La Iglesia se mete en el tema los cuidacoches

La Pastoral Social y la Vicaría de los Pobres presentaron ante el Concejo Deliberante de Córdoba una propuesta integral para abordar la problemática de los cuidacoches, con eje en la inclusión social, la regulación estatal y la mejora del espacio público.
Municipal23 de abril de 2026Redacción AlfilRedacción Alfil

Redacción Alfil

imagen twitter

El proyecto surge en el marco de la reciente aprobación de la Ley Provincial N° 11.117 y plantea un cambio de paradigma: dejar atrás la lógica informal del “naranjita” para avanzar hacia la figura del “asistente de proximidad urbana”, un rol con funciones más amplias vinculadas a la prevención, la asistencia comunitaria y el ordenamiento urbano. Desde las organizaciones impulsoras remarcan que la problemática no puede analizarse sin contemplar el contexto social y económico actual, atravesado, según señalaron, por una “cultura del descarte” que profundiza la exclusión. En ese sentido, advierten que la prohibición de la actividad no representa una solución de fondo.

La iniciativa propone la creación de un Registro Único de Cuidadores, la implementación de tarifas reguladas y transparentes, y un sistema de cobro formal que evite prácticas abusivas. Además, contempla la organización de los trabajadores en cooperativas, con acceso a derechos como seguridad social, seguros y bancarización.

Uno de los ejes centrales es la capacitación: los trabajadores deberán cumplir con al menos 70 horas anuales de formación en áreas como resolución de conflictos, primeros auxilios, normas de tránsito y habilidades laborales. A esto se suma un programa de “puente laboral”, orientado a facilitar la inserción en empleos formales mediante formación técnica y articulación con el sector privado.

El proyecto también prevé la conformación de un equipo interdisciplinario encargado de supervisar el sistema, definir zonas de trabajo y acompañar las trayectorias laborales de los trabajadores, con especial atención a problemáticas como adicciones y salud mental.

La propuesta se enmarca en una estrategia más amplia que busca fortalecer el tejido social y recuperar el espacio público como lugar de encuentro, promoviendo un modelo que combine regulación, inclusión y desarrollo comunitario.

Te puede interesar
concejo (1)

Naranjitas: cada bloque quiere dejar su marca en la ordenanza

Carolina Biedermann
Municipal17 de abril de 2026
Con siete proyectos de ordenanza en marcha, sobre el tema “cuidacoches”, el Concejo Deliberante se volvió el centro de la escena. Entre la regulación digital y la prohibición, cada bloque ofreció una solución al tema que empezará a debatirse.
Lo más visto
denuncia

Juecismo y aliados, sin UCR, a la Justicia por obras no ejecutadas

Gabriela Yalangozian
Provincial23 de abril de 2026
Legisladores del bloque del Frente Cívico junto con los de Encuentro Vecinal y Mejor Futuro denunciaron al ministro de Educación de Córdoba por fondos para obras no ejecutadas en las escuelas. El radicalismo admitió que acompaña el reclamo, pero decidió no participar en la judicialización del conflicto.
ilustra-soldados-levantando-bandera-pro-cordoba

El PRO toma impulso y busca regresar a la arena local

Julieta Fernandez
Río Cuarto23 de abril de 2026
El ala macrista del espacio busca reconstruir el partido en Río Cuarto y aprovechar la buena recepción que solía tener el PRO en la Capital Alterna. El impulso tras el relanzamiento del PRO nacional encabezado por Mauricio Macri. “Río Cuarto fue clave en el desarrollo del partido en el interior y estamos consolidando el espacio a nivel departamental”, aseguró Daniel Arias, referente del PRO local.
ilustra-colectivo-rodrigo-de-loredo-2027

De Loredo relanza su gira territorial hacia el ‘27

Felipe Osman
Provincial23 de abril de 2026
El radical aprovecha el veranito que el ‘affaire Adorni’ y el rebrote inflacionario regala a los opositores no-libertarios para retomar sus recorridas territoriales, con presencia en los departamentos y mantenimiento de la estructura. Los deloredistas niegan una reunión con Bornoroni, pero que la hubo, la hubo.   