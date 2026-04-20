Amenazas escolares: Grich pide reforzar la prevención

Redacción Alfil

La ola de amenazas de ataques en instituciones educativas que sacudió a Córdoba en los últimos días llegó al recinto de la Legislatura provincial. El legislador departamental por Río Cuarto, Ariel Grich, presentó un proyecto de resolución para exigir que el Gobierno de la Provincia implemente o refuerce programas de prevención enfocados específicamente en el uso de redes sociales y la proliferación de desafíos virales.

La iniciativa surge tras la conmoción generada en una escuela de Río Cuarto, donde se hallaron inscripciones con amenazas de tiroteos en los baños. Si bien se activaron los protocolos de seguridad correspondientes, Grich advirtió que estos eventos no son incidentes aislados, sino síntomas de una problemática creciente en el entorno digital.

"Lo sucedido no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de una problemática creciente vinculada a la difusión de desafíos en redes que promueven conductas riesgosas", sostuvo el legislador radical.

El pedido de Grich no solo se limita a la reacción ante la crisis, sino que propone una estrategia preventiva que involucra directamente al Estado como articulador entre la escuela y el hogar. Los puntos clave de la solicitud incluyen campañas de concientización masiva, herramientas para familias y articulación institucional entre el Ministerio de Eduación y plataformas digitales para garantizar entornos escolares seguros.

Para el legislador riocuartense, el diálogo intrafamiliar es el primer filtro contra la violencia. Sin embargo, enfatizó que es el Estado provincial quien debe impulsar las herramientas de formación. "Es fundamental la capacitación de padres y docentes que permitan detectar en forma temprana conductas de riesgo y avanzar en el uso responsable de redes sociales", afirmó.

El proyecto, que busca la aprobación de un Pedido de Preocupación, pone el foco en que la seguridad escolar no depende solo de protocolos de emergencia, sino de una política pública de formación digital que alcance a todo el territorio cordobés.