Cuenta regresiva para las urnas en el SUOEM y se avecina la mesa paritaria

En 15 días, los afiliados del Sindicato de Trabajadores Municipales asistirán a las urnas y deberán elegir entre la actual secretaria general, Jorgelina Fernández y el ex titular, Walter Carranza, quien dirigió el gremio por casi dos décadas. La Lista Verde, que lleva la fórmula Fernández- Montoya, se muestra recorriendo las distintas áreas del Ejecutivo Municipal, y ha apelado a un eslogan que confronta sutilmente con su adversario. “Defender lo recuperado y profundizar lo construido”, es la consigna que impulsa la titular del sindicato junto a Cristian Montoya, actual secretario gremial y candidato a secretario adjunto.

Pero más allá del diálogo con los afiliados, a fines de esta semana, el SUOEM enfrentaría una prueba de fuego que podría ser clave para la elección del próximo 29 de mayo. Se reanudará la mesa paritaria con el Ejecutivo Municipal para avanzar en un nuevo acuerdo salarial que, lógicamente, deberá contentar a los afiliados pero en un momento complejo para las cuentas del Municipio (luego de que Economía colocara nueva deuda en Letras).

La pregunta concreta es: ¿Qué espera el Ejecutivo en relación a esta elección? Por supuesto, en los dichos se mantienen al margen de una contienda que le compete exclusivamente a los trabajadores municipales. Sin embargo, algunos comentarios dentro del Palacio de Mójica aseguran que el gobierno está conforme con el vínculo que mantiene con la actual conducción, que escasas veces optó por alguna medida de fuerza contundente (por ejemplo, el paro del pasado 30 de diciembre). Sin embargo, tampoco se debería subestimar la estructura que Walter Carranza logró construir durante dos décadas en las que negoció paritarias con gobiernos radicales y peronistas. Y sobre todo, en el último tiempo, con una militancia abiertamente peronista y llamosista (algo que le valió el reclamo de afiliados por “jugar para la patronal”).

La era Carranza culminó en 2022, cuando Llamosas atravesaba la mitad de su segunda gestión. Desde entonces, Jorgelina Fernández convivió con los dos últimos años del ex intendente y con los dos primeros de Guillermo De Rivas. Pese a los primeros encontronazos con el actual jefe municipal -por el cese de más de 50 contratados al inicio de la nueva gestión municipal-, con el tiempo se advirtió un vínculo más “ameno” entre el sindicato y el gobierno local. ¿Acompañará el oficialismo con cierta estructura para que la Lista Verde continúe al frente del SUOEM? Se sabrá el día de la jornada electoral. Por lo pronto, el “gesto” que pueda otorgar el Municipio se verá en la inminente negociación paritaria.

Por otro lado, la actual conducción ha evitado confrontar duramente con Walter Carranza pero deja sutiles mensajes que pueden interpretarse como una advertencia de “no volver al pasado”. “Defender lo recuperado” sugiere, de alguna manera, el contraste entre un proyecto que todavía está en desarrollo frente a la “amenaza” de Carranza, a quien los afiliados le negaron su sexta reelección. Además, tras dejar el sillón del SUOEM, Carranza fue señalado por presunta estafa a afiliados que habían adquirido créditos a una financiera (con el gremio como intermediario).

Aún así, el dirigente gremial (quien compite en la lista Rojo Granate) logró conformar una alternativa que, de alguna manera, evidencia que hay cierto descontento en un sector de los afiliados. Incluso, con algunos ex integrantes del oficialismo que habrían saltado el charco y con un ex adversario como Adolfo Bildoza, ex referente de la Lista Azul.

Cabe recordar que la Lista Azul se bajó de la carrera pero insisten en que el sindicato responda por escrito y de manera formal ante diversas cuestiones como una posible modificación del estatuto que, consideran, se habría llevado a cabo sin seguir los procesos correspondientes. También manifestaron a Alfil que los afiliados de la región, por estatuto gremial, no debieran votar en la próxima contienda de Río Cuarto.

Río Cuarto realizará una nueva edición de ECOCANJE 2026

La Municipalidad de Río Cuarto llevará adelante una nueva edición de ECOCANJE 2026, una iniciativa que busca fomentar la economía circular, la gestión responsable de residuos y el compromiso ambiental mediante la participación activa de toda la comunidad.

La actividad se desarrollará el martes 19 de mayo, de 9 a 16 horas, en Plaza del Pueblo (Viejo Mercado). Convocará especialmente a instituciones educativas, clubes, asociaciones vecinales, centros de día, organizaciones civiles y “demás espacios comprometidos con la construcción de una ciudad más sostenible”, indicaron desde la Municipalidad.

Desde la organización destacaron “el rol fundamental que cumplen las instituciones en la generación de hábitos responsables, la promoción de valores comunitarios y la multiplicación de acciones con impacto positivo en el ambiente”. “En sus ediciones anteriores, ECOCANJE reunió a cientos de participantes y permitió recuperar una importante cantidad de materiales reciclables gracias al trabajo conjunto entre vecinos, instituciones, empresas y organizaciones de distintos sectores”, remarcaron desde el gobierno local.

Durante la jornada, se receptarán distintos tipos de residuos reciclables para ser canjeados por productos sustentables, entre ellos: papel, cartón, vidrio, botellas PET, tapitas plásticas, botellas y bidones de plástico de alta densidad, macetas plásticas en desuso, rollos de cartón de papel higiénico y papel tissue, aluminio, tetrabrik, residuos textiles, telas y prendas en desuso, ecobotellas, aceite usado de cocina, bicicletas y restos de bicicletas en desuso, y residuos metálicos ferrosos. A cambio, los participantes podrán acceder a distintos productos sustentables como ecobolígrafos, ecobolsas, árboles nativos, llaveros y ecovasos, entre otros.

En la última edición, participaron 12 colegios de la ciudad y se recolectaron casi 1400 kilos de elementos reciclables. Además de los más de 800 estudiantes que participaron, se estima que hubo más de 500 visitantes que recorrieron los stands para informarse sobre la importancia del reciclado. La actividad se organizó como un circuito de aproximadamente una hora, diseñado para que los asistentes pudieran conocer de cerca los procesos de reciclado de los diferentes residuos. De esta forma, los visitantes tuvieron contacto directo con actores locales del reciclaje, facilitando el intercambio de conocimientos, dudas, proyectos e ideas.

“Con esta propuesta, el Gobierno de Río Cuarto continúa impulsando políticas ambientales orientadas al reciclaje, la reducción de residuos y la concientización ciudadana”, concluyeron en el comunicado oficial. Para mayor información, se encuentra disponible el correo [email protected] o el teléfono 3584365780.