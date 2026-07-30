El llaryorismo busca dar pelea en Carlos Paz pese a su propia interna

Las elecciones de 2027 todavía aparecen lejanas en el calendario, pero en Villa Carlos Paz hay señales que muestran que la carrera ya comenzó. Una de ellas volvió a repetirse en los últimos días, luego de la visita del gobernador Martín Llaryora para inaugurar la repavimentación integral de la avenida Cárcano.

Al igual que ocurrió en febrero, tras la presentación de la obra del acueducto, cientos de vecinos comenzaron a recibir en sus teléfonos celulares una encuesta de opinión pública con un fuerte contenido político.

La coincidencia temporal no pasó inadvertida entre dirigentes locales y alimentó una lectura que empieza a instalarse: el desembarco provincial es seguido estratégicamente con un relevamiento para medir cuánto impactan esas inversiones en la percepción ciudadana local.

El cuestionario no sólo consulta sobre los principales problemas de la ciudad, sino que también intenta establecer si los vecinos identifican que las obras ejecutadas en Carlos Paz fueron financiadas por la Provincia de Córdoba.

Instalar la marca provincial

llaryora1

Las preguntas no parecen elegidas al azar. La encuesta indaga sobre el conocimiento de obras ya ejecutadas o anunciadas, como la repavimentación de la avenida Cárcano, el acueducto, la inminente construcción de la sede de la Universidad Provincial y el futuro hospital regional.

El objetivo político aparece bastante claro: conocer si esas inversiones fortalecen la imagen del Gobernador y si logran perforar un escenario dominado hasta el momento por el oficialismo de Carlos Paz Unido.

En otras palabras, la Provincia tiene para mostrar una agenda de obras públicas que en el último año tuvo un marcado protagonismo en la ciudad turística.

No se trata únicamente de medir gestión. También se intenta conocer si las visitas de Llaryora modifican el mapa político local de cara al próximo turno electoral. Mientras, difunde un mensaje que señala que “el Gobernador junto a los vecinos” inauguran las obras, desmarcando la gestión de Avilés que viene dando muestras claras de acercamiento al mileismo.

Los nombres que ya entraron en la grilla

Como ocurrió en la encuesta difundida en febrero, el sondeo vuelve a medir la imagen de dirigentes de distintos espacios políticos.

Entre ellos aparecen el propio intendente Esteban Avilés; la presidenta del PJ en Punilla Mariana Caserio; el empresario Eduardo Giordano; el legislador juecista Walter Gispert, los concejales Daniel Ribetti y Pía Felpeto, el secretario de Gobierno Juan Lucero; el excandidato a intendente Emilio Iosa; el excandidato a Defensor del Pueblo, Jacinto D'Angelo; el libertario Eduardo Agüero; entre otros referentes que desde hace tiempo forman parte de las conversaciones políticas de la ciudad.

Llama la atención, sin embargo, que la nueva encuesta prácticamente no incorpore nombres que comenzaron a sonar durante los últimos meses, pese a que algunos ya manifestaron públicamente sus aspiraciones o aparecen mencionados en distintos sectores políticos.

Ese detalle sugiere que el estudio no busca descubrir nuevos dirigentes sino seguir la evolución de quienes ya forman parte del radar electoral.

La interna que también se mide

Detrás del relevamiento aparece otra lectura política. Mientras el llaryorismo intenta consolidar presencia en Villa Carlos Paz, el peronismo local busca dejar atrás los ecos de la interna que no fue pero que puertas adentro todavía no terminan de resolverse. Los dirigentes alineados con la senadora Alejandra Vigo continúan buscando impactar en el votante justicialista, mientras Mariana Caserio -quien ya fuese candidata años atrás a intendente de la Perla de Punilla- viene posicionándose a nivel regional como una referente indiscutible del oficialismo provincial. Y desde su espacio, Carlos Paz Inteligente, ya anunció la intención de participar en la contienda electoral.

La encuesta, en ese contexto, también puede interpretarse como una herramienta para detectar quiénes tienen mejores niveles de conocimiento e imagen dentro del amplio universo, para contar en todo caso con el apoyo del oficialismo provincial.

Avilés entra en un año decisivo

La aparición del sondeo coincide además con otro momento político relevante. Este sábado 1 de agosto comenzará un nuevo período de sesiones ordinarias del Concejo de Representantes y Esteban Avilés brindará su mensaje anual.

Será un discurso especialmente observado porque corresponde al último período de gestión antes del proceso electoral que definirá el futuro político de la ciudad.

Aunque el intendente todavía no confirmó públicamente una eventual candidatura a la reelección, buena parte del escenario político trabaja sobre la hipótesis de que buscará gobernar la ciudad cuatro años más, posibilidad que condiciona la estrategia de todos los espacios opositores.

Por eso, varios dirigentes esperan primero conocer cuál será el movimiento del actual jefe municipal antes de terminar de definir sus propias candidaturas.

Y en ese escenario, el llaryorismo parece decidido a disputar influencia en una ciudad históricamente esquiva para el peronismo, utilizando como principal carta de presentación una agenda de obras públicas y una fuerte presencia institucional.