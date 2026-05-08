De Loredo pasó por San Justo, se cruzó con Bernarte y apuntaló a su candidato

La jornada del miércoles se vio totalmente politizada en la ciudad cabecera del departamento San Justo. Por un lado, la jornada empresarial que se desarrolló en el Parque Industrial donde el principal orador fue Miguel Ángel Boggiano, uno de los economistas que defiende a ultranza la gestión y modelo económico que lleva adelante el presidente Javier Milei. Pero lo que mayor ruido causó fue sin dudas la recorrida de Rodrigo De Loredo, quien llegó en modo campaña para la gobernación y tuvo un fuerte cruce con Damián Bernarte.

El dirigente radical dio una conferencia de prensa en un salón céntrico, para luego dar una charla con seguidores y militantes del radicalismo que decidieron acompañarlo. Sin embargo, De Loredo, fue recibido con un dardo por parte del intendente de San Francisco (se especula con bajada de línea del llaryorismo), quien grabó un video para atacar al boina blanca: “En el interior estamos cansados de los dirigentes que solo vienen a criticar y que no conocen la ciudad y que en la mayoría de las veces ni siquiera saben dónde está”, apuntó Bernarte, y agregó: “Cuando estuvo en el Congreso se desesperaba por tener un me gusta del Presidente de la Nación, pero nunca reclamó por los fondos que le corresponden a la Provincia de Córdoba, ni a sus municipios”.

Por último, el intendente sanfrancisqueño, sostuvo: “De Loredo no va cambiar nada, siempre es puro circo, pero tiene una terrible desconexión con las cosas que pasan en la Provincia y lo que pasa en nuestras comunidades”.

La respuesta no tardó ni una hora en llegar. De Loredo, ya en San Francisco, sacó su teléfono rojo y grabó la respuesta: “Este Bernarte es un tiro al aire”, apuntó rápidamente el dirigente radical, que a su juego lo llamaron, sin faltar especulaciones con lo que le sucedió años atrás al “Peta” cuando le dispararon un tiro por una supuesta disputa privada.

“El que también está viejo y desconectado en Córdoba, es Llaryora, vos y el peronismo”, continuó.

Críticas al peronismo

En su discurso, a De Loredo no le faltaron críticas a la gestión de Martín Llaryora al frente de la Provincia de Córdoba, a quien acusó de agrandar la planta política de manera exorbitante, aumentar impuestos y peajes muy por encima de la inflación y hasta mentir con la vitalidad de las obras e infraestructura. “Prefiere hacer bicisendas en lugar de realizar las cloacas en barrio Palmares”, endilgó con la sapiencia de algún dato que le habían brindado.

A la vez, a su lado, estaba Marco Puricelli, quien fue el anfitrión y organizador de la velada. Justamente a quien De Loredo lo volvió a mencionar como el futuro intendente de San Francisco desde 2027.

“No tengo dudas y así lo merece esta ciudad, que el próximo intendente de la ciudad de San Francisco va ser Marco Puricelli. Y eso la verdad es que me entusiasma un montón”, respaldó.

Así las cosas, por los pagos del gobernador Martín Llaryora, donde a primera hora el oficialismo buscaba que la visita de Rodrigo De Loredo pase lo más desapercibida posible, pero por la tarde fueron quienes lo visibilizaron con la guerra de videos de políticos que hacen recordar que la campaña más larga del mundo corre para la mayoría.

Unidad

El dirigente radical volvió manifestar su intención de dirimir una lista opositora con Luis Juez y Gabriel Bornoroni para definir el candidato de la oposición, al entender que es la primera vez en mucho tiempo que “hay chances de ganar la gobernación”.

En este sentido, volvió a reiterar que sus aspiraciones van mucho más allá de todos los comentarios y “novelas” que puedan contarse aquí en más. La particularidad se da en que en San Francisco también es un panorama similar con el armado opositor, aunque por ahora nada está dicho.