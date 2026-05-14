El Mójica suma trofeos para consolidar el despegue derrivista

Guillermo De Rivas

El Gobierno de Guillermo De Rivas encontró en una seguidilla de rankings y reconocimientos una oportunidad política difícil de dejar pasar. A casi dos años del inicio de la gestión y luego de la fuerte reforma de gabinete impulsada en abril, el oficialismo municipal atraviesa una semana que en el entorno del intendente leen como la consolidación de una nueva etapa: la del “full derrivismo”. Un momento donde el Municipio busca exhibir resultados propios, dejar atrás la lógica de transición respecto al ciclo de Juan Manuel Llamosas y mostrar un perfil de gestión cada vez más asociado a iniciativas concebidas bajo el sello político del actual mandatario.

La postal más fuerte de esa lectura se produjo ayer en Rosario, durante el encuentro nacional organizado por la Red de Innovación Local (RIL), donde Río Cuarto fue distinguido por el programa +16, una de las primeras apuestas fuertes de la administración De Rivas. El reconocimiento llegó en un certamen que reunió 63 postulaciones provenientes de 50 municipios del país y donde la capital alterna fue seleccionada por un jurado integrado por referentes de la organización dedicada a fortalecer gobiernos locales y potenciar el desarrollo territorial de las ciudades.

En el oficialismo remarcan especialmente el carácter simbólico del premio. No sólo porque se trata del primer gran reconocimiento nacional recibido por una política diseñada e implementada íntegramente durante la actual gestión, sino también porque el programa premiado sintetiza varios de los ejes que el derrivismo pretende instalar como identidad propia: innovación, articulación entre Estado y sector privado, modernización normativa y foco en la convivencia urbana.

El programa +16 fue destacado por resolver de manera innovadora la gestión de la nocturnidad segura para adolescentes. El esquema permitió habilitar espacios de ocio para jóvenes de 16 y 17 años mediante una plataforma digital con autorización parental, protocolos de seguridad, zonas controladas y trabajo articulado con locales nocturnos, además de una reforma participativa del Código de Espectáculos Públicos. Dentro del Municipio consideran que esa política fue uno de los primeros hitos concretos de la gestión y una experiencia que ayudó a consolidar el perfil de administración moderna que De Rivas intenta proyectar.

La ciudad también recibió menciones vinculadas a políticas de planificación urbana y al trabajo en materia de seguridad, particularmente por el funcionamiento y capacitación de las Guardias Locales. Se trata de otra agenda donde el Gobierno local viene intentando construir centralidad política frente a una oposición que suele hacer de la inseguridad uno de sus principales ejes discursivos, especialmente cuando se empieza a caminar el todavía largo camino al 2028.

El reconocimiento de RIL se suma, además, a una semana que había comenzado con la fuerte difusión oficial del Índice de Ciudades Argentinas 2026 elaborado por Enclave Consultora, estudio que ubicó a Río Cuarto entre las ciudades con mejor desempeño urbano del país. Tal como publicó Alfil, el Municipio abrazó rápidamente ese ranking para fortalecer una narrativa basada en indicadores positivos de salud, educación, conectividad y servicios públicos, áreas donde la ciudad logró posiciones destacadas frente a grandes centros urbanos.

En el Palacio de Mójica entienden que la acumulación de esos datos y reconocimientos ayuda a consolidar un relato de gestión en un contexto nacional todavía condicionado por el ajuste económico y la retracción de recursos. Por eso, la lectura interna es que esta secuencia funciona como una validación externa para una administración que considera haber atravesado la etapa más compleja de acomodamiento político y gestión, y que ahora busca instalar con más claridad una impronta propia.

La comparación con el antecedente inmediato tampoco pasa desapercibida. En 2024, la propia RIL había distinguido a la gestión de Juan Manuel Llamosas por políticas vinculadas a articulación público-privada y planificación urbana. Pero en esta oportunidad, dentro del oficialismo entienden que el reconocimiento recae sobre iniciativas mucho más asociadas al ADN político de De Rivas y a una etapa donde el intendente ya no aparece condicionado por inercias heredadas ni por la necesidad de administrar una transición interna.

En ese marco, la reforma de gabinete realizada en abril aparece como otro punto de apoyo para esta nueva fase. En el entorno del intendente consideran que los cambios en el equipo municipal terminaron de ordenar la estructura política y habilitaron un funcionamiento más alineado con las prioridades del mandatario. Los premios, rankings y reconocimientos de esta semana terminan funcionando como elementos que buscan reforzar públicamente la idea de una gestión enfocada en mostrar resultados propios y en consolidar una identidad diferenciada dentro del cordobesismo del interior.

Empresas de Río Cuarto participaron de una misión comercial en Chile

Empresas de Río Cuarto participaron el martes y miércoles en una misión comercial en Santiago de Chile con el objetivo de ampliar mercados, generar nuevos vínculos internacionales y posicionar productos regionales en el exterior. La actividad reunió a firmas del sector de alimentos y bebidas y forma parte de una de las principales acciones comerciales del año impulsadas para el entramado productivo cordobés.

La iniciativa fue articulada por la Secretaría de Desarrollo y Promoción Local, la Agencia ProCórdoba y el CECIS, con el objetivo de fortalecer la competitividad de las empresas y generar nuevas oportunidades comerciales. Desde la delegación destacaron el resultado de la experiencia para posicionar productos regionales en góndolas internacionales y consolidar vínculos con empresarios y distribuidores chilenos.

“Estamos generando oportunidades concretas para que el trabajo de nuestra región llegue a nuevas góndolas internacionales”, señalaron desde la organización.

La participación de empresas locales en este tipo de iniciativas forma parte de una estrategia orientada a fortalecer el perfil exportador de Río Cuarto y ampliar la presencia de productos regionales en mercados internacionales.

Desde el municipio remarcaron que el trabajo conjunto entre el sector público y privado resulta clave para impulsar el crecimiento económico, promover inversiones y abrir nuevos canales de comercialización para las firmas locales.