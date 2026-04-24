De Rivas completó el gabinete y abrió tensión por la representación femenina

Mientras Dutto y Peralta juraban en sus nuevos cargos, en el Concejo se escuchaban reclamos de propios por la representación femenina.

La reestructuración del gabinete municipal que impulsó Guillermo De Rivas empieza a mostrar su versión definitiva. Ayer, el intendente avanzó con la designación de los dos subsecretarios que restaban para completar el nuevo organigrama, cerrando así el proceso que había dejado áreas absorbidas, jerarquías redefinidas y un claro corrimiento en la distribución del poder interno. Se trata de dos funcionarios que ya se encontraban formando parte del Gobierno, pero que fueron relocalizados, tal lo había adelantado en ediciones pasadas.

Tras la toma de juramento, Marcelo Dutto -antes al frente de la Subsecretaría de Empleo- quedó al frente de la nueva Subsecretaría de Cooperativas, mientras que Darío Peralta conservará el área de Trabajo, aunque ahora con rango de subsecretaría. Ambos pasarán a depender de la Secretaría de Gobierno que conduce Roberto Koch, consolidada como el principal nodo político del esquema derrivista tras la reconfiguración.

Las designaciones no son neutrales. En particular, la continuidad de Peralta implica un gesto hacia la CGT y el sindicalismo local que, pese a algunos cortocircuitos registrados en los últimos meses, se ha mantenido dentro del armado oficialista. La decisión de sostener ese vínculo, aunque con menor jerarquía institucional que la previa, sugiere una búsqueda por contener a un actor clave para las gestiones peronistas. Aun así, la nueva jerarquía de Trabajo revela la baja actividad que tuvo el área en los casi dos años de gestión.

El movimiento completa lo que ya se anticipaba en el rediseño original: una estructura más compacta, con menos niveles jerárquicos y mayor concentración de decisiones en un núcleo político reducido. Se trata de un esquema más ordenado en torno al intendente y el final de una etapa de mandos compartidos. Sin embargo, el nuevo organigrama no termina de darle visibilidad al 30% menos de puestos políticos: los cargos que “volaron” estuvieron en los órdenes más bajos, mientras que se mantuvo en juego a casi la totalidad de los que estaban desde 2024. No fue tanto ajuste, sino más bien un reordenamiento.

Reclamo por la representación de mujeres

El gesto hacia algunos espacios como el sindicalismo no tuvo su correlato en otros sectores del oficialismo. La nueva configuración del gabinete, que dejó a Karin Bogni como única secretaria mujer y reubicó a varias funcionarias en posiciones de menor rango, comenzó a generar malestar que hasta ahora se mantenía contenido.

Ese descontento terminó de hacerse visible durante la última sesión del Concejo Deliberante, donde la concejal oficialista Marilina Gadpen (proveniente del Partido Socialista) expresó de manera explícita su preocupación por la baja representación femenina en el Ejecutivo. El planteo se dio en el marco del tratamiento de la declaración de interés del Encuentro Plurinacional de Mujeres, pero rápidamente se trasladó al plano local.

Gadpen cuestionó lo que definió como una tendencia regresiva en la política municipal, advirtiendo que las mujeres “cada vez se ven más desdibujadas” en los espacios de decisión. La comparación con el propio Concejo —que cuenta con una presidenta mujer— profundizó el contraste con el gabinete rediseñado por De Rivas.

El reclamo no quedó aislado. En distintos sectores del oficialismo comenzó a circular la lectura de que la nueva etapa de la gestión, marcada por la centralización del poder y el cierre de la transición, también implicó un retroceso en términos de representación de género. La pérdida de rango de áreas vinculadas a género y diversidad y la reubicación de funcionarias reforzaron esa percepción.

El episodio en el Legislativo expuso así una tensión latente dentro del oficialismo: mientras el intendente ordena su esquema político y redefine alianzas prioritarias, emergen demandas internas que buscan disputar lugar en la nueva estructura. En ese equilibrio entre consolidación de poder y contención de sectores, el derrivismo empieza a mostrar no solo su forma final, sino también sus primeras fisuras visibles.

Mundo Franquicias, la iniciativa con la que Río Cuarto busca consolidar su perfil inversor

En el marco del programa Mundo Franquicias Río Cuarto, ayer se desarrolló una nueva ronda de negocios que reunió a empresas franquiciantes con inversores locales, generando oportunidades concretas para vincularse con la intención de radicarse en la ciudad.

El secretario de Desarrollo Económico y Promoción Local, Federico García Córdoba, destacó la importancia de esta iniciativa: “Es la 3era edición que llevamos adelante, con la participación de 16 empresas que buscan instalarse en Río Cuarto y más de 40 reuniones. Esto forma parte de una estrategia clara de gestión para fortalecer la oferta comercial y de servicios, incorporando primeras marcas y potenciando el desarrollo económico local”.

Por su parte, Marcela Caballero, Presidenta del Clúster Franquicias Córdoba, valoró el espacio como un punto de encuentro clave: “Para las marcas que buscan expandirse, especialmente desde Córdoba, este tipo de eventos es ideal. Se genera un microclima de networking, intercambio y detección de nuevas oportunidades de inversión, donde se vinculan directamente franquiciantes e inversores”.

Desde el sector empresarial, Melisa Mansilla, representante de Grido, resaltó el crecimiento del modelo: “Contamos con más de 2.000 franquicias en cinco países y seguimos expandiéndonos. Este tipo de encuentros nos permite acercarnos a emprendedores locales que buscan iniciar un negocio con respaldo, acompañamiento y una marca consolidada”.

En tanto, Alejandra Pereyra, de TDH Viajes y Ta Loco Sanguchería, subrayó el impacto positivo en la ciudad: “Es muy valioso poder traer marcas a Río Cuarto y acompañar su crecimiento. Son propuestas con trayectoria, que generan nuevas opciones para la comunidad y oportunidades reales para los inversores locales”.

La jornada, continuó por la tarde en el CECIS con espacios de capacitación y charlas orientadas a difundir las ventajas del sistema de franquicias, un modelo que continúa consolidándose como una herramienta eficaz para emprender, expandirse y dinamizar la economía regional.