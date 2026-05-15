Municipio destaca superávit: el desafío de no volver a la cuerda floja

A casi dos años del inicio de la gestión De Rivas, el Ejecutivo volvió a mostrar un resultado positivo en términos de superávit. El quiebre se había dado con el informe del segundo trimestre del 2024, correspondiente al final de la gestión Llamosas, cuando comenzó a registrarse déficit tras 7 años de superávit. La “mala racha” se replicó en la mayoría de los informes posteriores y se vio profundizada por un contexto de caída de la coparticipación y baja recaudación.

El último informe publicado en el Portal de Transparencia de la secretaría de Economía plantea una “posición presupuestaria positiva” en la que los ingresos totales alcanzaron $55.346,6 millones y superaron a los gastos totales ($46.571 millones), arrojando un resultado financiero positivo de $8775 millones. El documento plantea que el ahorro corriente “es una de las señales más favorables del trimestre”, ya que los ingresos corrientes fueron de $53.291 millones y los gastos corrientes, de $44.675 millones. La cartera de Economía, conducida por Pablo Antonetti, consideró que el Municipio “logró cubrir su funcionamiento ordinario con recursos corrientes y conservar margen operativo”. La diferencia fue de $8.616 millones.

Estos indicadores también se leen en clave política, entendiendo los cambios que hubo en el gabinete en abril y que Antonetti es uno de los pocos funcionarios que logró mantenerse en el mismo rol desde mediados del 2016. El salir de la cuerda floja -más allá del desafío de sostenerse a mediano plazo- le dio cierto oxígeno al funcionario, que había sido señalado por sectores de la oposición (incluso de peronistas disidentes) como Leticia Paulizzi, quien consideró que Economía “es un área complicada y no se dan las respuestas cómo se tienen que dar”. La concejala nazarista hizo alusión al informe anual que brindó el secretario en 2025 y cierta incertidumbre sobre los niveles de recaudación. “Nosotros planteamos que no se veían posibilidades de crecimiento de la recaudación y el presupuesto estaba orientado a un crecimiento que no se está dando”, consideró la edil en diálogo con Tablero Abierto (producción de Alfil).

Cabe recordar que, el mismo día que anunció la quita de algunas secretarías, De Rivas puso el énfasis en “la situación compleja que no es propia de Río Cuarto sino de todos los municipios”. En aquella alocución el intendente había planteado que “si se mantiene el déficit por trimestre, podrían ser cifras muy importantes en el año”, a la vez que advirtió que se podían tomar “todas las herramientas necesarias para funcionar”.

Pocos días después, se confirmó la colocación de deuda por $6500 millones, aunque Antonetti destacó la “baja tasa”. El compromiso se asumió con previa autorización de Nación, con el propósito de sanear deuda preexistente y avanzar en obra pública. El funcionario había manifestado a Alfil que la oferta y tasa “fueron excelentes” y que incluso fue “una de las más bajas en las últimas colocaciones, ya que el corte va por debajo de la inflación”.

El informe del primer trimestre del 2026 arrojó, en cuanto al resultado primario, $9736 millones. Según el documento, esto indica que “aún antes de considerar intereses y rentas de propiedad, la ejecución presupuestaria presentó una situación fiscal holgada”. No obstante, el financiamiento neto fue negativo en $9680 millones, absorbiendo el superávit financiero generado durante el trimestre. Luego del financiamiento, hubo un déficit de $905 millones. El informe también remarca que, al cierre del trimestre, “el excedente estimado fue de $8758 millones frente a compromisos a pagar por $9663 millones.

Antonetti logró recuperar cierto equilibrio pero desde la oposición aseguran que se muestran atentos a la evolución de la situación. Algunos factores propios del período en cuestión (primer trimestre) llevan a tener en cuenta, por ejemplo, el buen nivel de recaudación del pago anual. El tribuno de cuentas de la Fuerza del Imperio del Sur, también hizo alusión a la posibilidad de que un superávit pueda verse influenciado por “demoras en pagos, frenos de inversiones o reducción de servicios”. En definitiva, el funcionario tendrá el desafío de sostener el resultado celebrado en un contexto nacional que, por lo pronto, está lejos de dar señales en el mismo sentido.

Anticipan edición récord de la Maratón Deportes Río Cuarto

En la previa de una nueva edición de la Maratón Deportes Río Cuarto, se realizó en las instalaciones de Tate Sports la presentación oficial de la remera y la charla técnica correspondiente a la séptima edición de la competencia, que tendrá lugar este domingo 17 de mayo con largada y llegada en el Centro 11.

En ese marco, el subsecretario de Deportes, Rodrigo Siravegna, destacó el crecimiento y la identidad que la competencia fue construyendo con el paso de las ediciones: “Estamos muy contentos porque esta maratón ya está instalada en Río Cuarto como algo propio de todos los riocuartenses y también de toda la región. Además, recibimos atletas de otras provincias que nos visitan para ser parte de este evento, algo que es un orgullo para nosotros”.

Además, Siravegna remarcó la expectativa que genera la prueba año tras año y el posicionamiento alcanzado dentro del calendario deportivo provincial: “Siempre fue una maratón muy seria y ordenada. Eso genera que los atletas y todos los vecinos quieran participar y acompañar a una de las carreras más grandes del sur de Córdoba”.

En la ocasión, se brindó información clave para los atletas y para toda la comunidad vinculada a la organización del evento, repasando múltiples aspectos relacionados con los recorridos, reglamentación general, operativo de seguridad, puntos de hidratación, asistencia médica y logística prevista para la jornada. La charla técnica estuvo a cargo del director técnico de la Maratón Martin Jaime y está disponible en las redes sociales del evento.

En ese sentido, se recordó que la competencia volverá a contar con tres distancias: 21K, 10K y 5K, consolidándose nuevamente la media maratón como uno de los principales atractivos del evento y convocando a corredores de distintos puntos de la provincia y el país.

En relación a los circuitos, desde la organización indicaron que los recorridos oficiales ya se encuentran disponibles en las redes sociales de la Maratón Deportes Río Cuarto. Al respecto, cabe mencionar que el trazado de 21 kilómetros recorrerá sectores emblemáticos de la ciudad, atravesando el sur, el centro, la costanera del río y Banda Norte.

Asimismo, esta edición se desarrollará bajo el lema “Corré por la Gloria”, inspirado en la próxima Copa del Mundo de Fútbol que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, invitando a los participantes a correr con los colores de la Selección Argentina y sumando una identidad especial a la competencia.

Por otra parte, durante la jornada también se realizará el sorteo de una camiseta de Pablo Aimar firmada y de plantillas deportivas entre los participantes.