Es viernes y la escena está servida

“Spinoza”, “La casa sin sosiego”, “Tita, genio y figura” y “La importancia del agua en la navegación”.

La libertad de pensar sin cerrojos

En el Teatro Real, Sala Carlos Giménez (San Jerónimo 66), hoy a las 20 se pone la obra Spinoza, la herejía sin fin, dirigida por Cheté Cavagliatto sobre texto de Diego Tatián y Jorge Eines (El susurro del marrano), dedicada a discutir el pensamiento del influyente filósofo de Países Bajos del siglo XVII. Considerado hereje por la comunidad sefardita de Amsterdam por su afirmación de que Dios se identifica con la naturaleza, en tanto sustancia infinita y eterna, Baruch fue maldecido y expulsado. Tenía 24 años. La obra de producción local dirige a mirada a la posibilidad de la libertad de pensamiento en el mundo actual. Actúan Marcelo Arbach como el relator, Andrés Malakkián como Baruch Spinoza, Hernán Sevilla como el Rabino Morteira, y Raúl Venturini como lo que es, el músico. Santiago Pérez estuvo a cargo del diseño escenográfico y de vestuario, y Andrea Musso de la producción.

Hay otra función mañana sábado en el mismo horario. Entradas: plateas $22000, 1° nivel $19000; 2° y 3° nivel $16000.

En el mismo teatro, pero en la sala Azucena Carmona, se pone esta noche a las 20.30 la pieza Luna Radioencantamientos, que propone un estudio radiofónico y lo que allí se teje en materia de palabras y temas musicales que se transmiten hacia los oyentes y generan una inmersión en un mundo de nostalgias, risas y otras emociones.

El infierno de los desaparecidos

En el Teatro Comedia (Rivadavia 254) hay dos funciones de un estreno: La casa sin sosiego, una ópera de cámara fruto de los indiscutibles talentos del compositor Gerardo Gandini y libreto de la dramaturga Griselda Gambaro, estrenada en Buenos Aires en 1992. La puesta es ciento por ciento cordobesa, con dirección musical de Juan Manuel Brarda y dirección de escena de Ezequiel Rodríguez.

Esta obra se vale del mito de Orfeo. Juan, el protagonista, decide descender a los infiernos, a rescatar a su amada Teresa de una muerte oculta y artera, de una desaparición que siguió a un crimen de estado. La misión órfica es la de vencer al silencio, rescatar la memoria, imponerse sobre una conspiración. A 50 años del golpe cívico militar, la obra es una oportuna reflexión sobre el dédalo de un país secuestrado por el odio. Integran el elenco Ezequiel Rodríguez, Irene Amerio, Juan Cruz Zigarán, Carla Sargiotto, Lautaro Metral y Juan Manuel Brarda. La actividad es impulsada por el Colectivo Lontano junto a las cátedras de Instrumentación y Orquestación de la Facultad de Artes de la UNC y de Composición (Comisión A) de La Colmena.

Las funciones son a las 19 y a las 21. Entradas en ticketek.com.ar, $30000.

Largas funciones de teatro breve

Prosigue su desarrollo en la ciudad la 13ª edición del Festival Internacional de Teatro Breve, con funciones todos los fines de semana de mayo en distintos espacios, de obras breves de no más de 15’, provenientes de España, Bolivia, Costa Rica, Grecia, Francia, Polonia y por supuesto de Córdoba y de Buenos Aires. Cada noche se presentan ocho producciones de 15 minutos de duración. Los asistentes pueden ver cuatro a elección. Hoy, el sábado y el domingo la acción se centraliza en Platz, Espacio Cultural ACIC (Av. Maipú 350), a partir de las 20.30. Se podrá asistir y optar por las siguientes propuestas escénicas: TerapIA (Madrid), Willaku, la suerte del indio poeta (Bolivia), y las puestas cordobesas Calígula, Reunión de padres; Tita, genio y figura; Por la tangente y Matar al diván (hoy viernes), Che coraje (sábado) y Apolo fiel (domingo).

Entrada general $31000 en www.antesala.com.ar

Cómo reír de los mares interiores

En el Centro Cultural Córdoba (Av. Poeta Leopoldo Lugones 401) se puede asistir hoy a la comedia de Pedro Paiva La importancia del agua en la navegación, con actuaciones de Luis Torres, Nico Sirito y Alejandro Orlando. El trío ofrece un juego que salpica humor, poesía, absurdo y reflexión de una sentada. El dispositivo escénico está aceitado para el ritmo que se propone la puesta, una diversión tanto para el público como para los mismos actores. Un psicoanalista debe escuchar los dramas, los traumas, los deseos y los sueños de dos pacientes que no hallan descanso en sus vidas. Detrás de la risa late una realidad social donde se hallan las verdaderas respuestas a esos desbordes y desviaciones anímicas que cuentan con mucho más de dos seres atormentados en su haber.

Entrada general $15000, se adquieren por autoentrada.com o en el CCC desde una hora antes de la función, que arranca a las 20.

El artista plástico en el Indio Solari

En el Museo Metropolitano de Arte Urbano inaugura hoy la muestra Brutto, una muestra de arte digital del Indio Solari, quien expone por primera vez esta faceta artística menos conocida de su carrera. Sin embargo, el vínculo del Indio Solari con las artes visuales es anterior a su trayectoria musical, de cuando trabajaba como ilustrador y exploraba con el dibujo, la pintura y el formato de historieta.

La novedad incorpora catorce obras visuales, dispuestas como un recorrido inmersivo en distintos espacios del museo en el subsuelo de la Plaza España. La exposición incorpora asimismo una selección de 42 fotografías de Edgardo Andrés Kevorkian (KVK), reconocido por documentar de manera icónica la historia visual de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y del propio artista, con imágenes de recitales, backstage y escenarios emblemáticos. Todo el recorrido es acompañado por una ambientación sonora con audios del Indio. Por su parte, en el segundo subsuelo del museo, se puede apreciar una proyección continua del recital de Los Fundamentalistas en Huracán (2022). Podrá visitarse hasta el 7 de junio, con entrada libre y gratuita, en los horarios de 10 a 20 en días de semana y de 12 a 20 los findes y feriados.