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Enroque corto Río Cuarto | Lugar incómodo | Se alza el tono contra Nación

Lugar incómodo | Se alza el tono contra Nación
Río Cuarto15 de mayo de 2026Redacción AlfilRedacción Alfil
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Lugar incómodo

El periodista dialogaba con su informante en el Concejo Deliberante sobre lo que dejó la sesión ordinaria del jueves.

Periodista: ¿Qué me cuenta de la sesión de hoy? Vi que estuvo el Defensor del Pueblo (Daniel Frangie).

Informante: Así es. Informe de gestión. Se hizo un poco largo, pero son cosas que pasan.

P: ¿Algo que me pueda contar del informe?

I: Todo bastante protocolar al comienzo, pero después arrancaron las preguntas de los concejales. Surgieron temas como discapacidad, el PAMI y la modificación de la Ley de Zona Fría donde la Defensoría ha intervenido para garantizar el cumplimiento de las leyes, la respuesta a las consultas de la gente y el acompañamiento de los desfavorecidos. Usted entenderá por qué le digo esto…

P: Los concejales libertarios…

I: Claro, pero no es la sola incomodidad de los concejales que responden a Milei por tener al Ombudsman ahí planteando lo difícil que está siendo acompañar toda la demanda. Es la incomodidad del propio Frangie…imagínese, fue siempre parte del equipo político de Gabriel Abrile, que hoy defiende al Gobierno nacional en Río Cuarto.

P: El otro día estuvo en la marcha universitaria el Defensor.

I: Otra diferencia más. No sé qué ocurrirá cuando deje su lugar, pero hoy debe ser difícil hacer equilibrio entre tu grupo político y la responsabilidad social. Son roles diferentes, pero capaz Abrile debería aprender un poco más de Frangie…

 

Se alza el tono contra Nación

La cronista recibió un mensaje del informante sobre el reclamo de los intendentes uqe participaron del COFEIN (Consejo Federal de Intendentes) y el planteo de Guillermo De Rivas sobre la “preocupación frente a la falta de distribución de fondos por parte del Estado nacional”.

Informante: Mire esto que publicó De Rivas. En el COFEIN se planteó la importancia de los gobiernos locales para dar respuestas a los vecinos mientras Nación no distribuye fondos.

Periodista: Sigue en alza el tono contra Nación. Pero esto en el marc de una acción más colectiva.

I: Por ahí los intendentes se suelen cuidar un poco a la hora de expresarse porque muchos de los vecinos para los que gobiernan siguen simpatizando con LLA. Banco que por lo menos no haya medias tintas con esto.

P: Bueno, igual no se quede solo con eso. Hay intendentes en el departamento que están considerando seriamente jugar para LLA.

I: No me sorprende. Hay algunos que quisieran haber estado ahí desde el día 1 pero otros probablemente lo estén considerando para evitar que les planten un libertario puro y perder chances de ser reelectos. Es pragmático y lo respeto. Pero en una charla sincera, ninguno le va a decir que está todo bien.

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