Brandán organizó Colón: lista única con Mazzalay y nuevos PJ

El peronismo de Colón quedó ordenado con la incorporación al esquema de conducción departamental de cinco intendentes, algunos oficialistas y otros de espacios vecinalistas aliados, que se sumaron “formalmente” al PJ cordobés. Con la tutoría del ministro de Cooperativas y Mutuales y ex intendente de Colonia Caroya, Gustavo Brandán, la presidencia del departamento continuará a cargo del intendente de Malvinas Argentinas, Gastón Mazzalay, en una lista de unidad que tiene como segunda a Claudia Acosta, de Mi Granja, dirigente que acaba de ser reelecta también como presidenta de la Comunidad Regional Colón.

Brandán tendrá su lugar en el Consejo Provincial del PJ que a partir del 3 de mayo va a presidir oficialmente el gobernador Martín Llaryora, el más interesado en mantener un peronismo unido y alineado a su proyecto reeleccionario para el 2027. Están todos. La legisladora departamental Luciana Presas, cuyo apellido remite al viejo delasotismo, ingresará al Consejo Provincial como una de los 26 representantes uninominales.

Los cinco jefes comunales que se incorporaron a las filas del justicialismo cordobés y que van a presidir sus respectivos circuitos son Miguel Aguirre (Agua de Oro), Juan Panichelli (Colonia Tirolesa), David Strasorier (Salsipuedes) Natalia Di Pace (Villa Cerro Azul) y Dario Arata (General Paz). Strasorier y Di Pace habían jugado en 2023 en listas enfrentadas al llaryrorismo. Con estos acomodos, la lista colonense quedó como sigue: Mazzalay, Acosta , José Garzón (El Manzano), Carolina Cristori (Saldán), Strasorier (Salsipuedes), Paola Nanini (Colonia Caroya), Panichelli, Dalma Bustos (Tinoco), Aguirre, Di Pace y Arata.

Hubo satisfacción en el oficialismo porque logró sumar volumen (y algo de tranquilidad) en un departamento clave por la cercanía territorial con la Capital y porque es el segundo más poblado de la provincia, después de la ciudad de Córdoba. En 2023, cuando Llaryora tuvo una fuerte caída en el interior respecto a su antecesor Juan Schiaretti y perdió en 13 departamentos, Colón salvó la ropa por muy poco y le ofreció la banca departamental al sanfrancisqueño. Hubo sufrimiento y fue necesario llegar al escrutinio definitivo para aventar dudas. Eso, más allá de que varias de las ciudades más importantes de Colón, Jesús María, Villa Allende, La Calera, Río Ceballos y Mendiolaza, son gobernadas por opositores, ya sea radicales, PRO o neolibertarios. Fernando Zárate, de Jesus María, protagonizó un comentado pase UCR-LLA que fue visto como una muestra de la tentación violeta que puede ejercer el esquema Milei en Córdoba. Para Llaryora, es clave que esto no siga sucediendo.

El cuerpo de intendentes propios en todo el territorio provincial es un capital político que el Panal cuida y busca acrecentar. El jefe del Panal probó con la seducción a dirigentes de otros espacios pero terminó recostado en la propia estructura del PJ, llevando a varios intendentes y jefes comunales a la gestión, con cargos en distintos ministerios. En la estrategia ideal del oficialismo, los intendentes son vehículos necesarios aunque no suficientes para retener voto propio y arrastrar el voto estructura. Por caso, varios de los colonenses que firmaron con el PJ separaron sus elecciones locales de las provinciales cuando Llaryora fue elegido gobernador en 2023, estrategia ahora se supone que será coordinada desde la oficina de Brandan y la mesa chica del mandatario.

Internas en Río Ceballos

En medio de la unidad departamental, la ciudad de Río Ceballos, donde el PJ no es oficialismo sino que gobierna el radical Ezequiel Lemos, tendrá internas por la conducción del circuito. “Son internas para sumar y aumentar”, razonan los dirigentes para diferenciar lo que parecen diferencias irreconciliables en Villa Carlos Paz, donde también habría compulsa, como en Santa Rosa de Río Primero (Calamuchita), Villa del Rosario (Río Segundo) y alguna otra localidad más. En “Río” se van a medir las listas que responden al exintendente Eduardo Baldassi y al excandidato a intendente y exconcejal Pablo Murúa.