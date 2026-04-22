Multarán a los padres de chicos que hagan falsas amenazas

El ministro de Seguridad firmó la resolución que busca recuperar los costos de los despliegues policiales y de emergencia provocados por las amenazas de tiroteos en escuelas.
Provincial22 de abril de 2026Redacción AlfilRedacción Alfil
QUINTEROS

Este miércoles el gobierno de la Provincia confirmó que, desde el Ministerio de Seguridad, implementarán nuevas medidas tras los múltiples casos de amenazas de tiroteos en colegios, esta vez haciendo foco en los falsos amedrentamientos realizados por alumnos.

Dichas situaciones provocaron grandes costos en los despliegues policiales y de emergencia, es por eso que el ministro Juan Pablo Quinteros firmó una resolución para que, si se llegara a repetir otra falsa amenaza, los padres o adultos responsables de los menores serán identificados e imputados por la Justicia.

Aquellos que sean considerados culpables en estas situaciones, no sólo tendrán que enfrentarse a consecuencias penales sino que también tendrán que contribuir económicamente al Estado, teniendo en cuenta el gasto operativo de cada caso.

“Cada operativo de estas características moviliza personal policial, móviles, sistemas de emergencia, tareas investigativas y recursos tecnológicos, afectando capacidades que deberían estar destinadas a la prevención del delito en otros puntos de la provincia”, indicó el ministro.

Según el Ministerio, todo esto no se trata de hechos menores, travesuras ni bromas de mal gusto. Son conductas graves que alteran el normal funcionamiento escolar, generan angustia en alumnos, docentes y familias, y exigen una respuesta inmediata del Estado.

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