Luz, cámara y acción para el nuevo bloque libertario en el Concejo

Abrile, Vasquetto y Benítez lanzarán videos sobre "la ciudad que no te muestran" para confrontar con De Rivas desde el frente libertario.

La nueva etapa del bloque libertario en el Concejo Deliberante comenzó a tomar forma pública con una estrategia comunicacional que busca trasladar la disputa política directamente al terreno audiovisual. El espacio Primero Río Cuarto, alineado con los sectores libertarios tras el pase de Gabriel Abrile -presidente de la bancada- al equipo de La Libertad Avanza y a la estructura provincial de Gabriel Bornoroni, lanzó en las últimas horas el teaser de una serie de videos que funcionará como herramienta de confrontación con la gestión municipal de Guillermo De Rivas.

“Escuchamos los reclamos de los vecinos, recorremos los lugares que no muestran, compartimos historias y necesidades. Queremos una ciudad mejor para todos. Muy pronto: la ciudad que no te muestran”, publicaron desde las redes del bloque para presentar el material, un formato documental que mostrará a los concejales recorriendo distintos barrios y recolectando testimonios vecinales vinculados a reclamos urbanos, servicios y cuestionamientos al Ejecutivo municipal.

La apuesta no parece casual ni improvisada. Desde el entorno libertario reconocen que el objetivo será sostener una dinámica semanal de publicaciones para instalar agenda y profundizar el contraste con el discurso oficialista sobre la realidad de la ciudad. “Semanalmente iremos compartiendo nuevas entregas, abordando puntualmente distintos sectores que seguimos recorriendo y visitando a partir de los planteos y preocupaciones que nos acercan los vecinos”, adelantaron desde el bloque.

La movida aparece como una respuesta casi espejo a la nueva estrategia comunicacional impulsada por el Gobierno de De Rivas, que recientemente comenzó a mostrar resúmenes mensuales de gestión y una narrativa enfocada en exhibir obras, indicadores y presencia territorial. Del otro lado, los libertarios buscan construir el contrapunto: mostrar “la otra ciudad”, amplificar reclamos y erosionar el relato municipal sobre la calidad de vida en Río Cuarto.

Pero además del contenido, el dato político estuvo en los protagonistas. La publicación fue compartida en colaboración únicamente con los tres concejales alineados a La Libertad Avanza, dejando afuera a Antonella Nalli, integrante formal del bloque Primero Río Cuarto, pero desde la semana pasada completamente distante de la estrategia libertaria y enfocada en reconstruir un perfil estrictamente radical.

La exclusión terminó funcionando como la primera evidencia concreta del virtual monobloque que empieza a conformar la UCR dentro de un espacio opositor cada vez más absorbido por la lógica mileísta. Aunque la ruptura formal no está permitida por el reglamente del Legislativo, en el radicalismo se desligaron por completo del rumbo político y comunicacional que tomó el bloque que se conformó en 2024 tras la elección que tuvo como candidato a Gonzalo Parodi, pero que ahora fue cooptado por LLA tras el pase de Abrile, Vasquetto y Benítez a la estrategia que comandan los emisarios del presidente Javier Milei.

La ofensiva audiovisual también revela otro fenómeno: el adelantamiento de la campaña municipal libertaria. Con escasa estructura territorial propia y todavía sin dirigentes consolidados en el debate local por fuera de Abrile, el sector comenzó a utilizar el Concejo Deliberante como plataforma política para instalar una oposición permanente a De Rivas y, por extensión, al modelo provincial de Martín Llaryora que combatirán el año próximo.

En ese esquema, el rol de los concejales aparece como el brazo más activo de una estrategia que todavía encuentra limitaciones en otros referentes libertarios de la ciudad. La baja exposición pública y la falta de experiencia política de figuras como la diputada Laura Soldano obligan al espacio a apoyarse en la estructura legislativa para sostener presencia mediática, confrontación y construcción territorial.

Así, el bloque Primero Río Cuarto parece haber iniciado una nueva etapa: menos centrada en la convivencia opositora con el radicalismo tradicional y más enfocada en consolidarse como la expresión local del armado libertario provincial. Con videos, recorridas y denuncias vecinales, los libertarios buscan disputar sentido sobre la ciudad y empezar a construir, dos años antes, el escenario electoral del 2028.