Luz verde para Economía: colocó deuda pero resaltan la “baja tasa”

Esta semana, el Municipio colocó nueva deuda en letras de Tesorería por $6500 millones. Se trata de la primera colocación en este 2025 y apunta en buena parte, a sanear deuda contraída previamente. Hace un mes, el secretario de Economía, Pablo Antonetti, manifestó a Alfil que se acudió a gestionar la colocación de esta deuda -previa autorización del Banco Central-, ya que esto “ampliaría la base de ofertas y le pondría tope a la tasa de colocación”. Usualmente, el Municipio (con Antonetti a la cabeza de Economía desde 2016) acudía de manera directa al mercado de capitales. Esta es la primera vez que lo haría con la autorización de Nación y el objetivo sería sanear deuda preexistente y avanzar en obra pública.

“Esta deuda salió sin autorización de MECON que está en trámite para futuras emisiones. Sin perjuicio de ello, fue excelente en cuanto a la oferta y la tasa, la más baja en las últimas colocaciones, ya que el corte va por debajo de la inflación. Hay una gran conformidad del equipo económico”, manifestó Antonetti a Alfil.

A mediados de septiembre del 2025, Economía publicó un informe en el que da cuenta de que la deuda había crecido un 240% entre el tercer trimestre del 2024 y el mismo período del 2025. El año en que De Rivas asumió como intendente, colocó deuda en letras por aproximadamente $2400 millones. El año pasado, el pasivo supera los $12.400 millones.

En tiempos donde se sigue profundizando la caída de la coparticipación y la recaudación (especialmente en Comercio e Industria, uno de los principales ingresos genuinos del Municipio), el “salvavidas” que recibió Antonetti le permitiría saldar compromisos de deuda y, según lo ha manifestado, avanzar en los pendientes de obra pública.

Aunque había comenzado a gestionarse hace más de un mes, esta operación termina de efectuarse después de que el intendente Guillermo De Rivas realice un “refresh” en su gabinete. Más allá del impacto real que esa reestructuración pueda tener en el presupuesto municipal, se interpretó como un recambio que apunta a imprimirle el sello derrivista a un equipo que, hasta hace una semana, tenía a varios funcionarios “heredados” del llamosismo en la primera línea de gestión. En ese marco, De Rivas ponderó a la secretaría de Desarrollo Humano (ahora denominada Desarrollo Comunitario) y aseguró que se priorizará “la inversión en servicios, obras y políticas públicas por sobre el sostenimiento de la estructura política” y resaltó: “Tenemos inmediatez de demandas y necesitamos una gestión más ágil”.

Según informó Puntal, el gobierno municipal colocó deuda por un monto mayor al previsto originalmente (que eran $5 mil millones), ya que la oferta de inversiones “fue tan elevada que motivó a que la secretaría de Economía acrecentara el cupo” (dicha oferta fue de $14 mil millones). Ante la previsión de una inflación interanual que rondó el 32%, el interés que deberá abonar el Municipio rondaría el 28%. “El gobierno municipal pagará intereses de manera trimestral pero la amortización está prevista a un plazo de 9 y 23 meses. El vencimiento recién operará durante el primer semestre del año próximo”, resaltó el periódico local.

Cabe recordar que, este año, el Municipio está autorizado a colocar deuda por hasta $15 mil millones. Más allá del pago de deuda preexistente y obras, el Municipio probablemente destine parte de este monto para ponerse al día en el pago a proveedores. Según señalaron desde La Fuerza del Imperio del Sur, habría algunos retrasos que datan desde noviembre del año pasado.

Plan de Mejora en la Red Vial: se intervienen 300 cuadras por dia

“La Municipalidad de Río Cuarto continúa ejecutando un amplio operativo de mejora vial que incluye trabajos en calles de tierra y pavimentadas, alcanzando un ritmo sostenido de más de 300 cuadras intervenidas diariamente, en el marco de una planificación que prioriza la transitabilidad y la respuesta a las demandas vecinales”, señalaron desde el gobierno municipal.

El gobierno local hizo referencia a las distintas intervenciones en calles de tierra. Informó que actualmente se encuentran en actividad 11 equipos de trabajo —9 motoniveladoras y 2 palas cargadoras— que llevan adelante tareas de perfilado y alteo. Estas acciones permiten reacondicionar las calles existentes o elevar su nivel mediante el agregado de material.

“Cada equipo cubre en promedio unas 30 cuadras por jornada, lo que permite alcanzar un volumen diario que supera ampliamente las 300 cuadras intervenidas en distintos puntos de la ciudad. De mantenerse este ritmo de trabajo, se estima que en aproximadamente 15 días se podría garantizar una óptima transitabilidad en la totalidad de calles de tierra, incluyendo caminos periféricos de ingreso y egreso”, explicaron desde la gestión municipal.

En cuanto a la distribución de los equipos, el Ejecutivo aseveró que el operativo se organiza de manera estratégica para abarcar todo el territorio urbano: hay 3 equipos en Banda Norte; 2 en Alberdi; 5 en el sector Oeste (suroeste, noroeste, colectoras y barrios semicerrados) y 1 en el sur (barrio Ajeproc).

Con respecto a los trabajos de bacheo en calles pavimentadas, el Municipio aseguró que se desarrollan tareas de reparación en calles de asfalto, hormigón y adoquinado con 5 equipos activos, a los que se sumarán próximamente más. La distribución actual incluye: 2 equipos de hormigón; 1 equipo de asfalto y 2 equipos de adoquines “Las cuadrillas rotan según la demanda y el nivel de prioridad de cada intervención. Actualmente, los trabajos se concentran en distintos puntos de la ciudad, abarcando arterias clave y sectores con alta circulación”, indicaron.

El Municipio explicó los criterios de priorización que se aplican a la hora de hacer las intervenciones de bacheo. Plantearon que, tanto en calles de tierra como pavimentadas, se tiene en cuenta: la cercanía a instituciones educativas; circulación del transporte público; intensidad del flujo vehicular; estado de deterioro y nivel de riesgo; y en particular los accesos e ingresos a la ciudad

“El plan se ejecuta mediante un trabajo coordinado entre las distintas áreas de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, combinando maquinaria y personal municipal con equipos contratados. Esta articulación permite sostener un esquema operativo dinámico y de gran alcance”, afirmaron desde la gestión municipal.