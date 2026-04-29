Enroque corto | El Pami al ring, Mercado Libre

Dáscola “se sube al ring” por el PAMI

El ex candidato a intendente de Malagueño y ex manager pugilístico Jorge Dáscola reapareció en las redes con un reclamo por la deuda de nueve meses del PAMI y agitó el tablero local.

Informante: Dáscola difundió un video en sus redes y eligió el tono justo: sin gritos, pero directo a la mandíbula. Apuntó a Milei por los fondos del PAMI y puso en primer plano a los jubilados, un tema que hoy atraviesa a todos los municipios. Habló “como vecino”, pero nadie compra ingenuidad: en Malagueño cada movimiento suyo se mide en clave 2027. Además, hay intendentes de distintos signos que vienen mascullando bronca por la deuda; él capitaliza ese malestar y le da un relato de “volver a pelear” que en redes vale mucho.

Alfil: ¿Es un gesto aislado o el inicio de una campaña encubierta?

I: Es el calentamiento previo. Empieza con una causa transversal “PAMI”, se despega de la grieta y mide la reacción. Si el tema escala, dicen que lo va a sostener con más apariciones y volumen territorial. Y ojo, en política, como en el boxeo, nadie sube al ring sin haber planificado la pelea.

El juecismo celebró su efectividad

El informante juecista llamó al periodista, con el que quería presumir la efectividad de sus denuncias.

Informante Juecista: ¿Vio? Yo le dije

Alfil: ¿Me dijo qué?

I.J.: Cuándo el río suena agua lleva

A.: Ja, ja… Vamos, deje de hacerse el misterioso y vaya al punto.

I.J.: ¿Sabe quién es Lucas Cuadrado?

A.: Ilústreme.

I.J.: Es el flamante ex director de Infraestructura Escolar de la Provincia ¿Sabe por qué es “ex”?

A.: Por lo orgulloso que suena al contármelo supongo que las denuncias del juecismo por la falta de ejecución de obras con expedientes aprobados en las escuelas tiene algo que ver

I.J.: Acierta. Diez días antes de que metiéramos la denuncia, el peronismo lo hizo renunciar.

A.: Entonces, ¿por qué dice que fue por la denuncia, si sucedió antes?

I.J.: No sea ingenuo estas cosas se van configurando desde antes de la denuncia. La denuncia es poco menos que el cierre del tema. Antes hay pedidos de informes, intimaciones Ya se la veían venir, de ahí el paso al costado…

Mercado Libre le bajó el pulgar a Passerini y arma base en Villa Allende

La mega empresa argentina Mercado Libre, tras su salida de la ciudad de Córdoba donde cuestionó las altas tasas municipales, confirmó que abrirá sus puertas en Villa Allende, tras meses de gestiones iniciadas apenas se produjo su portazo en la capital.

Alfil: Se confirmó lo que muchos venían siguiendo de cerca… ¿finalmente se instala?

Informante: Así es. La empresa viene tejiendo desde hace meses con Cornet y ha alegría en villa allende.

A: No es para menos. Un desembarco así no pasa desapercibido.

I: Claro. Pero le pasó el dato. La empresa habló con varios municipios cercanos a la capital, apenas se fue de Córdoba. Siempre hubo voluntad de quedarse cerca de la capital. Villa Allende es quien dio las mejores condiciones para que se instalen ahí, mostrando los beneficios del lugar geográfico que ocupa, accesibilidad, tasas y comodidades.