Soldano abre las puertas de LLA y amplía la base de su espacio

“Seguimos dando la batalla desde Río Cuarto para el resto del país. Cada día somos más los leones que se suman por una Argentina más grande”, dijo la diputada Laura Soldano para darle la bienvenida, oficialmente, al intendente de Villa El Chacay, Adrián Radice (quien ganó la intendencia en 2023 con una propuesta libertaria) y a Juan Cruz Varela, quien participaba del Partido Libertario (referenciado en el concejal Mario Lamberghini).

Aunque parezca algo casi anecdótico, el gesto mostrado por la diputada se comenzó a interpretar como una señal de amplitud: recoger aquellos militantes “díscolos” o que, por alguna razón, participaban en espacios alineados con “las ideas de la libertad” pero no dentro de la construcción orgánica que responde al diputado y presidente de LLA en Córdoba, Gabriel Bornoroni.

Es evidente que, para el partido que gobierna a nivel nacional, no hay nada mejor que “otro libertario” (parafraseando la frase “para un peronista, nada mejor que otro peronista”). Sin embargo, en este 2026, la construcción que encabeza Laura Soldano comenzó a dar las primeras señales de alianza con el Frente Cívico. Algo que data del año pasado pero que no se había materializado en algún gesto concreto luego del turno electoral.

En una capacitación de militancia digital, Soldano se mostró junto al referente local del Frente Cívico, Pablo Benítez. Este mes, la incorporación de Gabriel Abrile y Ana Vasquetto (concejales de Primero Río Cuarto) a La Libertad Avanza también fue otra señal de amplitud que la diputada recibió muy bien. “Hay equipo” dijo horas después de que se concretara el encuentro entre los ediles radicales y Gabriel Bornoroni.

De alguna forma, el partido violeta ahora se muestra un poco más flexible a sumar a extrapartidarios pero “siempre y cuando estén alineados al esquema”. Esta aclaración deja en evidencia que el verticalismo en el espacio sigue vigente, aunque haya dejado a algunos “en el camino”. Uno de ellos fue el ex director del PAMI, Ricardo Scattolini, cuya salida de la UGL Río Cuarto coincidió con el momento en el que Soldano comenzaba a elevar el perfil y ya había sido designada por Bornoroni como la referente principal del partido en el sur de Córdoba.

Otro aspecto en el que LLA mostró cierta “flexibilidad” es la territorialidad. Aquella cualidad que en el 2023 no parecía necesaria (ya que Milei ganó en el ballotage con una amplia diferencia y sin estructura) ahora es vista de otra manera. En Río Cuarto, ya comenzó la búsqueda de referentes barriales que funcionen como nexo entre los ciudadanos y el partido. En su mayoría jóvenes, algunos ya comenzaron a recorrer espacios públicos y a entablar diálogo con los vecinos en espacios como el parque del Andino.

Tal como lo anticipó Alfil en la edición anterior, esto no se limita a la Capital Alterna sino a toda la región. Más allá de que el partido tiene presencia en varias localidades (con referentes designados), LLA va por más y apuesta a que el caso del intendente de Jesús María no sea una excepción. Más allá de construir candidatos propios en “las más de 400 localidades de la provincia”, el partido busca traer algunos jefes municipales bajo su ala, en una región en donde La Libertad Avanza sigue teniendo una buena recepción.