Por Yanina Soria

Juan Schiaretti quedó conforme con su desempeño en el primer debate presidencial. Desde su equipo, muy satisfechos, señalaron que el primer objetivo está cumplido: visibilizar a quien, hasta el domingo a la noche, era un gran desconocido para buena parte del país.

El rebote inmediato que la participación del mandatario tuvo en redes sociales donde “Córdoba” fue tendencia y su nombre, entre las cosas más buscadas en Google, sumado al altísimo rating que consiguió la televisación del encuentro, sirvieron para que los argentinos registraran que hay más de tres candidatos a presidente en carrera. Punto para el cordobés y para Miriam Bregman de la Izquierda que tuvo una actuación preponderante.

De hecho, ayer el mandatario hasta grabó un video de agradecimiento a todos los argentinos por el “humor” con el que tomaron su provincianismo durante el debate: “los cordobeses tenemos mucho sentido del humor y me hicieron reír mucho con lo que pusieron en las redes”. Se lo vio muy distendido y hasta con una vestimenta mucho más informal de la habitual.

En las consideraciones posteriores que surgen desde el entorno del mandatario provincial creen que Schiaretti se destacó con solidez en el eje temático de Economía y que preguntó con firmeza, sobre todo, en la interpelación a Sergio Massa y a Javier Milei a quien pareció descolocar por un momento en el tema educación.

“Estuvo mucho mejor de lo que esperábamos”, resumió uno de los asesores que acompañó a Schiaretti en el debate.

También reconocen que el formato tan contenido y el reglamento tan estricto de este debate lo terminó favoreciendo. Pues nadie imaginaba que el gobernador pudiera verse cómodo en un virtual escenario de gritos y cruces fuertes entre los candidatos, como ocurrió -por ejemplo- en el de postulantes a vicepresidentes.

El otro punto que destacaron fue que los tres candidatos más votados en las PASO se cuidaron de no golpearlo al momento de hacerle preguntas.

Excepto Bregman (tal como se apuntó hoy desde estas páginas) Massa, Milei y Bullrich no sólo no fueron al hueso con quien, de última, saben no tallará en la competencia del 22 sino que, además, de una u otra manera, dejaron abiertas las puertas de sus virtuales gobiernos para sumarlo. Muchos peronistas leyeron algo aliviados esa “invitación” pública pensando en la reorganización del esquema político nacional que se abre desde diciembre próximo.

Lo cierto es que más allá de la consideración que puedan tener a nivel personal sobre el tres veces gobernador de la segunda provincia más importante de Argentina, la realidad es que el distrito mediterráneo sigue siendo clave en el mapa electoral nacional y los tres principales postulantes quieren rascar de la canasta del peronista.

Ahora bien, volviendo al saldo positivo que para Hacemos dejó el debate para su candidato, el equipo que apuntala al mandatario tiene muy claro que no necesariamente eso se traducirá en votos concretos.

Por eso, la estrategia, adrede y deliberada, con la que el gobernador se paró el domingo pasado en el encuentro fue mostrar experiencia y gestión en función del “modelo Córdoba”, “exitoso”, claro está, a los ojos del peronismo local.

Ese es un punto en el enfoque que variará para el segundo tiempo de debate previsto para el domingo próximo. Pues cumplida la meta de la visibilización, Schiaretti se correrá un poco del molde de Córdoba para exponer nuevamente pero desde una mirada más federal, la que él mismo pregona cuando plantea en términos de dicotomía interior vs. centralismo porteño.

Si bien, el qué hacer y el cómo hacerlo se mantendrán en función a su experiencia en esta provincia, de hecho, en el reel que grabó ayer avisó que seguirá hablando de Córdoba, el gobernador esta vez saltará las fronteras de su terruño para tratar de seducir a otro tipo de votante. Todavía lo creen posible. Sobre todo, en aquellas provincias donde las listas que lo acompañan superaron las PASO.

Uno de los ejes del próximo encuentro será “producción y empleo” donde el cordobés se tiene toda la fe. Interpretará una partitura conocida para él, lo que quiere convertir como un punto a su favor; en ese sentido, se prepara para referirse a las economías regionales y para repetir su apoyo y defensa irrestricta al campo, un aliado histórico en Córdoba del PJ. Al igual que el domingo pasado, entre sus asesores, los acompañarán los ministros de cada área que se tocarán durante la exposición.

Seguridad, desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente, completarán el eje temático con el que los cinco candidatos se volverán a encontrar en apenas unos días.