ser una especie de “primer nexo” si se quiere entre los vecinos y la Universidad. Se iba a los barrios, a vecinales, a instituciones para brindar talleres pero también se trabajaba en la vinculación con la Universidad y para que mucha gente que quizás antes no la veía como una opción, efectivamente después se acercara y empezara una carrera. O en el caso de niños y adolescentes, tratar de fomentar que permanezcan en la educación formal a partir de talleres culturales y deportivos.

P: Por como lo dice, parece que la anterior gestión considera que ahora hay un enfoque más “práctico” y menos social. ¿O entendí mal?

I: Lo dejo a su criterio. Lo cierto es que, cuando ganó (Marisa) Rovera, algunos ponían en duda que iba a pasar con este programa y la rectora electa siempre aclaró que iba a seguir funcionando porque es muy bien valorado por los riocuartenses. Aún así, está claro que no todos están conformes por el giro que ha dado últimamente.