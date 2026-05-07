El ayer, eso que seremos mañana

Cinefilia de oldies: México, Brasil y Argentina, “Al borde del archivo” y “Hacer (de) memoria”.

Transcurre la semana cinéfila

Una nueva vuelta del sol nos deja otra vez transitando la Semana de la Cinefilia en el Cineclub Municipal (Bv. San Juan 49). Comenzó ayer miércoles y hoy el programa sigue revelando piezas de un ciclo que celebra el amor por las películas, con una mirada a varios títulos añejos que merecen revisión.

Este año ha sido organizada como “un entramado de segmentos”. La Selección Oficial reúne miradas de críticos, Lucía Requejo, Diego Cepeda, Héctor Oyarzun y Malena León ensayan formas de imaginar el futuro desde el cine. También se presenta una serie de focos como el dedicado al cineasta estadounidense Allan Dwan, y el que se centra en Homero Manzi, figura destacada del cine, la literatura y la cultura popular. El ciclo Divas de la comedia argentina homenajea a figuras como Tita Merello, Olinda Bozán, Mirtha Legrand y Paulina Singerman. Ficciones históricas aporta cine latinoamericano y Noches Italianas las películas de apertura y de cierre. Y hay más: el estreno especial de ICK, la nueva película de Joseph Kahn, para ver “en pantalla grande, con volumen alto y en comunidad”; y Peña sin cadenas, donde san Fernando Martín Peña propone proyecciones sorpresa, secretas, cualquier revelación atraerá una inevitable maldición cinéfila. Incluye la proyección de una película muda en 35 mm, un acontecimiento irrepetible. Por las mañanas habrá charlas del ciclo Momentos estelares de la humanidad.

Hoy a las 11 se presenta el libro La mirada cinéfila de Daniela Kozak (autora) presentado por revista Taipei. A las 15 se proyecta Oro y sangre (1955) de Allan Dwan, en la que un tahúr y un pistolero que actúan en tándem, son doblegados por el amor de la misma mujer. De la Selección oficial, Lucía Requejo presenta a las 17 el corto Idilio (Argentina, 1971) dirigida por Osvaldo David, y el largo La mujer de nadie (México, 1937) dirigida por Adela Sequeyro.

A las 19, la misma crítica introduce el mediometraje argentino El empleo (1970) dirigido por Eva Landeck y el largo La fallecida (Brasil, 1965) dirigido por León Hirszman.

A las 22 se proyectará en el Foco Homero Manzi el filme policial de 1940 dirigido por Luis Moglia Barth, Con el dedo en el gatillo, guion de Manzi y Ulyses Petit de Murat, donde se insinúa la figura de Severino di Giovanni.

Organizan la Semana de la Cinefilia la revista de crítica cinematográfica La Vida Útil, el Cineclub Municipal y su Asociación de Amigos, con el apoyo del Instituto Italiano de Córdoba y la Cineteca Nacional de Chile.

Los archivos y sus bordes

En el Centro Cultural España Córdoba (Entre Ríos 40) se desarrolla hoy a las 18.30 la conferencia y conversatorio Al borde del archivo, que propone un diálogo entre dos investigadores y artistas escénicos: el brasileño Túlio Rosa y el cordobés Pantera Villalva, quienes compartirán sus recorridos, inquietudes y motivaciones.

Organizada por la Cátedra Libre de Cultura Brasileña (FFyH – UNC) y Equipo de investigación Desde las Prácticas (CePIABIERTO - UNC), la actividad permitirá a ambos participantes presentar sus proyectos e investigaciones, para luego abrir un espacio de diálogo al que se integrará el público.

Túlio Rosa comentará algunas líneas de su investigación desarrollada en el marco de un programa conjunto de la Universidad de Leiden y la Real Academia de Arte de La Haya. El performer, coreógrafo e investigador doctoral, que reside actualmente en Bruselas, toma como punto de partida y plataforma de análisis la ópera brasileña Il Guarany, para preguntarse cómo trabajar con ciertas materialidades sin reactivar las lógicas de captura, extracción y violencia que condicionaron su producción y su lectura. Por su parte, Panter Villalva, quien se autodefine como “artista y activista marica y afroargentino”, comentará el Proyecto Sankofa, una serie de performances que exploran los límites del archivo para comprender, a través de la producción artística, los detalles sobre la vida, las prácticas y los saberes de las personas africanas que fueron esclavizadas en este territorio.

Actividad abierta y gratuita, sin inscripción previa.

Cine gratuito en la ciudad

• A las 18, en el Museo Superior de Bellas Artes Evita – Palacio Ferreyra (Av. Hipólito Yrigoyen 511) hay un nuevo encuentro con el ciclo Destellos de otros mundos posibles, que dialoga con la exposición Memorias Futuras. Se proyecta Ellos fueron, ellos son. Su golpe, nuestra lucha (2024) documental del colectivo de cine militante Silbando Bembas. Con foco en las metalúrgicas Techint, de la familia Rocca, y Acindar, que dirigía José Martínez de Hoz, expone el papel de la burguesía nacional en el golpe de 1976 y el terrorismo de Estado. Entrada libre y gratuita.

• El Centro Cultural Córdoba (Av. Poeta Lugones 401) exhibe a las 20 Una canta, la otra no (Francia, 1977) dirigida por Agnès Varda, en el ciclo organizado por la Alianza Francesa: Mayo Francés, en el marco de La noche de las ideas. La película propone una crónica personalizada del feminismo y los derechos de las mujeres, narrando la historia de dos mujeres que se hicieron amigas en la Francia de los años 60 y 70. Entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad de la sala.

Memoria desde los cuerpos

El Teatro Real (San Jerónimo 66) presenta en la Sala Azucena Carmona, a las 20.30, inscripta en el ciclo teatral Jueves de Comedia, la obra Hacer (de) Memoria, que se inspira en cuadros del maestro Carlos Alonso y propone recrear una versión de la historia desde los cuerpos, a 50 años del golpe militar. Pablo Tolosa dirige al elenco de la Comedia Cordobesa en esta puesta que mantiene alerta la memoria de un pasado que nunca debe repetirse. Entradas $10000, se pueden adquirir en autoentrada.com y en la boletería del teatro. Repone todos los jueves de mayo, en el mismo horario.