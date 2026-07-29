Bornoroni, Juez y Santilli, la foto no encriptada para desbalancear

Gabriel Bornoroni y Luis Juez tuvieron su reunión con el jefe de Gabinete de Javier Milei, Diego Santilli, el hombre que no decidirá la política electoral para Córdoba, ni la general, pero que hoy es la cara visible del lado político y negociador del gobierno libertario. En una foto que balancea o desbalancea, según se vea, con la expectativa del gobierno de Martín Llaryora de estar en las vísperas de un acuerdo electoral de mutua conveniencia con la Rosada, el diputado y el senador buscaron despejar dudas sobre las intenciones de los Milei en Córdoba.

“Lo que se habló es que vamos a competir (en Córdoba), y le agrego que vamos a ganar”, señalaron los protagonistas tras la reunión en Balcarce 50 que se extendió por unos cuarenta y cinco minutos.

En el entorno de Bornoroni aseguraron que el encuentro fue pedido por el propio jefe del bloque de Diputados libertarios. Lo cierto es que se gestó luego de la reunión de Santilli y el jefe de Gabinete cordobés, Manuel Calvo, en el marco del deshielo financiero Nación-Provincia que facilitó el “Colo” tras su asunción como ministro coordinador, jura a la que asistió Llaryora. Posterior a esos eventos, y a la autorización de Milei al adelanto de coparticipación por 400 mil millones para la provincia, desde el Panal dejaron trascender que la próxima parada era política y electoral, y profundizaron la idea de un entendimiento para el 2027 donde el presidente y el sanfrancisqueño priorizarían sus respectivas reelecciones y se colaborarían mutuamente para eso. Con tal hoja de ruta, el esquema opositor cordobés quedaría en ridículo. La guerra de nervios iniciada con la foto Calvo-Santilli la semana pasada, tuvo su réplica con la imagen cero encriptada de este martes.

“Córdoba es la provincia más liberal del país y será protagonista de la Argentina que viene”, posteó el hombre de Karina Milei en Córdoba para acompañar la imagen con Juez y Santilli, y sostuvo que los libertarios y sus aliados quieren “una alternativa potente en Córdoba para acompañar al presidente”. Y enfatizó que la charla fue sobre “la realidad provincial y los desafíos que nos esperan”. Ninguno de los protagonistas quiso confirmar si Rodrigo de Loredo estuvo en las menciones de la charla. Sí dijeron que “las puertas están abiertas” para los que quieren “terminar con veintiocho años de peronismo en Córdoba”. “Esa siempre fue la definición y lo sigue siendo”, aclaran.

Juez se mostró “muy conforme” con el encuentro, al que le puso un motivo y un objetivo: despejar lo que considera es una “operación política” del llaryorismo para instalar la idea de paquete casi cerrado entre el sanfrancisqueño y el gobierno de MIlei.

El senador había mostrado sus dudas sobre las intenciones de los Milei. Luego de su fuerte apuesta al proyecto libertario, el senador venía moviendo el avispero con declaraciones destinadas a ganar tiempo: habló desde ser segundo de Bornoroni en una fórmula para la Gobernación, presentarse como candidato a intendente de la Capital, o jugar con lista propia del Frente Cívico en caso de que el deseo cordobesista de una Libertad Avanza jugando para atrás se cumpliera. El Panel le reza a esta última opción.

Pero lo cierto es que en el entorno de Juez entienden que es él quien tiene mejores chances que su aliado libertario para ser el candidato a gobernador que enfrente a Llaryora, al interpretar que la marca La Libertad Avanza y el propio diputado libertario pierden volumen si -como sucederá- se despegan las elecciones provinciales de las nacionales. Un razonamiento con puntos coincidentes con el de Pedro Dellarrosa en Marcos Juárez, que priorizó su nombre y su localía porque consideró que el sello LLA no es tan beneficioso como piensan los mileistas nacionales.