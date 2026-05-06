TableroAbierto | Marisa Rovera: "es una mentira que las universidades no se dejen auditar"

La rectora de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), Marisa Rovera, pasó por el streaming de Alfil Río Cuarto y analizó la crítica situación que atraviesan las casas de altos estudios. En diálogo con Gabriel Marclé y Julieta Fernández, Rovera cruzó con dureza el discurso oficialista sobre la transparencia de los fondos y advirtió que el impacto del ajuste actual "no tiene precedentes" en la historia democrática del país.

Uno de los puntos más álgidos de la entrevista fue la respuesta de la rectora ante la narrativa instalada desde el Gobierno Nacional sobre la supuesta resistencia de las universidades a ser controladas. "Las universidades siempre fuimos auditadas. No es de ahora. Siempre fuimos auditadas, interna y externamente", sentenció Rovera, recordando que los controles provienen tanto de auditorías propias como de la Auditoría General de la Nación (AGN).

Para la máxima autoridad de la UNRC, el eslogan oficialista carece de fundamentos técnicos: "Es una mentira, es la palabra más simple para expresarlo porque se cumple con todos los procesos, con las rendiciones". En ese sentido, agregó que "no hay manera de que tenga sustento real el decir 'déjense auditar'. Además de cumplir con procesos que deben cumplirse, la Universidad es abierta".

Rovera también subrayó el daño que estas afirmaciones generan en la opinión pública, la misma asegura que son contraproducentes y que hay un área muy fuerte de auditorías con profesionales que se abocan y se dedican a eso día a día. Como prueba de esta apertura, la rectora destacó que la UNRC incorporó un portal de transparencia para que "cualquier ciudadano pueda acceder, más allá de que lo pudo haber hecho siempre".

La rectora reconoció la dificultad de combatir los discursos que se instalan masivamente. "Lo decimos y lo repetimos pero cuando hay una voz que trasciende, se mediatiza y se inserta socialmente, parece como que vamos de atrás a dar una explicación", lamentó sobre la dinámica de la comunicación gubernamental.

Al comparar la actualidad con otras crisis históricas de la educación pública, Rovera fue tajante: "el momento actual, la magnitud y el impacto que está generando en todo un país no tiene precedentes". Si bien admitió que el sistema universitario ha enfrentado dificultades anteriormente —"no es que no hemos tenido momentos de dificultades, de crisis, de reclamos, de marchas"—, advirtió que lo que se vive hoy es distinto.

Finalmente, Rovera convocó a la sociedad a reflexionar sobre lo que está en juego más allá de la coyuntura presupuestaria. "¿Cómo sostenemos esta defensa? Prefiero situarme, además de bancar el reclamo a full, en como vivenciamos todos y cada uno de los argentinos el impacto a corto, mediano y largo plazo si esto se sostiene en el tiempo", concluyó, reafirmando que la universidad pública es la puerta de salida para el progreso del país.