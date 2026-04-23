Territorio como método

Hay gestiones que hablan desde los despachos y otras que se construyen caminando. En Cosquín, el intendente Raúl Cardinali parece haber elegido —con método y convicción— la segunda opción. No es un dato menor en un contexto donde la distancia entre la política y la vida cotidiana se ha vuelto, para muchos vecinos, casi estructural.

Cardinali construye su perfil desde una práctica que, aunque clásica en la tradición política argentina, no siempre se sostiene en el tiempo: la escucha activa. Sus recorridas por los barrios no responden únicamente a la liturgia del contacto directo, sino a una lógica de gestión que intenta partir del territorio como insumo central de la toma de decisiones. En ese ida y vuelta, el diagnóstico aparece con crudeza y sin maquillaje: el principal reclamo de los vecinos son las calles.

El dato, lejos de ser novedoso, es profundamente revelador. Las calles no son solo infraestructura: son acceso, conectividad, dignidad y presencia del Estado. Son, en definitiva, un termómetro de gestión. Y ahí es donde la narrativa oficial encuentra uno de sus ejes más claros: transformar la escucha en respuesta concreta.

Cuando Cardinali asumió, el municipio contaba apenas con tres motosierras. Esa imagen inicial, casi austera, sintetiza el punto de partida de una administración que debía gestionar escasez en un contexto económico desbastado por las políticas económicas del actual gobierno nacional. Hoy, con la incorporación de una motoniveladora, el intendente busca enviar una señal política y operativa: hay una decisión de intervenir, de mejorar y de hacerse cargo.

No se trata solamente de sumar maquinaria. Se trata de construir capacidad de respuesta en un escenario donde la demanda social crece y los recursos son limitados. En esa tensión se juega gran parte de la legitimidad de cualquier gobierno local.

En ese esquema, también hay que leer el contexto en el que se mueve la gestión local. Cardinali no solo administra demandas propias de la ciudad, sino que se convierte, inevitablemente, en la primera cara visible de un malestar más amplio: el de sectores que sienten el retiro o la insuficiencia de respuestas por parte del Estado nacional. Un caso concreto es el vínculo con PAMI: el municipio firmó un convenio para garantizar la atención de jubilados en el hospital municipal, absorbiendo prestaciones que, en la práctica, el sistema nacional no está cubriendo con regularidad —en un escenario general de atrasos y deudas con prestadores—. Hoy, ese compromiso convive con una deuda cercana a los 40 millones de pesos que los organismos (PAMI y Plan SUMAR) mantiene con Cosquín. Aun así, el método de la gestión es clara: no excluir a nadie. Pero esa decisión política choca con una realidad más amplia, donde el ajuste nacional termina trasladando costos hacia los gobiernos locales y, en definitiva, impactando sobre toda la comunidad.

En paralelo, esa capacidad de cercanía también se traduce en institucionalidad barrial. Las reuniones en el Centro Vecinal La Remembranza, que derivaron en la concreción y reciente obra de gas, muestran cómo la escucha puede escalar hacia soluciones estructurales. Del mismo modo, los encuentros con vecinos de barrio AATRA que dieron origen a la implementación de alarmas comunitarias evidencian una gestión que toma la demanda y la convierte en política pública concreta. No es un dato menor que estos procesos se apoyen en la reactivación y conformación de nuevos centros vecinales, espacios que durante la gestión anterior habían sido desarticulados, en una lógica más defensiva frente al reclamo ciudadano que de canalización del mismo.

En clave doctrinaria, la gestión de Cardinali parece intentar dialogar con un concepto central del pensamiento peronista: la comunidad organizada. No como consigna vacía, sino como horizonte de gestión. Escuchar al vecino, interpretar sus demandas y articular respuestas desde el Estado es, en esa tradición, una forma concreta de organizar la comunidad. No desde la imposición, sino desde la integración.

El desafío, claro, es sostenerlo en el tiempo. Porque escuchar genera expectativas, y las expectativas exigen resultados. En esa ecuación, la nueva motoniveladora no es solo una herramienta: es también un símbolo. Un gesto que busca cerrar el circuito entre demanda y acción.

En tiempos donde la política muchas veces queda atrapada en la retórica o en la confrontación estéril, la apuesta de Cardinali en Cosquín parece ir por otro carril: menos discurso y más territorio, menos promesa y más respuesta.

Por ahora, hay un dato concreto: en Cosquín, el intendente no gobierna desde lejos. Camina, escucha y empieza a responder. Y en la política local, eso ya marca una diferencia.