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Presupuesto y paritaria, puro humo de la Nación

La firmeza de ADIUC en el Frente Sindical reabrió el debate salarial a nivel federal. Mientras el CIN endurece su postura empujado por las bases, en la UNC advierten que los incrementos anunciados "durante el Mundial" siguen sin transferirse y que el uso de fondos propios para sostener la estructura tiene fecha de caducidad.
Universidad22 de julio de 2026Francisco Lopez GiorcelliFrancisco Lopez Giorcelli
unc

El inminente reinicio del ciclo lectivo tras el receso invernal reconfigura el tablero de la discusión universitaria a nivel nacional. La reactivación de la mesa paritaria no fue una concesión graciosa del Ministerio de Capital Humano, sino el resultado directo de la estrategia impulsada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales. En ese esquema, el rol de ADIUC resultó determinante: el gremio docente de la Universidad Nacional de Córdoba confirmó semanas atrás un plan de lucha y un posicionamiento firme que terminó repercutiendo en el tablero federal, obligando a las conducciones nacionales a exigir formalmente la reapertura de la paritaria.

Esta dinámica de confrontación directa derramó de manera inevitable sobre el estamento de las autoridades institucionales. El reciente y categórico documento emitido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) no responde a una decisión aislada de los rectores, sino a la asfixiante presión que se viene acumulando desde abajo en cada una de las universidades públicas del país.

Las bases docentes, no docentes y estudiantiles empujaron a las conducciones rectorales a potenciar el reclamo, exigiendo una postura de confrontación más enérgica frente a la política de ajuste del Gobierno Nacional.

En las facultades también se desarma la narrativa pragmática de aquellos sectores que justificaban los acuerdos previos bajo la premisa de que "había que agarrar porque después, en las elecciones, no te sueltan nada". Si bien la dirigencia sindical reconoce que lograr ese entendimiento era un paso necesario para que las y los trabajadores pudieran recuperar de manera urgente al menos una porción de su ya desgastado poder adquisitivo, la postura hegemónica aclara que ese paliativo está aún muy lejos de cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, la única garantía para sanear los salarios y el presupuesto de fondo.

A la par de la crisis de ingresos, la gestión de las partidas de funcionamiento sigue envuelta en maniobras de distracción oficial. Durante la atención pública concentrada en el Mundial, el Gobierno de Javier Milei anunció con bombos y platillos un incremento presupuestario para las universidades, una jugada que buscó pasar desapercibida en la agenda política masiva. Sin embargo, en la práctica administrativa la transferencia de esos fondos prometidos aún no se hizo efectiva, dejando los anuncios reducidos a meros compromisos vacíos sin respaldo en las cuentas de las instituciones.

Ante la falta de giros del Tesoro Nacional, la Universidad Nacional de Córdoba comenzó a echar mano a sus reservas y a utilizar presupuesto propio para sanear la estructura operativa y garantizar el funcionamiento básico de sus unidades académicas. No obstante, en los pasillos del Pabellón Argentina son plenamente conscientes de que este autofinanciamiento de emergencia es un dique de contención provisorio que no alcanzará para mucho más. Sin la llegada real de los giros de la Nación, el margen de maniobra de la UNC se agotará en el corto plazo, abriendo las puertas a un segundo semestre cruzado por la parálisis y el conflicto directo.

Aún sin actividad oficial en los pasillos universitarios los reclamos no encuentran el eco necesario, pero se empieza a construir un nuevo camino para que en el comienzo del segundo semestre el reclamo tenga mucha más fuerza, ya no son especulaciones políticas, la preocupación por las cuentas familiares empiezan a condicionar las estrategias gremiales e institucionales, hay que observar de cerca como las bases van a empezar a presionar cada vez más y como las instancias orgánicas de contención ya no van a poder contener.

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