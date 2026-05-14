Enroque corto en Río Cuarto | De Loredo en la región, el debate por las ferias y el eco de la marcha

De Loredo ultima su agenda en la región

La cronista dialogaba con el informante sobre una actividad que inicialmente estaba prevista para esta semana en Alcira Gigena pero que tendría lugar a comienzos de la semana que viene.

Periodista: Me pasaron un flyer de la UCR de Gigena, anunciando que se reprograma una actividad de Rodrigo de Loredo en el centro de jubilados.

Informante: Si. Tengo entendido que sería a comienzos de la semana que viene. Probablemente el martes.

P: Por ahora, no he sabido de alguna actividad en Río Cuarto.

I: No sé si se habrá cerrado algo. Todavía faltan un par de días. Lo de Gigena no me sorprendió porque la intendenta, Nanci Foresto, tiene buena relación con Rodrigo y ha estado en la foto de “intendentes con De Loredo”. Me parece sensato si arranca por ahí, con los que ya tiene asegurado el visto bueno.

P: Y acá no..

I: Acá hay mucho respeto por su figura y sus intenciones de gobernar la provincia. Pero todos sabemos que esta ciudad no ha sido fácil para el radicalismo peluca. Me refiero a que, orgánicamente, hay una decisión de no ir en esa línea. ¿Quién lo diría, no?

P: En un departamento tan violeta…

I: Eso lo hace aún más valioso. Que pese al contexto y a lo que podría “convenir”, la UCR de la Capital Alterna se muestra bastante distante de esos acercamientos pragmáticos.

P: Varios dirigentes dicen que, si el partido orgánicamente decide ir con LLA, lo van a respetar. Pero que no van a ser parte.

I: Yo lo tomaría con pinzas porque todavía falta. Pero lo cierto es que, si Rodrigo viene, seguro será bien recibido. Lo que no quiere decir que le vaya a resultar muy cómodo.

Blanco perfecto

El día después de la marcha federal universitaria que en Río Cuarto reunió a cerca de 12 mil personas, el periodista dialogaba con el dirigente radical sobre uno de los momentos políticos de la jornada.

Periodista: ¿Estuvo en la marcha? No lo encontré.

Dirigente: Mire si no voy a estar. ¿Quién se piensa que soy? ¿Libertario?

P: (Risas) Había mucha gente. Es lógico que no lo haya cruzado.

D: Tampoco lo cruzó a (Gabriel) Abrile, pero porque él directamente no fue.

P: Ese fue un comentario recurrente. Vi hasta carteles…

D: Y videos. Les dejó todo en bandeja a los peronistas. Recién me crucé en redes con uno de los pibes que el PJ está moviendo en redes como influencer y, le digo la verdad, me dio un poco de felicidad. Digo…merecido, ¿no?

P: No lo vi.

D: Aparte, porque ellos no temen ir a fondo. Le enrostraron que se recibió de una Universidad pública, que es jefe de terapia intensiva en un Hospital público y que hoy cobra un sueldo público del Concejo, pero que se borra cuando realmente importa apoyar lo público. Le digo, se compartió en grupos radicales, así que ya cumplieron la misión.

P: ¿Y usted piensa lo mismo?

D: Pensar sí, pero me parece que somos cuidadosos antes de salir a quemarlo. Vio como son los códigos…

El resguardo de las ferias

El periodista dialogaba con un informante sobre la situación de los emprendedores locales.

Informante: ¿Viste el dato de los feriantes? Más de 2000 tratando de sostenerse en medio de la caída del consumo. Parece una postal bastante cruda de cómo viene la mano en Río Cuarto.

Periodista: Sé que estaban ocupados en ese segmento. ¿De dónde sale el dato?

I: Salió Franco Castaldi (coordinador de Gestión de la Economía Social del Gobierno de Río Cuarto) en los medios a advertir sobre este tema.

P: Claro. Él está al frente del área que trabaja con las ferias municipales.

I: Sí, pero ojo que el tema no es solamente “las ferias”. Ahí tenés un termómetro social bastante fuerte. Cuando la gente empieza a volcarse masivamente a vender ropa usada, herramientas, comida casera o cualquier cosa que tenga en la casa para hacer unos pesos, es porque el salario ya no alcanza.

P: También habla de una economía paralela que se empieza a normalizar.

I: Exacto. Y además aparece algo que al oficialismo le preocupa bastante: la feria deja de ser un complemento y pasa a ser refugio. Mucha gente ya no va a “emprender”, va a sobrevivir. Eso cambia completamente el cuadro.

P: Encima están en baja las ventas en los locales comerciales. Se junta todo.

I: Ni hablar. El problema es que la caída del consumo ya no distingue rubros. Comercios, supermercados, textiles, gastronómicos… todos vienen marcando retracción en Río Cuarto. Entonces las ferias crecen porque son más baratas, pero también porque hay más gente necesitando vender. Es una doble señal de crisis.

P: ¿La Muni también irá por ahí a construir su perfil crítico del Gobierno nacional?

I: Totalmente. Porque mientras Javier Milei insiste con mostrar variables macro positivas, en las ciudades intermedias el humor social se mide más por el changuito y el bolsillo que por el riesgo país. Y cuando tenés, como en este caso, 2000 feriantes intentando mantenerse, se asienta cada vez más la economía informal como modo de vida. ¿Cómo te desarrollás así? Imposible.

Más repercusiones post marcha

La periodista recibía un mensaje del informante del Concejo Deliberante, quien le compartía un tweet del concejal de Hacemos Unidos, Ignacio Biga.

Informante: Impresionante la adhesión que ha tenido la marcha del martes y en el Concejo vi mucho material al respecto. Posturas fuertes, los concejales de los distintos partidos hablando al respecto.

P: La mayoría, no todos. Hubo un par como Pablo Benítez (Frente Cívico) que dijeron acompañar a la universidad pero “siempre con los estudiantes en las aulas”.

I: Bueno, eso no quedó ahí. Ayer, Biga chicaneó a los radicales libertarios que impulsan el proyecto de Ciudad Universitaria, algo que algunos consideran inoportuno en un contexto donde el sistema universitario nacional está en crisis. “Parece que en la ciudad universitaria que viven, no hubo marcha”, dijo. Y salió Benítez a responder: ¿Marchaste por los jardines municipales que están cerrando en las vecinales?

P: Es un tema en el que la opo está insistiendo mucho, lo de los jardines.

I: Creo que ambos argumentos son válidos si se los ve por separado. Pero me da la impresión de que estamos en una era donde solo se habla de chicanas y pocos rebaten un argumento sin caer en el “ah pero ustedes…”,

P: Las distintas variantes del “Ah, pero Macri”. Estamos estancados en esa era entonces.

I: Demasiado.