Paren un poco

Por Javier Boher

[email protected]



No puedo imaginar cómo sería un día en un país medianamente normal. ¿Con qué cosas se indignan?¿qué cosas les preocupan?¿cómo se proyectan hacia el futuro?¿hacen las compras en dos, tres o cuatro negocios distintos, según la promoción bancaria del día?¿alguien los espera en la parada del transporte público cuando vuelven a su casa? Todas dudas por lo que es la Argentina cotidiana.

El debate fue una ilusión de normalidad, el país de la autopercepción institucional y democrática. En algún lugar de nuestro inconsciente está escondida esa idea de que la democracia y el control sobre las decisiones de los políticos son importantes y que requieren además un compromiso de nuestra parte, quizás como recuerdo de alguna época en la que parecía cierto.

Solamente ayer estuvimos discutiendo cosas que, estimo, volverían loca a la mayoría de los habitantes de los países desarrollados. Si los guionistas en Estados Unidos le tienen miedo a la Inteligencia Artificial es porque no conocen la capacidad creativa de los argentinos, que aportan ideas millonarias con sus reacciones a lo cotidiano.

Arbitrariamente me voy a concentrar en los tres candidatos mayoritarios, los que concentran la mayor parte de los votos, excluyendo el dólar a más de $800, la sequía que no afloja y las cosas que pasaron antes del lunes. El resultado es sorprendente.



Javier Milei:

El libertario decidió intensificar los ataques a Patricia Bullrich y su coqueteo con las posiciones más extremistas de la derecha procesista en Argentina. “Ella ha sido una montonera tirabombas, ha puesto bombas en jardines de infantes”, dijo el candidato sobre la ex ministra de seguridad. No importa si eso no es verdad o si lo refutaron incluso quienes no coinciden con Bullrich. Siembra la idea sin más problemas.

Sin embargo, eso no fue todo lo referido al economista. Aunque despertó las críticas de los más fervientes seguidores de Bullrich, eso fue apenas una cara del candidato, que hizo una afirmación que ayudó a distender. Tal vez haya sido por lo insólito o lo inverosímil, pero aseguró que gente de Juntos por el Cambio le quiso quitar la tenencia de sus perros, por eso se mudó a un barrio cerrado.

Es absurdo por donde se lo mire. ¿Cómo alguien le va a sacar la tenencia de los perros, siendo que no tienen nada que ver con los mismos? Además, ¿en qué clase de barrio privado vive, que no llegaría el Estado a ejecutar tal orden si efectivamente decidieran quitarle a sus fieles asesores caninos? No pasó mucho tiempo hasta que se conocieron los distintos argumentos que usó para referirse a la decisión de mudarse a un barrio cerrado desde que tomó la decisión. Tres explicaciones distintas para el mismo hecho. Posverdad, le llaman algunos.

Patricia Bullrich:

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio declaró en un diálogo con Fantino qu estaba a favor de grabar las conversaciones entre los acusados y sus abogados. Es una aberración constitucional, que va contra todas las garantías del Estado de Derecho.

Desde todos lados le llovieron las críticas, quizás con un cinismo exagerado si pensamos de dónde viene el kirchnerismo: cuarentena eterna en 2020, con desapariciones y muertes dudosas en comisarías durante ese mismo período incluidas. Es el mismo partido que hace una semana decidió aprobar el pliego de una jueza federal ya jubilada por la Corte Suprema.

En otro momento, Bullrich además dijo que si el Congreso no le vota las leyes va a mandar las reformas por DNU. No parece la mejor forma de mostrar republicanismo o límites a las ideas con las que Milei pretende gobernar si llega a presidente, sino todo lo contrario.

Al final la Constitución en este país es como una sopapa: solamente la sacan a relucir cuando alguien se manda una cagada muy grande.

Sergio Massa:

El candidato/ministro estuvo con bastante perfil bajo, pero se discutió mucho sobre la única idea nueva que se le escuchó a algún candidato en el debate, el Peso Digital Argentino, un proyecto sobre el que no parece haber muchos datos y al que solo le falta venderlo en el próximo debate con un “¿querés ser tu propio jefe?” lanzado desde el atril.

Todo, desde la apariencia del autor del proyecto hasta las justificaciones que esbozaron, recuerdan a Leonardo Cositorto, el estafador de Generación ZOE que está preso por un esquema ponzi que todavía no se sabe muy bien a cuántos ha afectado. De conseguir la aprobación del proyecto, la de Massa sería la frutilla de un postre que solamente llenó a los Insaurraldes de esta vida y dejó con hambre a los dos millones más de pobres que creó la gestión del hiperministro.

Por suerte hubo un bonus de este espacio, como para descontracturar: el gobernador saliente del Chaco, Jorge Capitanich, dijo que le preocupa qué va a ser de su futuro a partir del 10 de diciembre, cuando se quede sin trabajo tras haber sido derrotado en las urnas.

El gobernador juega la carta de humilde y austero para no caer bajo el fuego amigo que ya arrastró al ex intendente de Lomas de Zamora, lo que es increíble pero absolutamente comprensible. Por suerte para él se me ocurre cómo puede hacer para evitar el desempleo: capaz le pueda ir a cuidar los chanchitos al amigo.



A esta altura yo solamente espero que paren un poco. No sé cómo se vivirán las elecciones en otros países, pero a este ritmo no sé si llegaremos vivos al 22 de octubre.