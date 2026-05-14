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Cines y sinfonías transparentan la tarde

Otra vez la jornada sugiere varios rituales a proyectarse en pantallas, y compensan la agenda los perfiles de una orquesta que tiene quienes la dirijan. 
Cultura14 de mayo de 2026Gabriel ÁbalosGabriel Ábalos
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Tom Waits, “Nuestra Tierra”, “El odio” y las mujeres que hicieron el Cordobazo.

Dos haces de películas recientes 

El Cineclub Municipal (Bv. San Juan 49) presenta sus estrenos de la semana. A las 15.30 y 20.30 proyecta el nuevo filme de un director muy querido por los cinéfilos: Jim Jarmusch. Se trata de Padre Madre Hermana Hermano (2025), un largo con tres episodios que plantea relaciones posibles entre vínculos determinantes como los que enuncia el título. El primer episodio refiere la visita de un hermano y una hermana a su viejo padre; Adam Driver y Mayim Bialik son los hijos, Tom Waits el padre, en un papel antológico. La visita es algo tensa, la comunicación escasa. El padre oculta aspectos de su vida, el hijo y la hija no pueden traspasar ese cerco. El episodio materno tiene a dos hermanas (Cate Blanchett y Sarah Greene) yendo a tomar el té a la casa de su madre (Charlotte Rampling), una mujer independiente. El encuentro transita momentos contenidos y superficiales. El tercer episodio reúne a dos hermanos cuyos padres fallecieron al caer en su propia avioneta. Aquí hay mayor estrechez en el vínculo y el cariño entre ellos, al visitar la casa familiar en venta.

A las 18 y 22.35 se reestrena Nuestra Tierra, de Lucrecia Martel, película que repasa el demorado juicio por el crimen de Javier Chocobar, jefe de la comunidad tucumana de Chuschagasta, ocurrido en 2009. Ese eje le permite a la sensible directora explorar la cultura originaria y las causas de ese asesinato, es decir, el desprecio de quienes se proponen usurpar la tierra de ese pueblo originario, un gesto que se remonta a la violencia colonial.

 

Mujeres que hicieron el Cordobazo

En la Biblioteca Córdoba (27 de Abril, 375), hoy a las 18 hay una proyección de cine y un conversatorio, poniendo al centro la figura de las mujeres durante el Cordobazo, a 50 años de ocurrido. En base a un gran aporte de Bibiana Fulchieri en su libro El Cordobazo de las mujeres, la charla será complementada por el documental Las brujas del Cordobazo, dirigido por Luciana Dadone y Andrés Dunayevich. El libro y la película reponen a las mujeres en su lugar histórico de la lucha contra la dictadura, protagonistas hombro a hombro de esa gesta de resistencia de trabajadores y trabajadoras en 1969, e invisibilizadas por la mala memoria patriarcal. Tanto el libro como el documental se basan en testimonios de mujeres que pusieron el cuerpo en esa histórica rebelión popular.

Con entrada libre y gratuita, organizan Agencia Córdoba Cultura, Biblioteca Córdoba y Sede Juan Filloy de la Biblioteca Nacional.

 

Una orquesta, cinco directores

La Sala de las Américas del Pabellón Argentina será escenario de un concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica de la UNC, una propuesta que invita a cinco directores y directoras de diversas provincias argentinas a conducir el organismo durante el desarrollo de su programa, esta noche a las 20.30. Las obras y sus jóvenes conductores invitados tendrán el siguiente orden: el primer movimiento de la Sinfonía N° 8 de Ludwig van Beethoven contará con dirección del maestro entrerriano Leo Avancini; la Serenata op. 11 (sexto movimiento) tendrá en el podio a la directora de orquesta y violinista misionera Rocío Keiko Silvero; otra vez se oirá una obra de Beethoven, el cuarto movimiento de su Séptima Sinfonía será dirigido por el experimentado Jairo Fernández, también profesor de violín; el poema sinfónico Finlandia, de Jan Sibelius, tendrá como director al maestro santiagueño Roberto Peralta, y para el cierre, la violonchelista y directora tucumana Anahí Campero conducirá la Obertura El murciélago de Johann Strauss (h). El director artístico de la OSUNC es el maestro Hadrian Avila Arzuza.

Entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad de la sala.

 

París y su historia del odio

El espacio del Cine Club del Centro Cultural Córdoba (Av. Poeta Lugones 401) presenta hoy a las 20, en el ciclo Mayo Francés organizado por la Alianza Francesa, dentro del marco de La noche de las ideas, la película El odio (Francia, 1995) dirigida por Mathieu Kasovitz. La violencia cultural y racial en los suburbios de París es desnudada por este filme que puso en el panorama a su director tres décadas atrás. Narra un día en la vida de Hubert, Vinz, y Saïd, tres amigos que deambulan por la ciudad agitada por las bandas y la represión a jóvenes inmigrantes, justo después de una noche de violentas manifestaciones. Son testigos y también actores de ese odio que no ha hecho más que empeorar desde entonces. Actúan Vincent Cassel, Hubert Koundé, Saïd Taghmaoui.

Entrada libre y gratuita, hasta agotar la capacidad.

 

Cine francés y Espacio INCAA

El Cine Arte Córdoba (27 de abril 275) ofrece hoy dos funciones de su programación regular, a las 17 y a las 21 pasa El Gran Arco (Francia, 2025) dirigida por Stéphane Demoustier. El presidente François Mitterrand convocó a un gran concurso de arquitectura para construir un monumento en línea con el Arco de Triunfo y el Louvre, en 1983. Resultó ganador, sobre los pesos pesados en competencia, un completo desconocido: un arquitecto danés llamado Johan Otto von Spreckelsen. Deberá ponerse al frente de un proyecto colosal, con enormes expectativas y bastantes problemas burocráticos.

También ofrece la sala, hoy y mañana a las 19, en el Espacio INCAA, la comedia dramática La casaca de Dios (Argentina, 2026) dirigida por Fernán Mirás, con Jorge Marrale, Natalia Oreiro. Un hombre está decidido a convertirse en el propietario de una histórica camiseta de fútbol, la que usó Maradona en 1986, durante el Mundial de México, en sus dos goles inolvidables contra Inglaterra. Esa casaca representa para el protagonista un valor personal significativo, y la llave para recuperar la relación con su hija. Esta sección tiene una entrada a $4000, jubilados y estudiantes $2000.

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