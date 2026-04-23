Dante Rossi presentó sus propuestas para mejorar la seguridad en Córdoba

Este jueves el legislador de la Unión Cívica Radical, Dante Rossi, expuso un listado de propuestas para "una política de seguridad urbana moderna". El estudio fue presentado en una reunión con periodistas y fue elaborado mediante una encuesta a nivel municipal.

El objetivo principal del sondeo, realizado por el equipo legislativo, fue conocer qué piensan los vecinos sobre el estado de seguridad de sus barrios. El cuestionario fue llevado a cabo en más de 30 zonas barriales de la capital.

Las principales demandas por parte de los vecinos fueron: la falta de policías y patrulleros en las calles, la necesidad de luchar contra el narcotráfico, la falta de cámaras de vigilancia y iluminación pública, la poca capacitación de efectivos policiales; entre otras.

"Los vecinos no piden una única solución, sino un abordaje integral de la seguridad que combine presencia, prevención, tecnología y mejores condiciones para las fuerzas. No es más gasto, es mejor gasto", indicó Rossi.

Algunas de las claves que identificó el legislador para que la situación mejore fueron: el aporte de 100 lectoras de patentes, cámaras, QR para denuncias y 150 tótems; la inversión en más de 40 móviles y armas no letales; y la reducción de 5 secretarías y 250 direcciones.