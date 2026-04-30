Variedades antes de un feriado

"La Grazia", danza en el MMAM, el barroco Trío Vértigo, y el filme "CBGB".

Política o divina gracia

Los estrenos de la semana en el Cineclub Municipal (Bv. San Juan 49) llegan en los horarios de las 15.30 y 20.30, con la nueva película de Paolo Sorrentino, La Grazia, una propuesta visualmente preciosista que tiene al frente a su actor emblemático, Tony Servillo. El actor encarna a un presidente italiano ficcional, que afronta dudas morales durante los seis meses que le quedan al frente del gobierno. Estrenada como film de apertura de la Mostra de Venecia 2025, delinea a un presidente recto, justo y dubitativo ante ciertas resoluciones que pueden chocar a sus convicciones católicas (en particular la legalización de la eutanasia y la concesión de una amnistía a presos políticos). Un mandatario de los de antes, previo a la brutalidad e inmoralidad que parece haberse convertido en regla.

El otro programa, a las 18 y a las 23, es el estreno exclusivo de En la corriente (Corea del Sur, 2024) dirigida por el maestro coreano Hong Sang-Soo, película delicada y de climas serenos, sobre un maduro profesor y actor de teatro invitado por su sobrina a dirigir una obra en una universidad femenina. Allí conocerá a una profesora veterana dedicada a las acuarelas, por la cual se sentirá atraído. Con pocos lujos visuales y gran compromiso dramático, el filme ahonda en la vida actual y las relaciones de sus protagonistas.

En el horario de las 20 se proyecta un programa de tres cortometrajes recientes de distintos países.

Entrada general $7000, jubilados $6000. Abonados $700.

El vértigo del Barroco

Esta noche a las 21, en Music Loft (Soldado Ruiz 1141, B° San Martín) hay un concierto con lo mejor del Barroco europeo, a cargo del Trío Vértigo. Forman este ensamble la consagrada instrumentista cordobesa Lucía Luque en violín barroco, Matthias Maute, virtuoso flautista y compositor alemán, en flautas barrocas, y el primer violonchelo de la Orquesta Sinfónica de Córdoba y director del ensamble Música Dialéctica, Hermann Schreiner en cello barroco. El programa incluye obras maestras de Vivaldi, Rameau, Marais, Roger, Caldara y Telemann. Entradas $40000 (incluye derecho de espectáculo, cena y bebida). Consultas y reservas al 3515186629.

Las piras malditas de libros

En la Biblioteca Córdoba (27 de Abril 375), a 50 años de la quema de libros por el III Cuerpo del Ejército, se realiza hoy a las 18 una conversación titulada “Libros contra la biblioclastia”, en torno al catálogo de Ediciones del Callejón, en la que participan la psicoanalista, ensayista y escritora Yael Noris Ferri y Ricardo Di Mario, escritor, historiador y director de Ediciones del Callejón. Se abordarán temas vinculados a la memoria, los derechos humanos y la biblioclastia (destrucción intencional de libros, documentos y bibliotecas). Organizan Sede Juan Filloy de la Biblioteca Nacional, Biblioteca Córdoba y Ediciones del Callejón. Entrada libre y gratuita.

Una tarde de solo danza

Este miércoles se celebró el Día Internacional de la Danza y, en sintonía con esa fecha, este jueves desde las 18 habrá presentaciones en vivo de academias, coreografías de distintos estilos, dúos de tango, danzas árabes, crews urbanas y conversatorios en el Museo Metropolitano de Arte Urbano, subsuelo de Plaza España. Se podrá disfrutar, con entrada gratuita, de una programación que articula coreografías breves, intervenciones escénicas y presentaciones grupales a cargo de, entre otros, Ícaro Escuela de Danzas, Punta Fragueiro Gym, Pop!Corn, Casa de Danza, Dance Space, La Academia y Cadenas en América. Participa, además, en danza árabe el Ballet Al Sharaf. Para cierre del espectáculo habrá un momento abierto de cypher, donde se hará improvisación y cruce entre bailarines.

Muy buen cine x dos

El Cine Arte Córdoba (27 de Abril 275) está presentando esta tarde a las 19 la película de Lucrecia Martel Nuestra Tierra (Argentina, 2025), que trata la violencia del plan de despojo de las tierras de una comunidad indígena de Tucumán, el asesinato de un líder de los dueños ancestrales del territorio y un juicio por dieciocho años sobre esos acontecimientos. El título se proyecta en el Espacio INCAA, entrada general $4000, jubilados y estudiantes $2000.

La sala presenta también este jueves, a las 21, Valor sentimental (Noruega, 2025) dirigida por Joachim Triers. Una historia familiar con años de distancia entre dos hijas y su padre director de cine, frente al plan de vender la casa en las que ellas nacieron. Entrada general $5000, jubilados y estudiantes $3500.

Un mito neoyorquino

En el Centro Cultural Córdoba (Av. Poeta Lugones 401) prosigue a las 20 el ciclo organizado por la Radio y Streaming Park, Ya no somos Freaks - Solo películas de Rock. Este jueves se proyecta CBGB (EE.UU., 2013) dirigida por Randall Miller, una recreación de las noches de un mítico bar neoyorquino de ese nombre, donde debutaron bandas del punk y de la new wave, como los Ramones, Blondie, Television, Talking Heads, y tocaron solistas referenciales como Patti Smith y Sting, entre muchos otros. El lugar abrió sus puertas en 1973 y se mantuvo hasta 2006, lejos ya del gran movimiento que lo convirtió en leyenda. Entrada libre y gratuita hasta agotar capacidad.

Una madre en el frente de guerra

En el ciclo Jueves de Comedia, la sala Azucena Carmona del Teatro Real (San Jerónimo 66) mantiene en cartel la obra La errante: Una madre Coraje, versión de la obra original de Bertolt Brecht Madre Coraje, estrenada el año pasado por la Comedia Cordobesa, con dirección de Gianluca Barbarodi, una coproducción del Teatro y el Instituto Italiano de Cultura. La protagonista, Anna Fierling, es interpretada por la actriz Lucía Nocioni. Anna es una sobreviviente en el frente de guerra, trata de sacar provecho del conflicto vendiendo ropa y equipos a los soldados. A las 20.30, entrada general $10000.