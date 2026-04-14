UEPC: tensa calma a la espera de la cuarta oferta

El viernes de la semana pasada el ministerio de Educación informó a la conducción de la UEPC Capital, controlada por la oposición, que quedaban dadas de baja las cuatro licencias gremiales con las que hasta entonces contaba la delegación que representa a la mitad del sindicato. Así, las máximas autoridades de la organización debían retomar sus tareas a partir de ayer.

El episodio sirve para graficar las pasiones que mueve la paritaria docente en el seno del Gobierno, la temperatura del conflicto y, también, a quien identifica la Provincia como el adversario a doblegar para cerrar la negociación.

Después de una seguidilla de tres rechazos a las sucesivas ofertas del Centro Cívico y de poco menos que una insurrección de las bases en contra de la conducción provincial (en Capital, 167 mandatos escolares pidieron la renuncia del secretario general), el clima está “a punto caramelo” para recibir el cuarto ofrecimiento.

Según el globo de ensayo que la Provincia soltó durante el fin de semana, la nueva propuesta será muy distinta de aquellas que la precedieron, dejando de lado los reajustes mensuales “remunerativos, bonificables y acumulativos” iguales a la inflación más la (casi) duplicación del Fonid, para ofrecer un aumento cercano al 30 por ciento, escalonado, y desatado de la inflación, junto a un posible bono a docentes de nivel primario para elevar el piso y achatar la pirámide salarial.

El secretario general de la delegación Capital, Franco Boczkowski, apuntó en declaraciones radiales que esta (supuesta) oferta era peor que las que la precedieron y que sería rechazada, además de convocar a la delegación que conduce a movilizarse mañana hacia la secretaría de Trabajo para sostener la presión mientras la Provincia cursa la nueva propuesta al sindicato.

Por respuesta, integrantes de la conducción provincial hicieron circular un comunicado firmado por el Movimiento Gremial Docente (una de las agrupaciones que integra la lista Celeste) en el que calificaron como “ignorante” al secretario general de Capital, por no existir al momento de sus declaraciones una propuesta formal oficializada y por desconocer a “la autoridad Sindical y su estructura orgánica”, recordándole que la Junta Ejecutiva es el único órgano facultado por los Estatutos de UEPC para discutir salarios ante la patronal.

Luego, el comunicado remarca: “Ninguna resolución de una asamblea de delegados escolares de una delegación puede imponerse por sobre lo ya resuelto por el conjunto de la representación docente en la asamblea de delegados departamentales”.

Es que, dentro de la delegación Capital, que controla la oposición, también existen puntos de fricción: algunas agrupaciones plantean desoír los comandos de los órganos provinciales y romper la conciliación yendo al paro, o convocando asambleas escolares por sí misma, sin el visado de la Junta Ejecutiva Central.

En ese marco, el referido comunicado parece intentar reforzar una advertencia a la delegación capitalina. Es más, los más suspicaces están convencidos de que fue la propia conducción provincial la que requirió el retiro de las licencias gremiales a los dirigentes de la Capital, que motorizando el rechazo socavan, directa o indirectamente, el apoyo de las bases a la lista Celeste, con la que pretenden disputar, algún día, la conducción provincial.

Como se advierte, el mosaico que grafica la vida interna de la UEPC es más complejo de lo que a primera vista luce, y sobre esas tensiones opera el Centro Cívico, que arrastra hace ya dos meses la gigantesca paritaria docente, representativa de 6 de cada 10 sueldos que paga la Provincia, y referencia obligada de los 4 restantes.