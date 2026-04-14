Pami, el “ring” que eligió Llaryora para desgastar a Bornoroni

El gobernador Martín Llaryora decidió ayer pausar el equilibrio semántico que elige para vincularse con el gobierno del presidente Javier Milei y salir fuerte al cruce de la Nación. La grave situación que atraviesan los afiliados de PAMI en Córdoba motivó la reacción del cordobesista que, hasta acá, había preferido evitar la confrontación directa con la gestión libertaria.

Quizá la caída en la imagen del presidente en la provincia mediterránea este último tiempo sea un dato alentador que animó ese cambio de posición pública. Lo cierto es que, en un acto institucional desde el Centro Cívico, Llaryora le gritó al Gobierno que se haga cargo de la situación y le demandó una solución urgente.

De paso, responsabilizó sin nombrarlo a Gabriel Bornoroni, titular del bloque oficialista en Diputados y pieza clave de la Libertad Avanza en Córdoba. Justamente fue el libertario quien designó en su momento a Franco Patiño como titular del PAMI Córdoba, hoy diputado en funciones.

“Les pido públicamente, no se escondan más, den la cara y pongan los recursos. No puede el PAMI estar abandonando a los abuelos. Y a los dirigentes nacionales pongan la cara y vayan a pelear por los recursos de la misma manera que nosotros levantamos el 45 por ciento del presupuesto de la salud porque no vamos a dejar a nadie sin atención médica. Tengan coraje, defiendan a los abuelos”, dijo Llaryora en un tono crítico, que hacía tiempo no se le escuchaba.

Para el gobernador que ya piensa y se mueve como candidato a la reelección, la crisis del PAMI no es solo un problema de gestión, es el blanco ideal para esmerilar la construcción territorial de La Libertad Avanza en Córdoba. La sociedad Bornoroni- Luis Juez es una amenaza latente contra el proyecto político 2027 de Hacemos Unidos. Y al exigirles que “den la cara” por los fondos que no llegan, el gobernador los expone ante el electorado cordobés, entre ellos, los mismos jubilados que representan uno de los sectores más castigados por la motosierra. Por supuesto, que el oficialismo nada dice de la Ley de Equidad Jubilatoria por la que los gremios estatales han convocado a paros y marchas este año, señalando la inconstitucionalidad de la norma.

Los intendentes por su lado, que hoy deben financiar con recursos locales lo que Nación dejó de pagar, vienen denunciando desde hace meses el incumplimiento del PAMI y advirtiendo sobre el colapso que esa situación genera en sus respectivos sistemas de salud.

La deuda de $9.000 millones y el paro médico por honorarios de miseria se convirtieron en el ariete político perfecto para pegarle a la Nación, a sus delegados y socios en Córdoba quienes, hasta acá, no emitieron opinión sobre la situación de la obra social de los jubilados.

Tras las expresiones públicas del gobernador, funcionarios de su gobierno salieron en pelotón a criticarle a los referentes de la oposición el no pronunciamiento sobre el conflicto con los afiliados de la dependencia nacional.

Por su lado, la senadora Alejandra Vigo presentó un pedido de informes para que de manera urgente el Ejecutivo explique sobre la “gravísima” situación de afiliados de PAMI ante el corte de la atención médica. “En el mismo sentido, presenté un proyecto de Declaración expresando la profunda preocupación por el recorte y la falta de pago de prestaciones de PAMI, que está dejando sin cobertura a adultos mayores en todo el país y especialmente en Córdoba”, manifestó la parlamentaria.

Universidades

En el mismo acto de gobierno, el mandatario provincial se refirió al financiamiento de las universidades y le exigió al poder central cumplir con la ley.

"Tenemos que desde Córdoba mandar un mensaje. No pueden ser los modelos insensibles, más allá de que los números dicen que cierran. Los números cierran con la gente adentro", dijo en el marco del lanzamiento del programa CBA Me Capacita 2026.

"Mientras en otros lugares se desfinancia la universidad, nosotros abrimos universidades. Van a ser más de 25.000 jóvenes que van a acceder a los estudios universitarios", detalló frente al rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Jhon Boretto, que estuvo presente en el acto.