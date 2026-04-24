Fabre presenta un proyecto para ordenar el retiro de dispositivos de azar en salas infantiles

Javier Fabre junto a Elisa Caffaratti presentaron una iniciativa donde se busca que los juegos que consumen los niños en los lugares privados de acceso público sean retirados con el objetivo de proteger la salud mental de los niños y adolescentes. 
Municipal24 de abril de 2026Redacción AlfilRedacción Alfil

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El Ente de Fiscalización y Control notificó a los centros recreativos de la ciudad la prohibición de las máquinas que funcionan bajo mecanismos de azar y se presenten como juegos infantiles. Esto se dio a instancias de la medida requerida por Fabre y Caffaratti. En conversación con Diario Alfil, Javier Fabre profundizó sobre el nuevo proyecto. 

Aquellos juegos que tengan la misma metodología que las máquinas tragamonedas o ruletas son los que deben ser retirados. El concejal advirtió que estos "dan una recompensa inmediata, generan dopamina, tienen refuerzos intermitentes como luces y sonidos" y se asemejan a los juegos presentes en los casinos. Especificó que la clave de esto es que "en ningún momento interviene la habilidad del jugador, es decir, es puramente azaroso." 

Aclaró que desde el bloque consideran que los niños y adolescentes no deben estar expuestos a este tipo de dinámicas, justificando que distintas instituciones dedicadas a la salud mental afirmaron que este accionar puede derivar en una futura ludopatía. Concluyó aclarando que "esto no es novedoso, en muchas ciudades de la región y del mundo ya han avanzado sobre estas cuestiones."

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