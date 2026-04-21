SURRBaC habló de “doble vara” y apuntó contra las críticas por la higiene urbana

El Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba lanzó una carta abierta por las críticas sobre la higiene urbana. Comparan a Córdoba con ciudades del primer mundo y defendieron a los trabajadores cordobeses que son los garantes de que "el sistema siga siendo pagable para el municipio."
Provincial21 de abril de 2026Redacción AlfilRedacción Alfil

Redacción Alfil 

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El sindicato de recolectores de residuos de Córdoba (SURRBaC) difundió un comunicado en redes sociales en el que cuestionó con dureza a sectores críticos del sistema de higiene urbana. Bajo el título “¿Vara moral o doble vara?”, el gremio planteó que las objeciones responden a una intencionalidad política más que a un desconocimiento del tema.

En el texto, la conducción sindical utilizó la figura de “Laura” como un modelo representativo de ese perfil crítico, al que acusaron de expresar prejuicios y de sostener un discurso dirigido contra los trabajadores. “No es ignorancia, es mala intención”, señalaron, al tiempo que vincularon esas posturas con espacios que respaldan las políticas del gobierno nacional.

Además, el sindicato cuestionó lo que considera una contradicción en quienes “defienden el ajuste” pero luego reclaman soluciones al Estado, y habló de una “doble vara” en el debate público. También criticó el tratamiento mediático del tema, al advertir que el sistema de higiene urbana es “complejo” y no puede simplificarse.

Desde SURRBaC defendieron el rol de los trabajadores en el sostenimiento del servicio y rechazaron las críticas generalizadas. “Atacar a los laburantes para sostener un relato no es periodismo, es complicidad”, afirmaron.

El pronunciamiento se inscribe en un contexto de discusión creciente sobre los servicios urbanos en la ciudad y el rol de los gremios en su funcionamiento.

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